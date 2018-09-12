Helsinkiâ€™de Ã¼cretleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len iÅŸÃ§ilerden protesto gÃ¶sterisi

Helsinki'de Foodora adlÄ± yemek teslimatÄ± yapan ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, sigortasÄ±z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma ve dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Ã¼cretleri iÃ§in eylem yaptÄ±.

Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de Foodora adlÄ± yemek teslimatÄ± yapan ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ücretlerinin düÅŸürülmesini protesto etmek için bir protesto gösterisi düzenledi.

Merkezi Berlin’de bulunan ve 10’dan fazla ülkede ÅŸubeleri olan Foodora, restoran ve evlere yemek teslimatÄ± yapÄ±yor.

Helsinki’de bisikletleriyle ev ve restorantlara yemek daÄŸÄ±tÄ±m yapanlarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu göçmen gençler oluÅŸturuyor. Firmada çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸunluÄŸunun iÅŸ sözleÅŸmesi yok ve‘baÄŸÄ±msÄ±z iÅŸçiler’ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

ÅžÄ°RKET ÜCRETLERÄ° DÜÅžÜRDÜ

Ä°ÅŸyerinde örgütlü bir sendika ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi yok. Foodora, Haziran ayÄ±nda saat ücretlerini 8 avrodan 7 avroya düÅŸürdü. TeslimatÄ± yapÄ±lan yemek için ödediÄŸi komisyonu 20 sent arttÄ±rarak 2.20 avroya yükseltti.

Foodora, zarar ettiÄŸini ve ÅŸirketin rekabet gücünü artÄ±rmak için ücretleri düÅŸürdüÄŸünü öne sürerken iÅŸçiler, ücretlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için bir kampanya baÅŸlattÄ±.

Helsinki il merkezinde bir gösteri yapan iÅŸçiler taleplerini içeren listeyi ÅŸirketin yetkililerine teslim etti. Taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için ÅŸirkete 1 hafta süre tanÄ±dÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER SÖZLEÅžME VE SÄ°GORTA Ä°STÄ°YOR

Ä°ÅŸçilerin taleplerinin baÅŸÄ±nda ‘baÄŸÄ±msÄ±z iÅŸçiler’ uygulamasÄ±na son verilmesi ve iÅŸçilerle hizmet sözleÅŸmesi yapÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor. SözleÅŸmeleri olmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸçilerin sigortalarÄ± yok. HastalandÄ±klarÄ± zaman hastalÄ±k sigortasÄ±ndan ödeme alamÄ±yorlar.

Finlandiya SendikalarÄ± Merkez Örgütü’nün (FFC) EÄŸitim Åžefi Juha Antila, yemek daÄŸÄ±tÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için acil önlemlere ihtiyaç olduÄŸunu söyledi.

Antila, ‘baÄŸÄ±msÄ±z iÅŸçiler’ olarak adlandÄ±rÄ±lanlarÄ±n iÅŸçi olarak kabul edilmesi için hükümetten bir an önce yasalarda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±nÄ± istedi. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:23

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