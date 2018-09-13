AltÄ±n eller hÃ¼nerlerini BeyoÄŸluâ€™da gÃ¶steriyor

Unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ meslek dallarÄ±nÄ± geleceÄŸe taÅŸÄ±mayÄ± amaÃ§layan '13. BeyoÄŸlu AltÄ±n Eller Geleneksel El SanatlarÄ± Festivali' baÅŸladÄ±.

Berivan KIZIL

Ä°stanbul

Unutulmaya yüz tutmuÅŸ meslek dallarÄ±nÄ± geçmiÅŸten geleceÄŸe taÅŸÄ±mayÄ± amaçlayan "13. BeyoÄŸlu AltÄ±n Eller Geleneksel El SanatlarÄ± Festivali" Taksim MeydanÄ± etkinlik alanÄ±nda baÅŸladÄ±. Festivalde bu yÄ±l Türkiye’nin yedi bölgesinden 63 zanaatkar bir araya geldi. BeyoÄŸlu Belediyesi, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ve Kültür Kenti VakfÄ± iÅŸ birliÄŸiyle gerçekleÅŸtirilen festivalde zanaatkarlar, çömlek yapÄ±mÄ±ndan çiniciliÄŸe, cam iÅŸlemeciliÄŸinden enstrüman yapÄ±mÄ±na, kilim dokumacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ahÅŸap iÅŸçiliÄŸine, tespih yapÄ±mÄ±ndan ipek dokumacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kadar pek çok geleneksel el sanatÄ± dalÄ±nda hünerlerini sergiledi. 12 gün sürecek festivalde el sanatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, yöresel müzikler ve söyleÅŸiler de dinleyicilerini bekliyor.

UNESCO tarafÄ±ndan ‘YaÅŸayan insan hazineleri’ listesine alÄ±nan ve yarÄ±m asÄ±rdÄ±r keçecilikle uÄŸraÅŸan Ahmet YaÅŸar KocataÅŸ, festival sayesinde 13 yÄ±ldÄ±r süren dostluklar kurduklarÄ±nÄ± ve festivalin kültür alÄ±ÅŸveriÅŸinin en güzel örneÄŸi olduÄŸunu belirtti.

'TELKARÄ°YÄ° ERMENÄ° BÄ°R USTADAN ÖÄžRENDÄ°M'

Ömer Ayseli (FotoÄŸraf: Evrensel)

Telkariyi sekiz yaÅŸanda Ermeni bir ustadan öÄŸrendiÄŸini belirten Ömer Ayseli, “Ben çocukken çok yaramazdÄ±m. Dedem de beni Ermeni arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na çÄ±rak olarak verdi. 24 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yorum . Amerika’da Hindistan’da, Fransa’da telkari sanatÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±m. Bu sanat memleketim Mardin’e has bir sanat. Ä°stanbul’da yaÅŸayanlar böylesine ince ve uÄŸraÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± görünce çok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar. Festival farklÄ± kültürlerin tanÄ±ÅŸmasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor” dedi.

Yedi kuÅŸaktÄ±r ipek dokumacÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ali BüyükaÅŸÄ±k, “Bu iÅŸin her ÅŸeyiyle kendimiz uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Ä°pek böceÄŸini yetiÅŸtirmekten dokumasÄ±na ve kumaÅŸlarÄ±n boyanmasÄ±na kadar her ÅŸey bizim elimizden geçiyor. Dedelerim bu zanaatÄ± Hatay’da Ermenilerden öÄŸrenmiÅŸ. Biz de gelecek kuÅŸaklara öÄŸretmesi için meraklÄ±larÄ±na öÄŸretiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 20:36

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