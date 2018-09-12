Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ bu tarafta!

"Bazen dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum,'bu sistem olmasaydÄ± ne olurdu?' diye. Ä°ki sene boyunca ruhsal ve fiziksel anlamda Ã§ok yÄ±prandÄ±m."

Hasan Can BÄ°LÄ°CÄ°

Ä°stanbul/ Kartal

“Bir an önce okullar bitse de tatile girsek” diye düÅŸünen bizler, koskoca 3 aylÄ±k yaz tatilinin sonuna geldik. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na artÄ±k çok kÄ±sa bir süre kaldÄ±. Kimimiz denize girerek kimimiz ise bir iÅŸe girip çalÄ±ÅŸarak geçirdi tatilini. BazÄ±larÄ±mÄ±z da yÄ±l boyunca özveri ile çalÄ±ÅŸÄ±p girdiÄŸi LGS’nin sonuçlarÄ±nÄ± beklemenin heyecan ve stresiyle geçirdi. Biz de bu noktada Kartal’da yeni lise kazanmÄ±ÅŸ Cemgilile çaylarÄ±mÄ±zÄ± alÄ±p sohbete baÅŸladÄ±k.

“DÜÅžÜNEN, BÄ°LÄ°NÇLÄ° Ä°NSAN Ä°STEMEYEN BÄ°R TUTUM VAR”

Cemgil hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaparak ÅŸikâyet etmeyi sevmediÄŸini; sorgulayan, araÅŸtÄ±ran ve düÅŸünen bir insan olduÄŸunu söylüyor. Bunun üzerine “Mevcut sÄ±nav sistemini hiç sorgulayÄ±p üzerine düÅŸündün mü?” sorum sanki kabuk baÄŸlayan yarasÄ±na dokunuyor. SÄ±nav sisteminin niteliksizliÄŸi ve yetersizliÄŸinden dem vuruyor. Sene baÅŸÄ±nda eski sÄ±navÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan gelen belirsizlik sürecinden çok etkilendiÄŸini söylüyor. Tam kafasÄ±ndaki alternatif eÄŸitim sistemini soracakken lafÄ± aÄŸzÄ±mdan alÄ±p “KeÅŸke bizim eÄŸitim sistemimiz de Finlandiya’daki eÄŸitim sistemine benzer olsaydÄ±.” diyor. Çünkü onlarÄ±n, eÄŸitim sisteminde insanlarÄ± tek bir kalÄ±ba koymayÄ±p her çocuÄŸu kendilerini daha özgür ifade etmelerini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Ülkemizde ise bunun aksine, devlet politikalarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda düÅŸünen, okuyan, bilinçli insanlarÄ±n yetiÅŸmesini asla istemeyen bir tutum gördüÄŸünü ifade ediyor.

HAYALLER HAYAL OLDU

Yeni liseye geçmiÅŸ bir öÄŸrenci olarakCemgil gülerek bir beklentisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sistemin kendisini hayal kurmayÄ± çok önceden bÄ±rakmaya mecbur ettiÄŸini söylüyor. Son zamanlarda her ÅŸeye gelen zammÄ±n ve artan iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n kendisinde ve arkadaÅŸlarÄ±nda gelecek kaygÄ±sÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekliyor. “Gelecek kaygÄ±sÄ±, gençliÄŸin üzerine çökmüÅŸ kara bulut” diye üstüne basa basa betimliyor. Gençlerin lisede bu politikalara karÅŸÄ± nasÄ±l reaksiyon göstermesi gerektiÄŸini sormadan edemiyoruz. Cemgil ise kararlÄ± ve emin biçimde, gençlerin her zaman sesini çÄ±karmasÄ± gerektiÄŸini fakat bu sesi çÄ±karÄ±rken tek olmaktan ziyade örgütlü kitleler hâlinde birleÅŸip mücadele etmenin önemine vurgu yapÄ±yor.

Bu güzel sohbetin sonuna doÄŸru Cemgil; devletin baskÄ±cÄ± rejiminin sonu gelmeyeceÄŸinden gençlerin her zaman hedefli ve örgütlü kitleler hâlinde hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸinin, tüm olumsuz koÅŸullarda yÄ±lmadan, düÅŸüncelerini söylemekten korkmadan, kendilerini özgürce ifade etmelerinin, engelleri aÅŸma yolunda tek çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± olduÄŸunu söylüyor. Sohbetimiz de burada bitiyor.

BorçlanÄ±p temel liseye gidiyoruz

Temel lise 12. SÄ±nÄ±f öÄŸrencisi

Kayseri

Liselerde verilen eÄŸitimin yetersiz olduÄŸunun, biz öÄŸrenciler dÄ±ÅŸÄ±nda aileler de farkÄ±nda. Maddi imkânÄ± olan aileler çocuklarÄ±nÄ± sÄ±nava hazÄ±rlamasÄ± için özel okullara ya da dershanelerin kapatÄ±lmasÄ± sonucu açÄ±lan Temel liselere gönderme peÅŸinde. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kredi çekip bankaya borçlanarak çocuklarÄ±nÄ± buralara yollayan aile sayÄ±sÄ± da az deÄŸil. Çünkü aileler de çocuklarÄ±nÄ±n okumaktan baÅŸka çarelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Bununda devlet okullarÄ±nda olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünenlerin sayÄ±sÄ± azÄ±msanmayacak kadar fazla.

