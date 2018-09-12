BMâ€™den Afrin raporu: Hastane, pazar yeri ve bazÄ± evler vuruldu

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Afrin operasyonundaki hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporunda 'Hastane, pazar yeri ve bazÄ± evler vuruldu' denildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Suriye’de iÅŸlenen savaÅŸ suçlarÄ±na iliÅŸkin son raporunu açÄ±kladÄ±.

Raporda, Afrin operasyonundaki hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± incelendi; Afrin’deki ana hastane binasÄ±nÄ±n, bir pazarÄ±n ve evlerin vurulduÄŸu belirtilerek ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: “Türk Hava Kuvvetleri, 20 Ocak’ta baÅŸlayan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± hayata geçirirken, uluslararasÄ± hukuku ihlal edecek ÅŸekilde, belirli saldÄ±rÄ±larÄ± düzenlemeden önce gereken olasÄ± önlemlerin hepsini almamÄ±ÅŸ olabilir.” Raporda, ÖSO mensuplarÄ±nÄ±n ‘rastgele tutuklamalar ve gözaltÄ±larla’ tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÅžAM’A KÄ°MYASAL SUÇLAMASI

BM raporunda, Suriye topraklarÄ±nda bu yÄ±l düzenlendiÄŸi belirtilen kimyasal saldÄ±rÄ±lar da kapsamlÄ± olarak ele alÄ±ndÄ±. Suriye ordusunun Guta’da ve Ä°dlib’de bu yÄ±l toplamda üç defa klor gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸinin iddia edildiÄŸi raporda, “Hükümet güçleri nisan ayÄ±nda DoÄŸu Guta’yÄ± yeniden ele geçirebilmek için, yoÄŸun sivil nüfus bulunan bölgelerde ayrÄ±m yapmadan bir dizi saldÄ±rÄ± düzenledi; bunlar kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± da kapsÄ±yordu” denildi.

Raporda, Ä°dlib’in kuzeydoÄŸusundaki Sarakib bölgesinde de 4 Åžubat günü ‘hükümet helikopterleri tarafÄ±ndan en az iki varil klor atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±’ belirtildi; en az 11 erkeÄŸin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:28

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