'KadÄ±nlarÄ±n, ilk doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihe sigorta' teklifi

CHP'li GÃ¼rsel Tekin, kadÄ±nlarÄ±n ilk doÄŸum yaptÄ±klarÄ± tarihin, otomatik olarak 1 gÃ¼nlÃ¼k sigortalÄ± sayÄ±lmasÄ± iÃ§in kanun teklifi verdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu'na geçici bir madde ekliyor. Teklifle kadÄ±nlarÄ±n, ilk doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihte otomatik olarak 1 günlük sigortalÄ± sayÄ±lmasÄ± saÄŸlanÄ±yor.

Teklife göre, 18 yaÅŸÄ±ndan önce doÄŸum yapanlarda ise 18 yaÅŸ baz alÄ±nacak. Kuruma yazÄ±lÄ± olarak baÅŸvuranlarÄ±n sigorta giriÅŸleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de genel olarak kadÄ±nlarÄ±n erkeklerden daha az istihdamda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'KADINLARIN HAKLARINDAN MAHRUM KALMAMASI Ä°ÇÄ°N'

Erkeklerin askerlik borçlanmasÄ± yaparken hiçbir ÅŸarta tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n ise doÄŸum borçlanmasÄ± yapabilmesi için mutlaka doÄŸumdan önce sigortalÄ± olmalarÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde kaç doÄŸum olursa olsun borçlanma hakkÄ±ndan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Gerekçede, "KadÄ±nlarÄ±n ilk doÄŸum yaptÄ±klarÄ± tarihin, sanki çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar gibi otomatik olarak 1 günlük sigortalÄ± sayÄ±lmalarÄ± durumunda, kadÄ±nlarÄ±n doÄŸum borçlanmasÄ± sorunu çözülerek, tÄ±pkÄ± Avrupa ülkelerinde olduÄŸu gibi kadÄ±nlara çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda cumhuriyet tarihinin en önemli haklarÄ±ndan birinin verilmesi saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r" ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KadÄ±nlar için çok önemli bir kanun teklifine imza attÄ±k. Bu teklifin yasalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gün kadÄ±nlarÄ±n doÄŸum borçlanmasÄ± sorunu çözülecek, milyonlarca kadÄ±n ilk kez sigortalÄ± olacak. https://t.co/buEsVFJES7 — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 12 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:11

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