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FotoÄŸraf: MA
Polis HDP'li genÃ§lerin halÄ± saha maÃ§Ä±nÄ± bastÄ±
HDP DiyarbakÄ±r GenÃ§lik Meclisi, eski MYK GenÃ§lik Meclisi Ãœyesi FÄ±rat Yamanâ€™Ä±n anÄ±sÄ±na futbol turnuvasÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.
HDP DiyarbakÄ±r Gençlik Meclisi, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HDP eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Gençlik Meclisi üyesi FÄ±rat Yaman adÄ±na düzenlediÄŸi futbol turnuvasÄ±na polis baskÄ±n yaptÄ±.
Seyrantepe’de bulunan Tulip Park HalÄ± SahasÄ±’nda Azadi Spor ve HDP Bismil Gençlik Spor arasÄ±nda oynanan maçÄ± basan polisler gençlerin GBT kontrolünü yaparak halÄ± sahadan ayrÄ±ldÄ±. (MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 20:39
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