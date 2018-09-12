'KadÄ±nlarÄ±n, ilk doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihe sigorta' teklifi

FotoÄŸraf: DHA

'KadÄ±nlarÄ±n, ilk doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihe sigorta' teklifi

    • 12 EylÃ¼l 2018 19:05

    CHP'li GÃ¼rsel Tekin, kadÄ±nlarÄ±n ilk doÄŸum yaptÄ±klarÄ± tarihin, otomatik olarak 1 gÃ¼nlÃ¼k sigortalÄ± sayÄ±lmasÄ± iÃ§in kanun teklifi verdi.

    CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu'na geçici bir madde ekliyor. Teklifle kadÄ±nlarÄ±n, ilk doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihte otomatik olarak 1 günlük sigortalÄ± sayÄ±lmasÄ± saÄŸlanÄ±yor.

    Teklife göre, 18 yaÅŸÄ±ndan önce doÄŸum yapanlarda ise 18 yaÅŸ baz alÄ±nacak. Kuruma yazÄ±lÄ± olarak baÅŸvuranlarÄ±n sigorta giriÅŸleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

    Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de genel olarak kadÄ±nlarÄ±n erkeklerden daha az istihdamda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    'KADINLARIN HAKLARINDAN MAHRUM KALMAMASI Ä°ÇÄ°N'

    Erkeklerin askerlik borçlanmasÄ± yaparken hiçbir ÅŸarta tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n ise doÄŸum borçlanmasÄ± yapabilmesi için mutlaka doÄŸumdan önce sigortalÄ± olmalarÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde kaç doÄŸum olursa olsun borçlanma hakkÄ±ndan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

    Gerekçede, "KadÄ±nlarÄ±n ilk doÄŸum yaptÄ±klarÄ± tarihin, sanki çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar gibi otomatik olarak 1 günlük sigortalÄ± sayÄ±lmalarÄ± durumunda, kadÄ±nlarÄ±n doÄŸum borçlanmasÄ± sorunu çözülerek, tÄ±pkÄ± Avrupa ülkelerinde olduÄŸu gibi kadÄ±nlara çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda cumhuriyet tarihinin en önemli haklarÄ±ndan birinin verilmesi saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r" ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:11
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