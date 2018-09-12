Hasankeyfâ€™te tarihi minare de taÅŸÄ±ndÄ±

IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyfâ€™teki Ä°mam Abdullah Zaviyesi'nin minaresi de sÃ¶kÃ¼lerek taÅŸÄ±ndÄ±.

Hasankeyf'te bulunan Ä°mam Abdullah Zaviyesi'nin minaresi yerinden söküldü. TaÅŸÄ±ma iÅŸlemini izleyen Kesmeköprü köyünden BeÅŸir Tapkan, türbenin taÅŸÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek “Bu yapÄ±lan zulümdür” dedi.

IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyf’te bir yandan yÄ±kÄ±m sürerken diÄŸer yandan kimi tarihi eserler yerinden sökülüyor. Zeynelbey Türbesi, Artuklu HamamÄ±, Ä°mam Abdullah Zaviyesi'nin türbe kÄ±smÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zaviyenin 400 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki minaresi yerinden sökülerek 96 tekerlekli SPTM aracÄ± ile Arkeopark’a taÅŸÄ±ndÄ±. TaÅŸÄ±nma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda polis ve jandarma çevreyi ablukaya aldÄ±.

‘BURADA YAÅžAMAK Ä°STÄ°YORUZ’

Kesmeköprü köyü sakinlerinden BeÅŸir Tapkan, taÅŸÄ±ma iÅŸlemini hüzünlü gözlerle izledi. TaÅŸÄ±manÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dakikalarda minarenin zarar görmesini istemeyen Tapkan, tarihi türbenin taÅŸÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu söyledi. Tapkan, “Birisi sizi oturduÄŸu yerden kaldÄ±rsa siz rahatsÄ±z olmaz mÄ±sÄ±nÄ±z? Bu yapÄ±lan bir zulümdür. Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Evlerimizi yeni yerimize taÅŸÄ±yacaklar, biz burada yaÅŸamak istiyoruz” dedi. (Batman/MA)

Hasankeyfâ€™te bir tÃ¼rbe daha taÅŸÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:08

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