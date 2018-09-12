TÃ¼rkiye alkol tÃ¼ketiminde sondan ikinci sÄ±rada

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n raporuna gÃ¶re TÃ¼rkiye en az alkol tÃ¼keten Ã¼lkeler arasÄ±nda.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlere baÄŸlÄ± Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü’nün (WHO) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rapora göre AvrupalÄ±lar daha uzun yaÅŸÄ±yor ama zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan ise vazgeçemiyorlar. Sigara, alkol ve ÅŸiÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n AvrupalÄ±larÄ±n en büyük sorunlarÄ± olduÄŸu belirtilen rapora göre Türkiye ise en az alkol tüketen ülkeler arasÄ±nda.

DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa kÄ±tasÄ±yla Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin de dâhil olduÄŸu 53 ülkeyi kapsayan raporda AlmanlarÄ±n önde gelen saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alkol tüketmek olduÄŸuna iÅŸaret edildi. Alman haber ajansÄ± dpa sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan DSÖ uzmanÄ± Claudia Stein, 15 yaÅŸÄ±n üzerindeki AvrupalÄ±larÄ±n yÄ±lda 8,6 litre saf alkol tükettiklerini, Almanya’da ise bu miktarÄ±n 11 litreye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°LK SIRADA LÄ°TVANYA VAR

Alkol alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± yÄ±lda ortalama 15,2 litreyle Litvanya alÄ±yor. Alkollü içki kullanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± Rusya’da (ortalama 10,1 litre) trafik kazalarÄ±nda da gerileme kaydedilmiÅŸ. YÄ±llÄ±k ortalama alkol tüketimi 2,0 litre olan Türkiye ise Azerbaycan’dan sonra en az alkol tüketilen ülkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Azerbaycan sonuncu, Türkiye ise sondan ikinci sÄ±rada.

Hayat beklentisi ortalamasÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu Avrupa ülkeleri Ä°sviçre ve Lüksemburg. Bu iki ülkede ortalama hayat beklentisi 83 yÄ±lÄ± buluyor. Almanya’da dünyaya gelen kÄ±z ve erkek çocuklarÄ±nÄ± ortalama 81 yÄ±llÄ±k bir hayat bekliyor.

TÜRKÄ°YE’DE YAÅžAM SÜRESÄ° AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERÄ°NDE

YaÅŸam süresi Avrupa ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde yer alan Türkiye’de dünyaya gelen biri ortalama 78 yaÅŸÄ±na kadar yaÅŸayabiliyor.

Avrupa’da yaÅŸayanlarÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ± ÅŸiÅŸman sayÄ±lÄ±yor. AÅŸÄ±rÄ± kilolularÄ±n oranÄ±nÄ±n artmakta olduÄŸuna dikkat çeken Stein, çoÄŸu ülkede ÅŸiÅŸmanlarÄ±n büyük bölümü erkeklerin oluÅŸturduÄŸunu, ancak obeziteye kadÄ±nlarÄ±n daha çok yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Raporda obezitenin Almanya’daki çocuklar arasÄ±nda da yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸu dile getiriliyor.

Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin de dâhil olduÄŸu ‘Avrupa Bölgesi’nde yaÅŸayan 900 milyonluk nüfusu kapsayan saÄŸlÄ±k raporu üç yÄ±lda bir yayÄ±mlanÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:22

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