EMEP fabrika önlerinde Flormar işçileri için dayanışma çağrısı yaptı

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, direnişlerinin 117. gününde olan Flormar işçileri için fabrika önlerinde bildiri dağıtarak dayanışma çağrısı yapıyor.

Gebze OSB’de kurulu bulunan Flormar kozmetik ürünleri fabrikasında Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 127 işçinin direnişi 117. gününde devam ediyor.

Direnişte olan işçilerin çocuklarının okul masraflarının karşılanması için kampanya başlatan Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, direnişi Kocaeli’de bulunan fabrikalarda duyurmak için bildiri dağıtımına başladı. Fabrika önlerinde yapılan bildiri dağıtımlarında işçilere seslenen EMEP üyeleri, Flormar işçileriyle dayanışma çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

DİRENİŞE BİR KALEM, BİR DEFTERLE DESTEK OLALIM

Bildiride işçilerin aylardır direniş alanında karşılaştıkları baskı ve yasaklara ilişkin bilgi verilirken direnişteki işçilerle dayanışma çağrısı yapıldı: “Bu yaşananlar Flormar’a özel değil. Ekonomi bozulurken ‘kriz’ bahanesiyle bizden de onlarca fedakârlık istenecek. Belki biz belki arkadaşlarımız bahanelerle işimizden olacağız. Bunların hepsine karşı sağlam bir şekilde örgütlenmeliyiz. Bütün işçileri iş güvencesi için, insanca bir ücret için partimiz etrafında birleşmeye, biz sefalet çekerken lüks içinde gününü gün edenlere karşı mücadele etmeye geleceğimizi savunmaya çağırıyoruz. Okul için çocukların alışveriş derdi hepimizi sarmışken Flormar işçileri fabrikalarının önündeler. Bir gelirleri de yok. Flormar işçilerinin okula giden çocukları için kırtasiye ürünleri topluyoruz! Haydi, hep birlikte direnen işçilerin yanında olduğumuzu gösterelim! Ne olursa olsun örgütlenmemizi engelleyemeyeceklerini patronlara ve yandaşlarına hep beraber öğretelim. Direnişe bir kalemle bir defterle destek olalım!” (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Eylül 2018 22:57

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