“HAYALLERÄ°MÄ°Z ELÄ°MÄ°ZDEN, DÜÅžÜMÜZDEN ALINIYOR!”

OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na bir haftadan az kalmÄ±ÅŸken liseliler aileleri ile birlikte okul alÄ±ÅŸveriÅŸini tamamlama telaÅŸÄ±ndalar. Bence bu telaÅŸ yalnÄ±zca eksikleri tamamlama telaÅŸÄ± deÄŸil. Çevredeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n ailelerinden gördüÄŸüm kadarÄ±yla para yetiÅŸtirme telaÅŸÄ± da yaÅŸÄ±yorlar. KÄ±rtasiye ürünlerinde geçen seneye kÄ±yasla kâÄŸÄ±da gelen zamlarla birlikte en az yüzde 75 artÄ±ÅŸ oldu. Geçen sene 4 lira olan defter bu sene 7 lira. Asgari ücretli bir aile, çocuÄŸunu okutmak istiyor fakat aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ okulun istediÄŸi kitaplara ve kÄ±rtasiye ürünlerine yetmiyor. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z artÄ±k okuyup doktor, mühendis olma hayali kuramaz oluyorlar. Hayalleri, hayallerimiz; elimizden, düÅŸümüzden alÄ±nÄ±yor.

Gereksiz yapÄ±lan harcamalar, mesela saray masraflarÄ±, yerine talebimiz olan eÄŸitime daha çok bütçenin ayrÄ±lacaÄŸÄ± yerde,bir de okullarÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ± günlerde eÄŸitim harcamalarÄ±nda kÄ±sÄ±tlamaya gidildi. Bu günlerde biz liseliler, sesimizi daha çok çÄ±kartmalÄ±yÄ±z.

Bana mutluluÄŸun sÄ±navÄ±nÄ± yapabilir misin Abidin?

Dilan DURSUN

Ä°stanbul/ Kartal

BildiÄŸiniz üzere, geçtiÄŸimiz günlerde üniversite tercihlerimizin sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. Bu sonuçlar, kimimizi hayallerine yaklaÅŸtÄ±rdÄ±, kimimizin hayallerini yÄ±ktÄ±. Ben maalesef hayalleri yÄ±kÄ±lanlardanÄ±m. Ne istediÄŸim bölüm geldi ne de istediÄŸim üniversite. Bir yÄ±l daha mezuna kalmanÄ±n benim için dayanÄ±lmaz olacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸim için açÄ±kta kalma riskini göze alamayÄ±p yazmÄ±ÅŸtÄ±m bu bölümü. O yüzden istemeyerek de olsa okula gideceÄŸim. Bazen düÅŸünüyorum,“bu sistem olmasaydÄ± ne olurdu?” diye. Ä°ki sene boyunca ruhsal ve fiziksel anlamda çok yÄ±prandÄ±m. Ä°nsanlar netlerimi ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±n nasÄ±l gittiÄŸini sormasÄ±nlar diye onlardan kendimi soyutladÄ±m. Bu durum özgüven kaybÄ±na da sebep oldu. Eminim, benim geçtiÄŸim bu zorlu süreçten her öÄŸrenci geçmiÅŸtir.

RAKÄ°P DEÄžÄ°L ARKADAÅž, KAYGI DEÄžÄ°L UMUT

YarÄ±ÅŸ atlarÄ±nÄ±n maratona hazÄ±rlanma sürecine benziyor biz öÄŸrencilerin üniversiteye hazÄ±rlanma süreci. YaÅŸÄ±tlarÄ±mÄ±zÄ±, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z olarak deÄŸil rakiplerimiz olarak görüyoruz. Gelecek kaygÄ±sÄ±yla, sÄ±nav stresiyle, toplum baskÄ±sÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±p duruyoruz.Benim sÄ±nava ikinci giriÅŸimde, yani bu sene çok kere deÄŸiÅŸtirdiler sÄ±nav sistemini. Bizden bu sisteme ayak uydurmamÄ±zÄ± istediler tabii. Åžimdi düÅŸünüyorum “istemeyerek olsa da girdim üniversiteye tamam. Peki yaÅŸayacaÄŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±lar bitti mi?” HayÄ±r bitmedi. Bu bölümü bitirdiÄŸimde iÅŸ sahibi olup olamayacaÄŸÄ±mÄ± hâlâ bilmiyorum. BeÅŸ yÄ±l sonra nerede olduÄŸumu hayal ettiÄŸimde hâlâ orada gelecek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var.

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