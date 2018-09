Bir kalemle, bir defterle dayanÄ±ÅŸma

Flormar işçilerinin çocukları için kırtasiye masraflarının arttığı bu zamanda direnişe bir kalemle, bir defterle destek olmalıyız.

Meryem UZAY

Kocaeli

Her geçen gün giderek derinleşen ekonomik sıkıntılar zorlukları da beraberinde getiriyor. Yaz sıcağında gıda ürünlerine -soğana,domatese, ete- , elektriğe, doğalgaza, suya gelen zamlardan söz ederken yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dövize bağlı olarak kırtasiye ürünlerinin fiyatlarının artması hem biz öğrencilerin hem de çocuklarına alışveriş yapacak olan anne, babaların ceplerini yakacak. Ardı arkası kesilmeyen bu zam yağmuru ekonomik bir krize doğru ilerlediğimiz gerçeğini bir kez daha yüzümüze vurdu.Krizin faturası ise işçiden,emekçiden,öğrenciden kesiliyor.

Formalardan, defterlere,kalemlere,kitaplara varan uzun uzun listeler tutuluyor. Listeler uzun ama masrafı da çok.Ne öğrenciye verilen 470 TL’lik burs/kredi bunu karşılıyor.Ne de işçiye verilen asgari ücret, çocuklarının bu ihtiyaçlarını giderebilmesi için yetiyor.Tabi hakları gözardı edildiği için ses çıkaran, bu sebeple işten atılan işçileri de buna dâhil edersek...

Can yakıcı durumdan en çok nasibini alanlar da Flormar işçileri.Üzerinden dört ay geçti geçmesine ama yine de hatırlatmakta fayda var. Flormar işçileri çalışma ve yaşam koşullarından şikâyetçi olmaları sebebiyle Petrol-iş sendikasına üye oldular. Sonuç ne? Sonuç;büyük bir işçi kıyımı. İşverenin bu düşmanca tutumuna işçinin elbette ki tepkisi gecikmedi. Birçok insanın gazetelerden okuduğu,televizyonlardan gördüğü,kapı komşusundan duyduğu,fabrika önüne giderek destek olduğu direniş 120 güne yakın bir süreyi geride bıraktı.Direniş her haliyle güzel fakat işlerine geri dönemedikleri her zaman dilimi onlarda strese,telaşa sebep oluyor.Telaşlılar çünkü bir gelirleri yok. Çocuklarının okul ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değiller.

FLORMAR İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKMAYA

Tüm bunlar karşısında “Flormar işçileriyle dayanışmak için ne yapmalıyız?” sorusunu kendimize yöneltmeliyiz. Flormar işçilerinin çocukları için kırtasiye masraflarının arttığı bu zamanda bulunduğumuz her alanda direnişe bir kalemle, bir defterle destek olmalıyız.Yaşananlar sadece Gebze’de bir fabrikada meydana gelen olaylar bütününden ibaret de değil.Ülkenin her bir köşesindebu sorunlara tanık oluyoruz. Tam da bu noktada patronların;hem işçilerin hemde işçi çocuklarının geleceğini karartma isteklerine inat onların bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtmeliyiz.Bütün işçileri insanca çalışma koşulları için mücadele etmeye Flormar direnişine sahip çıkmaya çağırmalıyız ve unutmayalım ki dayanışma bizi güçlendirecek.

