GenÃ§lik hareketi tarihinden portreler: '68

Ã–nceki sayÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye'de '68 dÃ¶nemini gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Peki '68'de dÃ¼nyada neler oluyordu?

DÜNYADA '68

Dünya kapitalizmi, 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan sonra düzenli bir büyüme ve istikrar dönemine girmiÅŸti. SavaÅŸ, kapitalizmin köklü bunalÄ±mlarÄ±nÄ±, emperyalistlerarasÄ± rekabetin keskinleÅŸen biçimlerini, yeniden paylaÅŸmanÄ±n gerçekleÅŸmesi sonucunda çözmüÅŸ, savaÅŸÄ±n sona eriÅŸiyle birlikte genel barÄ±ÅŸ havasÄ±nÄ±n da etkisiyle toplumsal muhalefetin de ivmesi düÅŸmüÅŸtü. Ne var ki emekle sermaye, kapitalizmle sosyalizm arasÄ±ndaki çeliÅŸkiler, sÄ±nÄ±flararasÄ± uyum çaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na inanan ve savaÅŸ sÄ±rasÄ±ndaki ittifaklarÄ±n kalÄ±cÄ± olduÄŸunu düÅŸünenlere raÄŸmen zaman geçtikçe derinleÅŸmeye ve kendini daha çok hissettirmeye devam ediyordu.

Çin'de Halk KurtuluÅŸ Ordusu'nun emperyalizmi ve feodal gericiliÄŸi yenerek zafere ulaÅŸmasÄ±, Vietnam'da HoÅžiMinh'in FransÄ±z emperyalizmine karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±z hükümet kurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dokuz sene sonra Vietnam'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± ama FransÄ±z emperyalizminin boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± yere Amerikan emperyalizminin yerleÅŸmesinin ardÄ±ndan VietnamlÄ±larÄ±n onlarca yÄ±l sürecek olan antiemperyalist mücadelesi, Kore SavaÅŸÄ±'nÄ±n emperyalizmin kÄ±smi yenilgisi ile sonuçlanÄ±p Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasÄ±, Küba Devrimi, Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Fransa tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ± devrime karÅŸÄ± olan inancÄ± ve umudu büyütürken J. F. Kenndy, Malcolm X, Martin Luther King, Che'ye yönelik suikastlar gençliÄŸin içindeki öfkeyi körükleyen olaylar oldu. Vietnam'da Fransa'nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸalan yeri Amerika'nÄ±n almasÄ±yla da ilk antiemperyalist öÄŸrenci hareketleri baÅŸladÄ±. ABD ve Amerika'da Vietnam SavaÅŸÄ±'nÄ±n antiemperyalist öÄŸrenci mücadelesinde merkezi bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r.

BatÄ±'da 68, sistemin temel özelliklerine karÅŸÄ± geniÅŸ ve kitlesel bir güvensizliÄŸin doÄŸmasÄ±na yol açan olaylarÄ±n etkisiyle patlayan bir öÄŸrenci gençlik ve kÄ±smi iÅŸçi hareketi niteliÄŸiyle geliÅŸti ve bu özelliklerine uygun biçimde son buldu. KuÅŸkusuz bu patlama harekete katÄ±lan baÅŸlÄ±ca iki sosyal kategorinin temel özelliklerini de yansÄ±tÄ±yordu. GeliÅŸen ekonomik ve siyasi krizin yükünü doÄŸrudan doÄŸruya üretici bir sÄ±nÄ±f olarak omuzlamak zorunda bÄ±rakÄ±lmak istenen iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n tepkisiyle bu krizin çarpÄ±cÄ± görünüÅŸ özelliklerini eylemine temel yapan öÄŸrenci gençliÄŸin tepkisi ayrÄ± kanallara aktÄ±. Kimi zaman bu iki hareket kesiÅŸti ama çoÄŸunlukla ayrÄ± ayrÄ± hedefleri vurdu. Ä°ÅŸçiler ve iÅŸbirlikçi sendikalarÄ±n ve revizyonist partilerin etkisiyle ekonomik mücadele boyutunu aÅŸamadÄ±lar. ÖÄŸrenciler ise Vietnam savaÅŸÄ±, siyasi suikastlar, üniversitelerin antidemokratik iÅŸleyiÅŸi gibi emperyalist kapitalizmin derin sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± yansÄ±tan belirtilerine takÄ±ldÄ±lar. Bu görünüÅŸler deÄŸiÅŸtiÄŸinde de eylemlerine gerekçe bulmakta zorlandÄ±lar. Hareketin son dalgalarÄ±nÄ±n geri çekiliÅŸi içindeki tartÄ±ÅŸmalardan ve sönmekte olan kitlesel eylemi yeniden yükseltebilecek bir biçim olarak ÅŸiddetin kullanÄ±lmasÄ± düÅŸüncesinden doÄŸan silahlÄ± eylem gruplarÄ± ise devrim isteÄŸi bakÄ±mÄ±ndan en güçlü unsurlarÄ± barÄ±ndÄ±rmalarÄ±na raÄŸmen, bilimsel bir devrim teorisinden ve tutarlÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ideolojisinden yoksundu. Bu yüzden ateÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± yüksek sansasyona hiç de koÅŸut olmayan bir çöküÅŸle BatÄ±'nÄ±n politik ortamÄ±ndan silindi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:52

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