SigarayÄ± bÄ±rakmak iÃ§in iÃ§tiÄŸi karÄ±ÅŸÄ±m Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DiyarbakÄ±rlÄ± iÅŸÃ§i Murat Duman 7 yÄ±ldÄ±r iÃ§tiÄŸi sigarayÄ± bÄ±rakmak iÃ§in arkadaÅŸÄ±nÄ±n tavsiye ettiÄŸi karÄ±ÅŸÄ±mÄ± iÃ§tikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DiyarbakÄ±r Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalÄ±ÅŸan Murat Duman (25), 7 yÄ±ldÄ±r içtiÄŸi sigaradan kurtulmak için bir arkadaÅŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi karÄ±ÅŸÄ±mÄ± pazar günü eve getirdi. KardeÅŸlerinin sormasÄ± üzerine söz konusu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± içtikten sonra sigaradan kurtulacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Murat Duman, süzdükten sonra dolaba koyduÄŸu karÄ±ÅŸÄ±mdan daha sonra bir bardak içerek banyoya girdi.

Duman'Ä±n banyodan uzun süre çÄ±kmamasÄ± üzerine ÅŸüphelenen kardeÅŸi ve ablasÄ±, cevap almayÄ±nca kapÄ±yÄ± zorlayarak açtÄ±. BaygÄ±n halde bulunan Murat Duman'Ä±n hemÅŸirelik eÄŸitimi gören ablasÄ±, nabzÄ±nÄ± ve kalbini kontrol etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Murat Duman, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Duman'Ä±n cansÄ±z bedeninden otopsi için alÄ±nan örnekler incelenmesi için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi.

'BÄ°Z YANDIK, BAÅžKASI YANMASIN, DENETÄ°M YAPILSIN'

Baba Mehmet Duman, oÄŸlunun 17 yaÅŸÄ±ndan beri sigara içtiÄŸini, sigarayÄ± bÄ±rakmasÄ± için kendisini defalarca uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Son dönemde kendisi de çok bÄ±rakmak istedi. OÄŸlumla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmeden birkaç saat önce konuÅŸtum. Bana, 'Baba bir bitki alacÄ± aldÄ±m, sigaradan kurtulacaÄŸÄ±m' dedi. Ben de ona aldÄ±ÄŸÄ± ilaç ya da karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n ne olduÄŸunu bilip bilmediÄŸini sordum. 'AraÅŸtÄ±ralÄ±m, sonra kullanÄ±rsÄ±n' dedim. Buna daha önce kullananlarÄ±n sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n tavsiyesi ile 3 litrelik ÅŸiÅŸede bulunan karÄ±ÅŸÄ±mÄ± eve getirmiÅŸ. Ä°çerisinde ot varmÄ±ÅŸ. AblasÄ± ve kardeÅŸi de o sÄ±rada evdeymiÅŸ. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± süzdükten sonra dolaba koymuÅŸ. Bir süre sonra dolaptan çÄ±kararak içmek istemiÅŸ. AblasÄ± ve kardeÅŸi kötü kokudan dolayÄ± içmemesini söylemiÅŸ, ancak kendisi sigarayÄ± kesin bÄ±raktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için koku geldiÄŸini söylemiÅŸ ve bir bardak içmiÅŸ. Sabah iÅŸe gideceÄŸinden kardeÅŸinden kÄ±yafetini hazÄ±rlamalarÄ±nÄ± istemiÅŸ ve banyoya girmiÅŸ. 20 dakika banyodan çÄ±kmayÄ±nca kardeÅŸleri ÅŸüphelenmiÅŸ. KapÄ± zorla açÄ±lÄ±nca baygÄ±n halde bulmuÅŸlar. Ambulans çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸlar. Hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti."

Mehmet Duman, "Devletin bu tür bitkisel denilen, ancak içerisinde ne olduÄŸu bilinmeyen ilaçlar konusunda denetim yapmasÄ± gerekir. Biz yandÄ±k, baÅŸkasÄ± yanmasÄ±n" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 23:38

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