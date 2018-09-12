Eski sanayinin boÅŸ sokaklarÄ±â€¦

â€œPatronlar biraz fedakÃ¢rlÄ±k yapsÄ±n, az kazansÄ±n.Biz de emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alalÄ±m. Ben burada Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde peynir ekmek yerken o iskender yemesin

Alperen DEMÄ°R

Mücahit YILMAZ

Kayseri

Kayseri’nin ÅŸehir merkezine yürüme mesafesinde olan Eski Sanayi Bölgesine öÄŸle saatlerinde gidiyoruz ancak atölyelerin büyük bir kÄ±smÄ± kapalÄ±. Kendi aramÄ±zda konuÅŸuyoruz atölyelerin neden kapalÄ± olduÄŸunu. Eski Sanayi’nin ÅŸu anki durumunuaz çok biliyoruz ama buradaki genç iÅŸçilerle muhabbetlerimizden sonra çok daha net anlÄ±yoruz sanayinin geldiÄŸi noktayÄ±.

Konumuz malum, son günlerde dövizin giderek artmasÄ± ve kötüye giden ekonominin, unutulmaya yüz tutmuÅŸEski Sanayi’de nasÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±. AçÄ±k bulduÄŸumuz ilk atölyeye giriyoruz. Bir metal profil atölyesi burasÄ±. DoÄŸrama iÅŸ yapan genç iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Ä°smini söylemekten çekinen 22 yaÅŸÄ±ndaki genç iÅŸçi ekonomik gidiÅŸattan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sözlerine baÅŸlÄ±yor.

“PATRONLAR FEDAKÂRLIK YAPSIN BÄ°Z DE KAZANALIM”

“Çok kÄ±sa zaman önce bir seçim atlattÄ±k. Bütün adaylar seçimlerden sonra ekonominin gidiÅŸatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸini ve daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± söylediler bize. Seçimler bitti aradan da zaman geçti ama ekonomik gidiÅŸat daha da kötü oldu. Evet, ÅŸuan ekonomik kriz yok ama yaÅŸam ÅŸartlarÄ±mÄ±z çok zorlaÅŸtÄ±.” diyerek seçim vaatlerine hatÄ±rlatmada bulunuyor ve devam ediyor:

“Ben iÅŸçiyim ve çok az kazanÄ±yorum, geçinmekte güçlük çekiyorum. Patronlar biraz fedakârlÄ±k yapsÄ±n, az kazansÄ±n.Biz de emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alalÄ±m.Ben burada öÄŸle yemeÄŸinde peynir ekmek yerken o iskender yemesin. Bir de son dönemde zam furyasÄ± baÅŸladÄ±. Her gün alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z marketlerdeki ürünlerin tamamÄ±na en az yüzde 30 zam gelmiÅŸ. Ben burada demir doÄŸrayÄ±p profil yüklüyorum ama emeÄŸimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±p geçinemiyorum. Böyle adaletsizlik böyle dengesizlik olmaz.”

Kendisine teÅŸekkür ederek yolumuza devam ediyoruz ve sokaÄŸÄ±n devamÄ±ndaki baÅŸka bir atölyeye giriyoruz. Marangoz atölyesi bomboÅŸ. Bütün makineler sessiz sedasÄ±z, sadece tütün sarma makinesinin sesleri duyuluyor gerilerden. 23 yaÅŸÄ±ndaki Kemal tütün sarÄ±yor. Selam verip “iÅŸler nasÄ±l?” dediÄŸimizde ise açÄ±yor aÄŸzÄ±nÄ±, yumuyor gözünü.

GÜNDE Ä°KÄ° Ä°ÅžTEN AYDA BÄ°R Ä°ÅžE

“Önceden sigarayÄ± paketle alÄ±p içiyorduk, ÅŸimdi tütün sarÄ±yoruz. Günde 2 defa çay demliyorduk, ÅŸimdi bir defa demleyip Ä±sÄ±tarak içiyoruz. Resmi rakamlara göre enflasyon yüzde 18 olmuÅŸ. Geçen sene 80 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z suntayÄ± bu sene 220 liraya alÄ±yoruz. Yüzde 100’ü geçmiÅŸ yahu zam. Önceden ÅŸu atölyede günde en az iki iÅŸ alÄ±rdÄ±k. GeçtiÄŸimiz 2 ayda bir iÅŸ alamadÄ±k. Böyle devam ederse kapatÄ±p gidecek patron. Benim yolumda Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir fabrikaya düÅŸecek, tabii orada da iÅŸ bulabilirsem.‘Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yok’ diyor bazÄ±larÄ±, nasÄ±l geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yok benim aklÄ±m almÄ±yor. Önceden ‘verilen vergi yol, su, elektrik olarak geri dönüyor’ derlerdi. Åžimdi verdiÄŸimiz paralar nereye gidiyor belli deÄŸil. Su ve elektriÄŸe gelen zamlar ortada. Nereye gidiyor bu vergiler ÅŸimdi?” diye yakÄ±nÄ±yor.

“YASTIK ALTI DA BÄ°TTÄ°, YÜNÜN Ä°ÇÄ° DE BÄ°TTÄ°!”

“Geçen sosyal medyada gördüm, lüks arabalarÄ±n sayÄ±sÄ± çok fazlaymÄ±ÅŸ bizim ülkemizde. Böyle bir ÅŸey olamaz yahu. Ä°nsanlara altÄ±nÄ±nÄ±, dövizini bozdurma talimatÄ± verip de bakanlarÄ±n ultra lüks arabalara binmesi ülkeyi yönetenlerin vatandaÅŸlarÄ± ne kadar düÅŸündüÄŸünün kanÄ±tÄ±. Bu bakanlarÄ±n hiç mi dövizi yok? Bir tanesi çÄ±kÄ±p da gösteriÅŸ için bile olsa ‘BakÄ±n ben 10.000 dolar bozduruyorum’ demedi. Milletten istiyorlar ama yastÄ±k altÄ± da bitti, yünün içi de bitti.VatandaÅŸ her geçen gün yoksullaÅŸÄ±yor. AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz.Bu nasÄ±l güllük gülistanlÄ±k ülke?Bütün iÅŸçiler bankalardan çektikleri krediye baÄŸÄ±mlÄ± olmuÅŸ vaziyette. Büyük bir kÄ±smÄ± da ödeyemiyor. Gelen zamlarla birlikte ne yapacaÄŸÄ±z, nasÄ±l ödeyeceÄŸiz borçlarÄ±mÄ±zÄ± bilmiyorum.” diyerek sözlerini sonlandÄ±rÄ±yor.

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