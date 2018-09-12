ABD: TÃ¼rkler Menbic merkeze girmeyecek

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Eric Pahon, TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ä°dlibâ€™te alacaÄŸÄ± tedbirlere saygÄ± duyacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Ankara’nÄ±n söyleminin aksine TSK’nÄ±n Menbiç’in içine girmeyeceÄŸini, ‘YPG Menbiç’ten çÄ±karÄ±lacak’ derken üniformalÄ± örgüt unsurlarÄ±nÄ± kastettiklerini açÄ±kladÄ±.

Ankara ile Washington’un geçen haziran ayÄ±nda anlaÅŸtÄ±klarÄ± Menbiç yol haritasÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü de belirten Pahon, Türk askerinin Menbiç’in içine girmesinin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Eric Pahon, Ankara ile Washington'Ä±n geçen haziranda üzerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Menbiç yol haritasÄ± uyarÄ±nca Türk askerlerinin Menbiç içine girmesinin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Pahon, iki ülkenin hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ortak devriyenin ÅŸehrin merkezinde deÄŸil, dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸeceÄŸini kaydetti.

Hürriyet'ten Cansu ÇamlÄ±bel'e konuÅŸan Pahon, Türkiye'nin Ä°dlib halkÄ±nÄ± korumak için buraya Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 20 bin kiÅŸi göndermeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin haberleri de deÄŸerlendirdi. Pentagon Sözcüsü, "Türkiye'nin güney sÄ±nÄ±rÄ±nda kendi güvenlik kaygÄ±larÄ±nÄ± gidermek için atacaÄŸÄ± adÄ±mlara saygÄ± duyarÄ±z" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:35

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