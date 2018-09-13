Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri, â€˜keÅŸke taÅŸeron kalkmasaydÄ±â€™ noktasÄ±na geldi

Ege Ãœniversitesinde Ã§alÄ±ÅŸan ve kadro uygulamasÄ±na sevinen iÅŸÃ§iler hak kayÄ±plarÄ±, enflasyon ve Ã¼cretlerdeki erime sonrasÄ± taÅŸeronu arar hale getirildi.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

Türk lirasÄ±nÄ±n dolar karÅŸÄ±sÄ±nda hÄ±zla deÄŸer kaybetmesinin sonuçlarÄ± iÅŸçi ve emekçilerin hayatÄ±na hÄ±zla yansÄ±dÄ±. Dövizdeki aÅŸÄ±rÄ± yükselme sonucu temel tüketim maddeleri, elektrik ve doÄŸal gaz gibi önemli kalemlerde yaÅŸanan ve yüzde 20’lere varan zamlarla birlikte enflasyon yüzde 18’e ulaÅŸtÄ±, gÄ±da enflasyonu ise yüzde 23’ü aÅŸtÄ±. Enflasyonun bu hÄ±zlÄ± yükseliÅŸi karÅŸÄ±sÄ±nda hem özel sektörde hem de kamuda toplusözleÅŸmelerle alÄ±nan zamlardan geriye bir ÅŸey kalmadÄ±. Özellikle özel sektörde çalÄ±ÅŸan resmi verilere göre 6 milyon asgari ücretli ile 696 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile taÅŸerondan kadroya geçirilen iÅŸçiler bu durumdan en çok etkilenen kesim oldu.

Kadroya geçirilen iÅŸçiler, 2020 yÄ±lÄ± nisan ayÄ±na kadar YHK tarafÄ±ndan en son baÄŸÄ±tlanan toplu iÅŸ sözleÅŸmesine tabii kÄ±lÄ±ndÄ±. Buna göre altÄ± ayda bir yüzde 4 zam alan iÅŸçiler taÅŸeronda çalÄ±ÅŸÄ±rken aldÄ±klarÄ± ücretin bile gerisinde maaÅŸ alÄ±yor. Devletin taÅŸeronu haline getirilen bu iÅŸçiler örgütlü olsalar dahi toplu sözleÅŸme yapma haklarÄ± yok. DolayÄ±sÄ±yla bir iyileÅŸtirme talep etmeleri halinde yetkiniz yok diyerek baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler örneÄŸinde olduÄŸu gibi, kadroya geçirilen taÅŸeron iÅŸçiler, ‘KeÅŸke ÅŸirkette kalsaydÄ±k’ diyecek noktaya geldi. Ege Üniversitesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle hak kayÄ±plarÄ±, maaÅŸlarÄ±nda yaÅŸanan erimenin boyutlarÄ±, derin bir krizin habercisi olan ekonomik sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n nedenleri ve yaÅŸamlarÄ±na yansÄ±malarÄ± üzerine konuÅŸmak üzere bir araya geldik.

Ege Üniversitesinde hak kayÄ±plarÄ±yla ilgili en ufak bir sorgulamanÄ±n bile baskÄ± ve tehditle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸimiz için Evrensel'e röportaj veren iÅŸçilerin isimlerini yazmamayÄ± daha uygun bulduk. Kadroya geçiÅŸ süreci öncesi Hizmet-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yetkili olduÄŸu hastanede ÅŸu an üye çoÄŸunluÄŸu hâlâ aynÄ± sendikada. Åžirkette çalÄ±ÅŸÄ±rken en düÅŸük ücretin 2 bin 100 TL olduÄŸunu aktaran iÅŸçiler, kadroya geçtikten sonra ücretlerinin asgari ücret bandÄ±na düÅŸtüÄŸünü, meslek tanÄ±mlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini ancak yaptÄ±klarÄ± iÅŸin aynÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mesai saatlerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸten çÄ±karmalar ve izinler dolayÄ±sÄ±yla iÅŸ yüklerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Özetle kadro uygulamasÄ±na karÅŸÄ± duyduklarÄ± memnuniyetsizliÄŸi, kriz ve antidemokratik uygulamalarÄ± da ekleyince içinde bulunduklarÄ± durumu ÅŸu sözlerle açÄ±klÄ±yorlar: “TaÅŸeron kalktÄ±, keÅŸke kalkmasaydÄ± da bu hükümet gitseydi”

