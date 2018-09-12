Liseler nasÄ±l bir dÃ¶nemde aÃ§Ä±lÄ±yor?

Liselerin aÃ§Ä±lmasÄ±na az bir zaman kaldÄ±. Peki lise Ã¶ÄŸrencileri nasÄ±l koÅŸullarda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±na baÅŸlÄ±yorlar?

Boran TÜREYEN

Ankara/ Yenimahalle

Liselere ve liselilere yönelik saldÄ±rÄ±lar geçtiÄŸimiz dönemlerde oldukça yoÄŸundu. EÄŸitim lise kademesinden amansÄ±zca piyasalaÅŸtÄ±. Her yerde artÄ±k birçoÄŸumuzun yadÄ±rgamadÄ±ÄŸÄ± temel liseler ve kolejler mantar gibi ortaya çÄ±ktÄ±. Hatta iÅŸçi yetiÅŸtirmek üzere özel kolejler açÄ±ldÄ±. Öte yandan devletin sunduÄŸu imkânlar dâhilinde eÄŸitim alanlarÄ±nda ise bilimselliÄŸin kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±na dahi tahammül edilmedi. Bugün devlet okullarÄ±na kameranÄ±n objektifini çevirdiÄŸimizde müfredatta ders anlatÄ±mÄ±n içeriÄŸinde dinci gerici bir temel ortaya konulduÄŸunu görürüz. BunlarÄ±n birçok örneÄŸi Evrensel Gazetesi sayfalarÄ±ndaki haberlerde ve dergimizin mektup sayfalarÄ±nda yer buldu. Din Kültürü derslerinde cihadÄ±n anlatÄ±lmasÄ±, müzik derslerinde ezanÄ±n öÄŸretilmesi gibi.

Sosyal olarak da okullarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak üzere ciddi olarak tekleÅŸtirildik. Ders çalÄ±ÅŸmanÄ±n ve öÄŸrenmenin bireye indirgendiÄŸini bu dönem daha çok yaÅŸÄ±yoruz. ÖÄŸrenim gördüÄŸümüz birçok okulda kol, kulüp faaliyeti neredeyse askÄ±dayken var olan okullarda ise son dönemde daraltÄ±ldÄ±, faaliyetleri okul yönetimince kÄ±sÄ±tlandÄ±. Tek adam tek parti rejiminin ülke içerisindeki inÅŸasÄ±, yöneticilerin okullardaki “tek adamlar” olarak ortaya çÄ±kmasÄ±yla, bizlerin okuduÄŸu, kitap dergi ve gazeteler, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konular dahi denetlenir ve engellenir duruma geldi.

GELECEÄžÄ°MÄ°ZDEN DAHA ÇOK KAYGI EDER HALDEYÄ°Z

Biz liseli gençlerin en önemli önceliÄŸi ilgi alanÄ± ve istekleri doÄŸrultusunda bir üniversiteye yerleÅŸmek. Ancak eÄŸitimdeki piyasalaÅŸma ve eÅŸitsiz durum, liselerdeki antidemokratik uygulamalar, lise müfredatlarÄ±nda bilimsel içeriÄŸin zayÄ±flatÄ±lmasÄ± bizleri daha bugünden geleceÄŸimizden kaygÄ± eder hale getiriyor. GeçtiÄŸimiz dönemlerde “dindar ve kindar” bir nesil yetiÅŸtirme gayesinde olan AKP Hükümeti, bugün de gençliÄŸin tek adam tek parti rejimine destek vermesini ya da boyun eÄŸmesini istemektedir.

