Bir kalemle, bir defterle dayanÄ±ÅŸma

Flormar iÅŸÃ§ilerinin Ã§ocuklarÄ± iÃ§in kÄ±rtasiye masraflarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bu zamanda direniÅŸe bir kalemle, bir defterle destek olmalÄ±yÄ±z.

Meryem UZAY

Kocaeli

Her geçen gün giderek derinleÅŸen ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar zorluklarÄ± da beraberinde getiriyor. Yaz sÄ±caÄŸÄ±nda gÄ±da ürünlerine -soÄŸana,domatese, ete- , elektriÄŸe, doÄŸalgaza, suya gelen zamlardan söz ederken yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kala dövize baÄŸlÄ± olarak kÄ±rtasiye ürünlerinin fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± hem biz öÄŸrencilerin hem de çocuklarÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacak olan anne, babalarÄ±n ceplerini yakacak. ArdÄ± arkasÄ± kesilmeyen bu zam yaÄŸmuru ekonomik bir krize doÄŸru ilerlediÄŸimiz gerçeÄŸini bir kez daha yüzümüze vurdu.Krizin faturasÄ± ise iÅŸçiden,emekçiden,öÄŸrenciden kesiliyor.

Formalardan, defterlere,kalemlere,kitaplara varan uzun uzun listeler tutuluyor. Listeler uzun ama masrafÄ± da çok.Ne öÄŸrenciye verilen 470 TL’lik burs/kredi bunu karÅŸÄ±lÄ±yor.Ne de iÅŸçiye verilen asgari ücret, çocuklarÄ±nÄ±n bu ihtiyaçlarÄ±nÄ± giderebilmesi için yetiyor.Tabi haklarÄ± gözardÄ± edildiÄŸi için ses çÄ±karan, bu sebeple iÅŸten atÄ±lan iÅŸçileri de buna dâhil edersek...

Can yakÄ±cÄ± durumdan en çok nasibini alanlar da Flormar iÅŸçileri.Üzerinden dört ay geçti geçmesine ama yine de hatÄ±rlatmakta fayda var. Flormar iÅŸçileri çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±ndan ÅŸikâyetçi olmalarÄ± sebebiyle Petrol-iÅŸ sendikasÄ±na üye oldular. Sonuç ne? Sonuç;büyük bir iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ±. Ä°ÅŸverenin bu düÅŸmanca tutumuna iÅŸçinin elbette ki tepkisi gecikmedi. Birçok insanÄ±n gazetelerden okuduÄŸu,televizyonlardan gördüÄŸü,kapÄ± komÅŸusundan duyduÄŸu,fabrika önüne giderek destek olduÄŸu direniÅŸ 120 güne yakÄ±n bir süreyi geride bÄ±raktÄ±.DireniÅŸ her haliyle güzel fakat iÅŸlerine geri dönemedikleri her zaman dilimi onlarda strese,telaÅŸa sebep oluyor.TelaÅŸlÄ±lar çünkü bir gelirleri yok. ÇocuklarÄ±nÄ±n okul ihtiyaçlarÄ±na cevap verecek durumda deÄŸiller.

FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE SAHÄ°P ÇIKMAYA

Tüm bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda “Flormar iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸmak için ne yapmalÄ±yÄ±z?” sorusunu kendimize yöneltmeliyiz. Flormar iÅŸçilerinin çocuklarÄ± için kÄ±rtasiye masraflarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bu zamanda bulunduÄŸumuz her alanda direniÅŸe bir kalemle, bir defterle destek olmalÄ±yÄ±z.YaÅŸananlar sadece Gebze’de bir fabrikada meydana gelen olaylar bütününden ibaret de deÄŸil.Ülkenin her bir köÅŸesindebu sorunlara tanÄ±k oluyoruz. Tam da bu noktada patronlarÄ±n;hem iÅŸçilerin hemde iÅŸçi çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸini karartma isteklerine inat onlarÄ±n bu zor günlerinde yanlarÄ±nda olduÄŸumuzu belirtmeliyiz.Bütün iÅŸçileri insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için mücadele etmeye Flormar direniÅŸine sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rmalÄ±yÄ±z ve unutmayalÄ±m ki dayanÄ±ÅŸma bizi güçlendirecek.

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