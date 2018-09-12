ABDâ€™den Ä°ranâ€™a Irak tehdidi

Trump yÃ¶netimi, Irak'taki elÃ§iliklerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n devamÄ± durumunda Ä°ranâ€™Ä± sorumlu tutacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD’de BaÅŸkan Donald Trump yönetimi, Irak’taki elçilik ve konsolosluklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± gerekçe göstererek, benzer olaylarÄ±n devam etmesi durumunda Ä°ran’Ä± sorumlu tutacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Basra’daki konsolosluk ve BaÄŸdat’daki elçilik binalarÄ±na son birkaç gündür yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara dikkati çekti. Sanders, “Ä°ran, Irak’ta kendiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olan, ekonomik olarak desteklediÄŸi, eÄŸittiÄŸi, silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gruplarÄ±n bu saldÄ±rÄ±larÄ± yapmasÄ±nÄ± durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binalarÄ±nÄ±n zarar görmesi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yaralanmasÄ± durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°RAN HAVA SAHASI UYARISI

Öte yandan ABD, Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanacak yolcu uçaklarÄ± için bölgede yaÅŸanan askeri hareketlilikler nedeniyle dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. ABD’nin Federal HavacÄ±lÄ±k Ä°daresinin yenilenen rehberinde, Suriye’deki çatÄ±ÅŸmalardan kaynaklÄ± Ä°ran hava sahasÄ±ndaki askeri hareketliliÄŸe dikkat çekilerek hava yolu ÅŸirketlerine ihtiyatlÄ± olun uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Hava sahasÄ± konusunda uçaklara güvenlik bilgisi saÄŸlayan UçuÅŸ Servisi Bürosu, uçaklarÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmayÄ± planlarken ABD ile Ä°ran arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerdeki kötüleÅŸmenin de dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ä°RAN’A TAZMÄ°NAT KARARI

ABD’de federal bir yargÄ±ç, 1996’da Suudi Arabistan’da 19 Amerikan askeri personelinin ölümüne sebebiyet veren bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan Ä°ran’Ä± sorumlu tutarak, kurbanlarÄ±n ailelerine 104.7 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

ABD’nin baÅŸkenti Washington’da görevli Federal YargÄ±ç Beryl Howell, Suudi Arabistan’Ä±n Dhahran kentinde haziran 1996’da yapÄ±lan bomba yüklü araç saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Ä°ran ve Ä°slam Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorumlu tuttu.

YargÄ±cÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, AmerikalÄ± askerlerin ve 400 yabancÄ± ülke vatandaÅŸÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Khobar Towers ApartmanÄ±’na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da hayatta kalan 15 ABD’li askerin yanÄ± sÄ±ra, kurbanlarÄ±n durumundan etkilenen 24 akrabanÄ±n da tazminat almaya hakkÄ± olduÄŸu ifade edildi. Ancak tazminatÄ±n Ä°ran’dan nasÄ±l ve ne zaman alÄ±nacaÄŸÄ± belirsiz. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:14

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