'KADROYA GEÇTÄ°K, MAAÅžLAR DÜÅžTÜ'

19 yÄ±ldÄ±r üniversitede çalÄ±ÅŸan iÅŸçi kadroya geçtikten sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±, “Net maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Åžirkette çalÄ±ÅŸÄ±rken 2 bin 100 TL alÄ±yorduk ÅŸimdi sürekli rakam deÄŸiÅŸiyor, en son bayram parasÄ±, çocuk yardÄ±mÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸten dolayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ek zam, mesai ücretleri, ikramiyeler, YHK’den gelen yüzde 4’lük zamla birlikte 1980 TL aldÄ±m. Kadroya geçtik ama daha 2 bin 100 TL bile görmedik” sözleriyle açÄ±klÄ±yor. DiÄŸer çalÄ±ÅŸanlarla bordrolarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak net maaÅŸlarÄ±nÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Zamlardan dolayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret de eridi. Önceden 50 liralÄ±k mazotla bir hafta iÅŸe gelip gidiyordum, ÅŸimdi iki gün gidiyor. Önceden 5 liraya kahvaltÄ± yapÄ±yorduk ÅŸimdi 20 lirayÄ± buluyor. GeçtiÄŸimiz gün kÄ±ÅŸlÄ±k hazÄ±rlÄ±k için pazara gittik eÅŸimle, çürük çarÄ±k 50 liraya 20 kilo domates alamadÄ±k. Eskiden 50 liraya en az bir çuval (50 kilo) alÄ±rdÄ±k.”

‘BÄ°ZDE FEDAKARLIK YAPACAK HAL KALMADI’

FotoÄŸraf: Evrensel

Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ekonomik savaÅŸ açÄ±klamalarÄ±nÄ±, fedakarlÄ±k çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçi, “Kriz var ve çok feci, sonbaharda daha da hissedeceÄŸiz. Sonuçta zamlar devam edecek ve Ä±sÄ±nma giderleri eklenecek bütçeye... Yüzde 4 zam verdiler, aylÄ±k enflasyon olmuÅŸ yüzde 4.5 kÄ±sacak yerimiz yok, yememizden içmemizden kÄ±sÄ±yoruz. Bizde fedakarlÄ±k yapacak hal kalmadÄ±. Zaten toplumun en alt basamaÄŸÄ±yÄ±z, alt sÄ±nÄ±rlarda yaÅŸÄ±yoruz nasÄ±l fedakarlÄ±k yapalÄ±m” dedi.

‘Ä°Åž YERÄ°NDE BÄ°LE FATURAYI BÄ°ZE KESÄ°YORLAR’

Ä°ÅŸçi, “Kadroya geçirilirken, ‘En düÅŸük memur maaÅŸÄ±ndan az olmayacak maaÅŸlarÄ±nÄ±z’ diye bas bas baÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Soruyorum en düÅŸük memur maaÅŸÄ± ne kadar? 2 bin 600-2 bin 700 TL. 2 Nisan’dan beri biz 2 bin lira dahi görmedik” diye konuÅŸtu. Krizden daha ÅŸimdiden çok ciddi etkilendiklerini söyleyen iÅŸçi, “Bu koÅŸullarda 3 bin lira maaÅŸ ödeseler yine kurtarmaz” derken, araya giren bir memur ise “Bize veriyorlar da bizi kurtarÄ±yor mu?” sözleriyle kamu emekçilerinin de hayat koÅŸullarÄ±nÄ±n çok aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade etti. Ä°ÅŸçi ise sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸyerinden istenen evraklarÄ±n fotokopilerini bile çekemiyoruz. Gidin dÄ±ÅŸarÄ±da çekin diyorlar. A4 kaÄŸÄ±t yok, eldiven yok, enjektör yok. Ä°ÅŸyerinde bile faturayÄ± bize kesmeye kalkÄ±yorlar. Giderlerimiz arttÄ±, domates biberle bir yemek yapardÄ±k ÅŸimdi artan fiyatlarla onu bile yapamaz haldeyiz. Biz asgari ücretin altÄ±nda yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Milletvekilleri maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üçte birini almÄ±yoruz diye açÄ±klama yapsÄ±nlar da görelim.” Daha önce söze giren memur ise iki senedir A4 kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± kendilerinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