ÇÖZÜM; BÄ°LÄ°MSEL TEMELDE MÜFREDAT VE EÄžÄ°TÄ°ME EÅžÄ°T ERÄ°ÅžEBÄ°LÄ°RLÄ°K

GeçmiÅŸ dönemden de anlaÅŸÄ±labileceÄŸi gibi yeni eÄŸitim–öÄŸretim döneminde bizleri yeni bir durum beklemiyor. Aksine eÄŸitimde eÅŸitsizliÄŸin derinleÅŸtiÄŸi, baskÄ± ve liselere yönelik saldÄ±rÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bunun emarelerine göz atarsak ilk olarak devlete baÄŸlÄ± liselerin nitelikli ve niteliksiz olmak üzere ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek mümkün. Herkesin eÅŸit bir eÄŸitim alma hakkÄ± olmasÄ± gerekirken birçok gencin elinden bu hak fiilen alÄ±nÄ±yor. Ha keza nitelikli olarak belirlenen okullarÄ±n var olan müfredat ile ne kadar bilimsel bir eÄŸitim vereceÄŸi de ayrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusunu oluÅŸturuyor. Birçok eÄŸitim uzmanÄ±nÄ±n eleÅŸtirileri, öÄŸrencilerin, öÄŸretmenlerin ve velilerin talepleri dikkate alÄ±nÄ±p eÄŸitim müfredatÄ±na nitelikli ve bilimsel bir hale getirilip, eÄŸitim hakkÄ± her öÄŸrencinin eÅŸit düzeyde eriÅŸebildiÄŸi bir hak haline getirileceÄŸine AKP hükümeti çözümü 100 bin öÄŸrenciye temel liseler ve özel okular için teÅŸvik vermekte buluyor. Bu durum eÄŸitimde piyasalaÅŸmayÄ± teÅŸvik ederek deÄŸil de devlet bünyesindeki okullarÄ±n bilimsel bir temelde, eÅŸit eriÅŸilebilirlik koÅŸuluyla yeniden dizayn edilmesiyle çözülemez mi?

EÄžÄ°TÄ°MDEN TASARRUF, GELECEKTEN TASARRUFTUR

BaÅŸka bir yönüyle hangi tip okulda öÄŸrenim gördüÄŸü fark etmeksizin birçoÄŸumuz ailelerimizle birlikte daha okul baÅŸlamadan ekonomik nedenlerden ötürü kaygÄ±lanÄ±r olduk. En temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±z için çok uçuk fiyatlar iÅŸaret ediliyor. Mesela birçok okul yönetimin “kayÄ±t parasÄ± yerine” bizlerden aldÄ±ÄŸÄ± top A4 kaÄŸÄ±dÄ± 25 TL, her ders için ayrÄ± almamÄ±z gereken not defterlerimizin fiyatÄ± 2 katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan gelen tedbirler gereÄŸince öÄŸretmen maaÅŸlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan ödenekten 2 milyar TL kesildi. Gerekçesi olarak da ülkemizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±tÄ±lar gösteriliyor. Peki, bunun faturasÄ±nÄ± niye bizler ödüyoruz? Ne için eÄŸitim hakkÄ±mÄ±zdan yani geleceÄŸimizden tasarruf ediyoruz? YaÅŸanan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n bedelini her gün servetine servet katanlar ödesin. Madem AKP Hükümeti saldÄ±rÄ±larÄ±n ucunda “dÄ±ÅŸ güçlerin”, “emperyalist devletlerin” olduÄŸundan bahsediyor, faturayÄ± da onlarÄ±n ülkemizde ticaret yapan devasa ÅŸirketleri ödesin.

2023 YALANLARINA KARNIMIZ TOK

Tüm bunlar olmasÄ±na raÄŸmen bize diyorlar ki; “Böyle ufak tefek sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± sessiz kalÄ±n, ileride refaha ereceÄŸiz.”, “2023’te büyük Türkiye olacaÄŸÄ±z.” Bizim bu yalanlara karnÄ±mÄ±z tok. Ne AKP’nin eÄŸitime dair geçmiÅŸte yaptÄ±klarÄ±nda, ne bugünkü programÄ±nda sorunlarÄ±n çözülmesi ve taleplerin karÅŸÄ±lanmasÄ± için bir kanÄ±t yoktur. Önce bugünün sorunlarÄ± çözülmeli. Her sorunu geleceÄŸe ertelemek sorunlardan kaçmaktÄ±r, üstünü örtmektir. YukarÄ±da belirttiÄŸimiz olumsuz geliÅŸmeler bizleri yÄ±ldÄ±rmakta baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±, olmayacak. Liselilerin geçmiÅŸte ortaya koyduÄŸu mücadele ve kazanÄ±mlar hala belleklerde yerini tutuyor. Bizler birleÅŸmekten baÅŸka çaremiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bu dergiyi okumamÄ±z daÄŸÄ±tmamÄ±z, etrafÄ±nda halkalar kurup tartÄ±ÅŸmamÄ±z bile bunun göstergesi.UnutmayalÄ±m ki bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± örgütlü mücadele edersek kazanacaÄŸÄ±z!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:06

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