Cengo bizim sÄ±nÄ±fÄ±n da Jim hangi sÄ±nÄ±fÄ±n?

Gebze'den bir iÅŸÃ§i, Jim Rogers'Ä±n 'AklÄ± olan TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapar' sÃ¶zÃ¼ Ã¼zerine yazdÄ±: Adam aÃ§Ä±kÃ§a memleketin varlÄ±klarÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±n diyor.

Gebze’den bir iÅŸçi

1970’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda dünyanÄ±n en iyi bilinen fonlarÄ±ndan Quantum Fund’Ä± kuran 76 yaÅŸÄ±ndaki Rogers, “YatÄ±rÄ±m yapacak olsam büyük ihtimalle ÅŸu anda Türkiye’deki varlÄ±klarÄ± alÄ±rdÄ±m. AkÄ±llÄ± insanlar ÅŸu anda Türk varlÄ±klarÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±yorlar’’ dedi. Rogers, Türkiye’nin halihazÄ±rda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar için dikkate deÄŸer yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± sunduÄŸunu söyledi.

Bu mektubu okumaya çalÄ±ÅŸan Evrensel okurlarÄ±nÄ± biraz sabÄ±rlÄ± olmaya davet ediyoruz. UmarÄ±z bu sabrÄ± gösterirler.

Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlar bilirler çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrikalarda, o fabrikanÄ±n neÅŸesi olan iÅŸçi kardeÅŸlerimiz vardÄ±r. Kimisi genç kimisi ileri bir yaÅŸta. Moralimiz bozuk, canÄ±mÄ±z sÄ±kkÄ±n fabrikaya geldiÄŸimizde bu arkadaÅŸlarÄ±n bir esprisi, söylediÄŸi bir söz, savurduÄŸu bir küfür, uzattÄ±ÄŸÄ± bir sigara, takma ya kafana sözü derdimizi alÄ±r götürür, içimizi rahatlatÄ±r. Hatta gider yanlarÄ±na onlarla ÅŸakalaÅŸÄ±r, onlara takÄ±lÄ±r stres atarÄ±z. Bir nevi terapi gibi bu arkadaÅŸlarÄ±n hassas noktalarÄ±nÄ± da biliriz, kendimiz rahatlayalÄ±m diye damarlarÄ±na da basarÄ±z. Temiz ve saf bir yanlarÄ± vardÄ±r ama sanÄ±rÄ±m bu arkadaÅŸlarÄ±n ortak noktasÄ± hayatÄ± fazla ciddiye almamalarÄ±dÄ±r. Bizdekilerin ortak sözü neredeyse bu günü de akÅŸam ettik yarÄ±na Allah kerimdir. VelhasÄ±l çoÄŸu günlük yaÅŸar ama tümüyle de duyarsÄ±z deÄŸillerdir memlekette olup bitenlere...

Bizim fabrikada da birkaç tane böyle iÅŸçi kardeÅŸimiz var. Ama içlerinde en meÅŸhuru bizim Cengo’dur. AdÄ± Cengiz olmasÄ±na raÄŸmen hemen hemen herkes Cengo diye seslenir. Cengo 58 yaÅŸÄ±nda, emekli olmasÄ±na raÄŸmen hâlâ çalÄ±ÅŸÄ±yor. Öyle paragöz olduÄŸu için deÄŸil, parayÄ± çok sevdiÄŸi için deÄŸil bir nevi zorunluluk. 1700 TL emekli aylÄ±ÄŸÄ± alÄ±yor, dikili bir aÄŸacÄ± bile yok. Kendisi de kirada oturuyor, yeni evlendirdiÄŸi kÄ±zÄ±nÄ±n ev kirasÄ±na ayda 700 TL yardÄ±mda bulunuyor. YardÄ±mseverliÄŸi ve cömertliÄŸi sadece kÄ±zÄ±yla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Bizim Cengo’nun sÄ±kÄ± özellikleri de var.

SÄ±kÄ± bir GalatasaraylÄ±. Ama Fatih Terim’i hiç sevmiyor, o bizden deÄŸil diyor. Burada bÄ±raksa iyi, BeÅŸiktaÅŸlÄ±’ya Orman’Ä±n Fikret’i de sizden deÄŸil diyor ama en çok da Ali Koç’un Fenerbahçesi’ne kÄ±zÄ±yor, o hiç bizden deÄŸil diyor. Cengo’nun bunlar bizden deÄŸil diyerek ne anlatmak istediÄŸini henüz çözemedik, demek ki vardÄ±r bir bildiÄŸi. Cengo’nun bir sÄ±kÄ± özelliÄŸi de iyi bir akÅŸamcÄ± olmasÄ±. Bu yüzden akÅŸamlarÄ± iple çekiyor, hele hafta sonlarÄ± bizim Cengo için düÄŸün dernek. Bize de nasip oldu masasÄ±na oturmak, keyifler gÄ±cÄ±r, hadi dürüst olalÄ±m hesaplarÄ± da Cengo kimseye bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± için keyifler 2 kere gÄ±cÄ±r.

