Fabrikadan fÄ±sÄ±ldaÅŸmalar

DÃ¶vizin yÃ¼kseliÅŸinin kendi yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± ve iÅŸÃ§i arkadaÅŸlarÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini Kartalâ€™dan bir fabrikadan Erhan anlatÄ±yor.

Eren YÜCEBOY

Ä°stanbul/ Kartal

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren geçen yaklaÅŸÄ±k 9 aylÄ±k süreçte, Türk LirasÄ± yarÄ± yarÄ±ya deÄŸer kaybÄ±na uÄŸradÄ±. Dövizin yükseliÅŸi, liranÄ±n deÄŸer kaybÄ± hiç ÅŸüphesiz, Türkiye'de yaÅŸayan her kesimden insanÄ± büyük oranda etkiledi.

Kartal'da bir fabrikada iÅŸçi olan Erhan ile artÄ±k daha da görünür olmaya baÅŸlayan bu krizin, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikaya ve kendi yaÅŸamÄ±na nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtuk.

PATRONLARIN “KRÄ°Z YÖNETÄ°MÄ°”

Sohbetimize, fabrika sahiplerinin dövizin yükseliÅŸi ile alakalÄ± olarak iÅŸçilere yönelik bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸarak baÅŸladÄ±k. Erhan'Ä±n gözlemlediÄŸi kadarÄ±yla fabrika yönetimi ÅŸu an için hiç de bir kriz yönetimi uygulamamakta. Fabrikadan ayrÄ±lan iÅŸçiler olsa bile bu ayrÄ±lÄ±klarÄ±n sebebi büyük oranda iÅŸçilerin kendi istekleri. Hatta fabrikasÄ±nda iÅŸten çÄ±karmalardan çok iÅŸçi alÄ±mÄ± oluyormuÅŸ Erhan'Ä±n. Öte yandan, bir de ÅŸöyle bir durum var ki, fabrika sahipleri ÅŸu an için dördüncü bir fabrikanÄ±n daha açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na hazÄ±rlanÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Erhan, fabrika yönetiminin bu rahat tavÄ±rlarÄ±nÄ±, iÅŸlerini döviz usulü yapmalarÄ±na veya yaklaÅŸan krizi çok öncesinden öngörüp önlem almÄ±ÅŸ olmalarÄ±na baÄŸlÄ±yor.

“KRÄ°Z DERÄ°NLEÅžTÄ°KÇE, SORUMLULARI DA GÖRÜLECEKTÄ°R”

Fabrika sahiplerinin kesin bir yaptÄ±rÄ±mÄ± henüz olmasa da fabrika içerisinde iÅŸçiler çok kÄ±sÄ±k sesle ve yüzeysel bir ÅŸekilde de olsa döviz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kendilerine olan etkilerini konuÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlar. Ancak bu tartÄ±ÅŸmalar da ÅŸu an için ekonomik sorunun esas sebebine yoÄŸunlaÅŸan tartÄ±ÅŸmalar olmaktan çok iktidar aÄŸzÄ±yla sürdürülen tartÄ±ÅŸmalar oluyormuÅŸ. Ancak Erhan'a göre, dövizin yükseliÅŸine baÄŸlÄ± olarak hemen hemen tüm yaÅŸamsal araçlarÄ±mÄ±za yönelik uygulanan zamlar arttÄ±kça, ekonomik krizi yaÅŸayÄ±nca, fabrika içerisine iyiden iyiye yansÄ±maya baÅŸlayÄ±nca iÅŸçilerin kullandÄ±klarÄ± dil ve tartÄ±ÅŸmanÄ±n boyutu da deÄŸiÅŸecek. Çünkü ortada ÅŸöyle bir gerçek var ki, iÅŸçilerin hepsi doÄŸalgaz ve elektriÄŸe yapÄ±lan yüzde dokuzarlÄ±k zamdan etkilenmekteler.

Ä°ÅŸçiler ÅŸu an için yalnÄ±zca bu durumun kendilerini nasÄ±l etkilediÄŸini konuÅŸuyor olsalar da Erhan'a göre bir müddet sonra bu ekonomik gidiÅŸatÄ±n sorumlularÄ±nÄ± da görmeye, tanÄ±maya baÅŸlayacak. “AlÄ±m gücünün düÅŸmesiyle birlikte, iÅŸçilerin patronlarÄ±ndan maaÅŸa zam veya ek mesai gibi talepleri olacaktÄ±r. Ancak fabrika sahipleri bu talepleri karÅŸÄ±lamayacaklar çünkü fabrika içerisinde herhangi bir sendikal çalÄ±ÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ± için böylesi durumlarda patronlar çok rahatlÄ±kla iÅŸten çÄ±karmalara baÅŸvurabiliyorlar.”

HER ÅžEYE ZAM VAR, MAAÅžA YOK

“Zamlar senin hayatÄ±nÄ± etkiliyor mu?”sorusuna peÅŸinen gülerek cevap veriyor Erhan ve ekliyor: “Muhakkak ki etkiliyor.” Çünkü iÅŸçi kitlelerinin ÅŸöyle bir dezavantajÄ± var ki çevresinde tükettiÄŸi, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeye zam gelirken maaÅŸÄ± sabit kalÄ±yor. Hâliyle, sabit ve yeterli düzeyde olmayan bir maaÅŸla çevresindeki bu kadar zamla baÅŸ etmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± bir hayli zor oluyormuÅŸ Erhan'Ä±n.

SABIRLA ANLATMAK, DAÄ°MA TARTIÅžMAK

Erhan zaman zaman iÅŸçilerle tartÄ±ÅŸmaktan, derdini anlatmaktan, açÄ±klamaktan bÄ±kÄ±p yorulan bir genç olsa bile, bunu yapmaktan da çoÄŸu zaman geri durmayÄ±p iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da bazÄ± ÅŸeyleri sorgulayabilir hâle gelmesine çabalÄ±yormuÅŸ. Çünkü tecrübe ettiÄŸi bir ÅŸey var ki, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸey her ne olursa olsun, o tartÄ±ÅŸma konusu dönüp dolaÅŸÄ±p tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelince Erhan'a hak vermeye baÅŸlÄ±yorlarmÄ±ÅŸ, o kiÅŸiler. Yani muhakkak ki ekonomik sorunlar arttÄ±kça, görünür olmaya baÅŸladÄ±kça, herkes bunun esas sorumlularÄ±nÄ± fark eder hale gelecektir. Esas olan o gün gelinceye kadar sistemin ve kötü ekonomik gidiÅŸatÄ±n sorumlularÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde ifÅŸa edebilmek.

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