‘ÅžÄ°KAYETÇÄ°YÄ°M AMA BORCUM VAR DÄ°YE KONUÅžAMAM’

Genç ve bekar bir iÅŸçi ise taÅŸerona kadro uygulamasÄ± sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸimi ÅŸöyle anlattÄ±: “Eskiden patronun ya da yakÄ±nÄ± olan yöneticinin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±ndaydÄ± iÅŸin, aÅŸÄ±n, hayatÄ±n. Åžimdi en fazla yerimiz deÄŸiÅŸir, iÅŸ güvencemiz var” diyoruz ama o da yok sanÄ±rÄ±m. GeçtiÄŸimiz günlerde rektör kadrodan dolayÄ± tebrik etmek için herkesi topladÄ±. Ä°ÅŸçinin biri söz almadan yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± sordu. Söz almadan soru sordu diye çocuÄŸu iÅŸten çÄ±karÄ±yorlardÄ±, istifa etmeye zorladÄ±lar. Neyse ki çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümdeki hocalarÄ± sevdiÄŸi için araya girdiler de sorun çözüldü.”

Enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ve zamlardan nasÄ±l etkilendiklerini sorumuza ise ÅŸöyle cevap verdi: “BakÄ±n bordroya 302 lira gelir vergisi yazÄ±yor. 1100 lira vergi ödüyor asgari ücretli, neredeyse asgari ücret kadar. Bu ülkede adalet yok, asgari ücretli benim, otobüse binerken 3 lira basÄ±yorum. Polis memuru 5 bin lira alÄ±yor, otobüse ücretsiz biniyor, öÄŸretmen benim bir buçuk katÄ±m maaÅŸ alÄ±yor yarÄ± ücret basÄ±yor. Ben en alt kademeyim en yüksek ücreti ben veriyorum.”

‘TAÅžERON KALKMIÅž DA N’OLMUÅž, ÜLKE BATIYOR’

“Krizin faturasÄ±nÄ± bize yÄ±kÄ±yorlar” diyen iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “Bir tane isyan yok. Ä°nsanlarÄ± sindirdiler. TaÅŸeron geldi, gelmeseydi eski sistem olsaydÄ± ama bu hükümet gitseydi. TaÅŸeron kalkmÄ±ÅŸ da ne olmuÅŸ, ülke batÄ±yor. Ülkede demokrasi yok, ÅŸu anda ÅŸunlarÄ± konuÅŸtuÄŸumuzu duysalar örgütten içeri atarlar. Bir tane AKP’li gelse buraya, ben bunlarÄ± konuÅŸamam. Niye konuÅŸamam, borcum var diye. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±rlar diye. FakirleÅŸtirildik, mahkumlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±k. Adam çÄ±kÄ±yor, üç çocuk yapÄ±n diyor. Ya arkadaÅŸÄ±m ben bekarÄ±m, zor geçiniyorum üç çocukla nasÄ±l geçineceÄŸim. TaÅŸerona kadro uygulamasÄ±nda 2020 yÄ±lÄ±na kadar sendikalarÄ± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±lar, farklÄ± olsaydÄ± ÅŸimdi yer yerinden oynardÄ±. Krizin buralara geleceÄŸini bildiklerinden seçimi öne aldÄ±lar ama bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi.”

HÄ°ZMET-Ä°Åž SÜRECÄ° SESSÄ°ZLÄ°KLE Ä°ZLÄ°YOR

Ä°ÅŸçiler bu süreçte sendikalarÄ±nÄ± da eleÅŸtiriyor. Hizmet Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n çözümü konusunda bir giriÅŸimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, toplusözleÅŸme haklarÄ±nÄ± kazanmadan önce geçmiÅŸ deneyimlerinden de yola çÄ±karak yeni bir örgütlülük içerisine gireceklerini ancak bunun kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 22:01

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