Bizim Cengo’nun bir sÄ±kÄ± özelliÄŸi de fabrikaya getirdiÄŸimiz Evrensel’i okumakla birlikte düzenli olarak Posta gazetesi okumasÄ±dÄ±r. Ama Posta gazetesinde de sektirmeden okuduÄŸu sayfa Haydar Dümen’in yazÄ±larÄ±dÄ±r. Bu yüzden fabrikada bir hayli de damarÄ±na basÄ±lÄ±r. Ya Cengo 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayadÄ±n hâlâ Dümen’in yazÄ±larÄ±nÄ± okuyorsun, yaÅŸÄ±ndan baÅŸÄ±ndan utan dendiÄŸinde hiç altta kalmaz: “Ne var ulan benim yaÅŸÄ±nda, siz kendi yaÅŸÄ±nÄ±za bakÄ±n. 60 yaÅŸÄ±nda emekli olacaksÄ±nÄ±z, bunu kafanÄ±za takmÄ±yorsunuz, benim yaÅŸÄ±mÄ± dert ediniyorsunuz. Hadi oÄŸlum hadi, iÅŸinize bakÄ±n, mezarlÄ±ktaki bankamatikten emekli maaÅŸÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z. Siz bunu dert edinin!”

Fabrikada öÄŸle yemeklerinden sonra her birimize aÄŸÄ±rlÄ±k çöküyor. FabrikanÄ±n çimenlerine uzanÄ±p dinlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken gözlerimiz de hafiften kapanÄ±yor, tam uyku basarken iÅŸbaÅŸÄ± zili... 6 Eylül perÅŸembe günü çimenlerin üzerinden yarÄ± uykulu gözlerle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bölüme girdik. Cengo molada ortalÄ±klarda yoktu. BaktÄ±k bizden önce içeri girmiÅŸ elinde Posta gazetesi. Ulan dedik gene Haydar Dümen’e takÄ±lmÄ±ÅŸ. Yüksek sesle bana doÄŸru seslendi, “Ustam gel hele gaztede tam senlik bir haber var.” Bizim de yaÅŸ kemale ermiÅŸ ÅŸimdi bizi de milletin aÄŸzÄ±na sakÄ±z yapacak derken, “Yok yok korkma mesele Dümen meselesi deÄŸil, adamÄ±n biri memleketi övüyor ama iÅŸin içinde bi’hinlik var, benim kafa bu iÅŸlere basmaz sen usulünce aÄŸzÄ±nÄ±n payÄ±nÄ± verirsin” diyerek Posta’daki haberi gösterdi. Sen bu sayfayÄ± al, ben daha Dümen’i okumadÄ±m deyip çekip gitti. Åžimdi Cengo’yu kÄ±rmak olmaz.

Biz de meraktan bi baktÄ±k ki bu Jim Rogers öyle yatÄ±rÄ±mcÄ± falan deÄŸil, tam bir borsa simsarÄ± adam, açÄ±kça diyor memleketin varlÄ±klarÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±n. Bizimkiler de allayÄ±p pullayÄ±p ekonomi sayfalarÄ±nÄ±n baÅŸ köÅŸesine koymuÅŸlar.

Gerçi satÄ±lacak bir ÅŸey de kaldÄ± mÄ± o da ayrÄ± bir mesele. Telekom gitmiÅŸ, TüpraÅŸ, EreÄŸli Demir Çelik gitmiÅŸ, limanlar, otoyollar, köprüler gitmiÅŸ, bankalar, ÅŸeker fabrikalarÄ±, madenler, ormanlar dahi haraç mezat yerli yabancÄ± patronlara satÄ±lmÄ±ÅŸ, Jim hâlâ hÄ±zÄ±nÄ± alamamÄ±ÅŸ. Hadi bu Jim, kapkaçcÄ± borsa simsarÄ±, diyelim ki yatÄ±rÄ±m yapmak isteyen patronlar için memleket gerçekten cazip mi? Elbette Türkiye ister yabancÄ± ister yerli olsun patronlar için cazip bir ülke. Patron ne ister, kâr ister. Daha çok kâr bunun için ne gerekli, ucuz ve güvencesiz iÅŸçilik.

Peki sadece ucuz ve güvencesiz iÅŸçilik yeterli mi? Elbette hayÄ±r. Patronlar grevdi, hak aramaydÄ±, sendikaydÄ± hiç bunlarÄ± istemezler. Yasaklanan grevlere bakÄ±n, Flormar’Ä±n önüne bakÄ±n ne kadar cazip olduÄŸumuzu görürüz. Bu memlekette ucuz iÅŸçilik, yasaklanan grevler, sendikalaÅŸmanÄ±n önündeki engeller de cazip olmaya yetmiyor. AynÄ± zamanda patronlara sÄ±nÄ±rsÄ±z teÅŸvik, vergide indirim, bedava arsa, faizsiz kredi... KÄ±saca teÅŸvikte de sÄ±nÄ±r olmamalÄ±dÄ±r. Bunlarda da memlekette patronlara teÅŸvikte sÄ±nÄ±r yoktur. Yetmezse bizden kesilen paralarla oluÅŸan iÅŸsizlik fonunu da patronlara peÅŸkeÅŸ çekmekte sakÄ±nca yoktur. PatronlarÄ±n üzerinde yük oluÅŸturan kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± da kaldÄ±rdÄ± mÄ± bu da yetmezse sÄ±fÄ±rlarÄ±z vergi borçlarÄ±nÄ± gelsin. Jim’ler memlekete... Ne de olsa hizmette sÄ±nÄ±r yok yola devam...

Ama ÅŸimdi soru ÅŸu. Cengo bizim sÄ±nÄ±fÄ±n Cengo’su da, Jim hangi sÄ±nÄ±fÄ±n Jim’i?

Cengo’yla birlikte cevabÄ±nÄ±zÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 21:38

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