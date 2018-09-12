İYİ Parti: Halka doğrular anlatılmıyor

İYİ Parti, Türkiye’nin derin bir ekonomik krize sürüklendiği uyarısını yaparak; 'Krizi çözmek, hasarını azaltmak, süresini kısaltmak mümkündür.' dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. İYİ Parti, Türkiye’nin derin bir ekonomik krize sürüklendiği uyarısını tekrarlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye, döviz kurlarındaki büyük artışın tetiklemesiyle, derin bir ekonomik krize sürüklenmektedir. Bundan sırasıyla tüm kesimler nasibini almaya başladı. Firmalar iflas ediyor, her alanda fiyatlar yükseliyor, işsizlik artıyor. Zaten halkımız, iktidarın verdiği sözlere rağmen piyasaların hâlâ düzelmemesi ve art arda gelen zamlarla, durumun vahametini yavaş yavaş anlamaktadır. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz, ancak milletimize doğrular anlatılmıyor. Diğer yandan derinleşmekte olan krizi çözmek, hasarını azaltmak, süresini kısaltmak mümkündür.

Yerel seçimlere ilişkin de bilgilere yer verilen açıklamada, “17 Eylül’den itibaren illere dağılacak. Komisyon üyelerimiz, illerde yenilenen teşkilatları ziyaret edecek, bölgenin STK’leri ve yerel basınla temas kuracak. Yerel seçimler öncesi teşkilatlarımızla birlikte bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit edecek. Komisyon üyelerimiz ayrıca gittiği illerde, ülkenin sürüklenmekte olduğu derin ekonomik krizi, nedenlerini ve çözüm önerilerini anlatacak” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Eylül 2018 18:38

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