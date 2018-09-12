TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaÅŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaÅŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ancak hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Maria Adebahr, kiÅŸisel verilerin gizliliÄŸinden ötürü serbest bÄ±rakÄ±lan kiÅŸi hakkÄ±nda daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermedi.

Sözcü, söz konusu kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±ya düÅŸtüÄŸünü söyledi.

Öte yandan Adebahr, geçen yÄ±l Temmuz ayÄ±nda bir Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n 9 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberini de doÄŸruladÄ±. Söz konusu kiÅŸinin, Gülen yapÄ±lanmasÄ±na yakÄ±n bir iÅŸverenler örgütü üyesi olduÄŸu gerekçesiyle "terör örgütü üyeliÄŸi" suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Adebahr, davada temyize gitme seçeneÄŸi bulunduÄŸunu ve bu hakkÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sözcü'nün verdiÄŸi bilgilere göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas geçen haftaki Türkiye ziyaretinde bu konuyu da gündeme getirdi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 00:31

www.evrensel.net