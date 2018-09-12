MenÃ¼mÃ¼zde yok yok: Yok

Daha ev kirasÄ±, faturalar, okul masraflarÄ±, yol parasÄ± ve Ã¶denmeyi bekleyen borÃ§lar vardÄ±. NasÄ±l olacadÄ± bu iÅŸler?

Deniz TUGAY

Ä°stanbul Üniversitesi

Otobüs gelmediÄŸi için mecburen bindiÄŸim dolmuÅŸtan inmiÅŸ markete doÄŸru yürürken bir yandan da öÄŸrenci kartÄ± kullanarak otobüse vereceÄŸim parayla az önce dolmuÅŸa verdiÄŸim parayÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p farkÄ±yla “bla bla” yapardÄ±m diye düÅŸünüyorum. Üniversite öÄŸrencisi olmak da böyle bir ÅŸey iÅŸte insan sürekli ÅŸunu yapmasam bu parayla ÅŸunu yapardÄ±m diye düÅŸünüyor. Gerçi ülkemizin her vatandaÅŸÄ± “üniversite öÄŸrencisi” koÅŸullarÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlayÄ±p her kuruÅŸu hesap ettiÄŸi için artÄ±k kendimizi ayrÄ± kategorize etme ihtiyacÄ± hissetmiyoruz ya bu da ayrÄ± mesele. Markete girmiÅŸ ucuza ne yemek yapÄ±labilir diye bakÄ±nÄ±rken zamsÄ±z haliyle makarnayla geçmiÅŸ akÅŸam yemeklerinin bu sene makarnaya ÅŸükrettireceÄŸi gerçeÄŸi ve menemeni bile artÄ±k zamlanan domates ve yumurta fiyatlarÄ±yla öÄŸrenci menümüzden çÄ±karmÄ±ÅŸ olmanÄ±n verdiÄŸi özlemle sebze reyonunun önünden geçerken sosyal medyadaki hararetli “soÄŸanlÄ± menemen mi, soÄŸansÄ±z menemen mi?” tartÄ±ÅŸmasÄ± aklÄ±ma geldi. Menüden çÄ±karttÄ±k ama çok ÅŸükür tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapmak bedava. Markette dolaÅŸmaya devam ederken bu ara herkesin bildiÄŸi sebepten ötürü bazÄ± yiyecek çeÅŸitlerini merak ediyordum. Malum biz kemer sÄ±kma politikamÄ±za uygun olarak tasarruf için bir gün yoÄŸurtlu makarna, ertesi gün salçalÄ± makarna yapÄ±p makarnanÄ±n her türlüsünü tatmÄ±ÅŸken aynÄ± gemide olduÄŸumuz bazÄ± tanÄ±dÄ±klar orada burada görmeyi bÄ±rak adÄ±nÄ± ilk defa duyduÄŸum ÅŸeyler yiyorlardÄ±. Neydi acaba bu ejder meyvesi? Tabii pahalÄ± bir ÅŸey olacak ki her ÅŸeyin ucuzunun satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m marketlerin kapÄ±sÄ±ndan bile girmemiÅŸti, böylelikle ona da göz ucuyla bakÄ±p önünden geçip gitme üzüntüsünü yaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±m.

“Ne umduk ne bulduk” diyerek marketten çÄ±kÄ±p bu sefer de eve doÄŸru yürürken okullar açÄ±lÄ±nca karnÄ±mÄ±zÄ± doyurmak için ne gibi taktikler uygulayabiliriz diye düÅŸünmeye baÅŸladÄ±m. Bu mühim bir mevzuydu sonuçta okulun yemekhanesi de zamlanmÄ±ÅŸ artÄ±k yemekhanenin kimi zaman piÅŸmemiÅŸ kimi zaman böcekli yemekleriyle beslensek bile ay sonunu görebilmek için iÅŸimiz strateji ve taktiÄŸe kalmÄ±ÅŸtÄ±. Acaba düÅŸünmeye devam etmeseydim de sadece yürüse miydim? DüÅŸündükçe iÅŸler ciddileÅŸmeye baÅŸlÄ±yordu. Sanki karnÄ±mÄ±zÄ± doyurmak bu zorluÄŸun fragmanÄ±ydÄ±. Daha ev kirasÄ±, faturalar, okul masraflarÄ±, yol parasÄ± ve ödenmeyi bekleyen borçlar vardÄ±. NasÄ±l olacadÄ± bu iÅŸler? Gece çalÄ±ÅŸÄ±p sabah derste uyuklamalÄ± mÄ±, burs için ona buna yalvarmalÄ± mÄ±? Seçeneklerimiz seçeneksizliÄŸimizden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±ndan pek iç açÄ±cÄ± gözükmüyordu.

ÇÄ±kardÄ±m anahtarÄ± açtÄ±m bu ayki ödenecek kirasÄ± bekleyen evimin kapÄ±sÄ±nÄ±. Ä°ÅŸin yürüyerek düÅŸünme kÄ±smÄ± bitmiÅŸ gerçeklerle yüzleÅŸme zamanÄ± gelmiÅŸti. AçtÄ±m çekmeceyi yerleÅŸtirdim makarnalarÄ±. AçtÄ±m buzdolabÄ±nÄ± koydum beÅŸ litrelik suyu. OnlarÄ±n chia tohumlu meyveli smoothileri varsa bizim de buz gibi suyumuz var zaten dolap da boÅŸ olunca suyu soÄŸutmaktan baÅŸka iÅŸe yaramÄ±yordu. Bizim tam takÄ±r kuru bakÄ±r buzdolabÄ±mÄ±z onlarÄ±nsa zengin saray menüleri varken aynÄ± gemide olduÄŸumuz hikayesine kim inanÄ±r? Olsa olsa bunun üzerine bir bardak soÄŸuk su içilir.

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