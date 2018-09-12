Kuzey KÄ±brÄ±sâ€™taki Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸamÄ±ndan notlar

Kuzey KÄ±brÄ±sâ€™ta okuyan Ã¼niversiteliler ekonomiyi ve dÃ¶viz kurundaki dalgalanmalarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na etkisini deÄŸerlendirdi.

“DIÅžA BAÄžIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ”

Ä°pek SARICA

DoÄŸu Akdeniz Üniversitesi

KÄ±brÄ±s’ta ürünlerin fiyatlarÄ± T.C.’ye göre çok daha pahalÄ±yken iki ülke arasÄ±ndaki KYK bursu farkÄ± sadece 100 lira civarÄ±. T.C.’de bir kahve içmek 8 lirayken KKTC’de 15 lira. Aradaki fark zaten çok fazlayken döviz kurlarÄ±nÄ±n yükselmesiyle o kahveyi KKTC’ye getirmek daha pahalÄ±ya mal oluyor? Gelir aynÄ± kalÄ±rken ürünlerin fiyatlarÄ± artÄ±yor.

T.C. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸÄ±mlÄ± olan KKTC eÄŸitim sistemi halkÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamada yÄ±llardan beri ülkelerin uyguladÄ±ÄŸÄ± politika yüzünden çok büyük oranda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±. Kendi temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±ladÄ±kça kendimizi geliÅŸtirmek için harcayacaÄŸÄ±mÄ±z miktar azalÄ±yor. Erasmus programlarÄ± iptal ediliyor, yüksek lisans hayallerimiz uzaklaÅŸÄ±yor, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuma planlarÄ±mÄ±zÄ± unutuyoruz.

ÖÄŸrenci için ihtiyaç olan kitap, kâÄŸÄ±t, defter, kalem vs. yurtdÄ±ÅŸÄ± menÅŸeili olduÄŸu için fiyatlarÄ± daha da arttÄ±. Kitap fiyatlarÄ±nda olan artÄ±ÅŸ sebebi ile dört kitap alabiliyorken artÄ±k üç kitap alabiliyoruz. Bu durum ülkedeki kitaba verilen “deÄŸer” yüzünden öÄŸrencileri fotokopi kitaplara itiyor. Özellikle kendi bölümüm hukukta bir kitabÄ±n fiyatÄ± 100 lirayken.

“BU DÖNEM EVE DÖNMEK HAYAL OLDU”

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsü'nden bir öÄŸrenci

Åžu günlerde yaÅŸamakta olduÄŸumuz ekonomik kriz biz KÄ±brÄ±s’ta eÄŸitim alan öÄŸrencileri ayrÄ± bir boyutta etkilemektedir. Åžöyle ki; okullarÄ±mÄ±z her dönem baÅŸÄ±nda TÜFE oranÄ± baz alÄ±narak okul ücretlerini artÄ±rÄ±yor dolayÄ±sÄ±yla bu sene birden bire artan okul ücretleri ve tabii ki yurt ücretleri bizim daha doÄŸrusu ailelerimizin belini büktü. Tabii bir de adaya ulaÅŸmak sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var ki ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Uçak biletleri Dolar ve Euro kurlarÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±ndan “bizim zavallÄ± TL” ile uçak biletlerine yaklaÅŸamaz olduk. Ben evine çok düÅŸkün bir birey olarak 1,5 ayda bir eve geliyordum, ancak bu dönem için ailemle konuÅŸtuk ve dönem içerisinde gelemeyeceÄŸime karar verdik. En nihayetinde hiç birimizin ailesi milyoner deÄŸil. Ne yazÄ±k ki okul ücretleri, yurt ücretleri, uçak biletleri ve bir de geçim derdi eklenince ailem artÄ±k bankalardan kredi çekmeyi bile düÅŸünmeye baÅŸladÄ±.

“BÄ°Z GENÇLER BU DÜZENDEN MEMNUN DEÄžÄ°LÄ°Z”

Daha ben oraya gitmeden ev bütçemiz bu halde, bir de okula baÅŸlayÄ±nca yemesi içmesi derken elbette ulaÅŸÄ±m için de ayrÄ± paraya ihtiyaç duyacaÄŸÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±m saÄŸlam kaynaklÄ± haberlere göre her ÅŸey iki katÄ± fiyata gelmiÅŸ durumda, olayÄ±n boyutunu anlamanÄ±z adÄ±na bir örnek verecek olursam; her zaman alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z markette gayet sÄ±radan bir diÅŸ macununun fiyatÄ± ÅŸuan 45 TL’ye çÄ±kmÄ±ÅŸ. Korkuyorum çünkü bu fiyatlarla, bu zamlarla geçinmek, ekonomik krizde öÄŸrenci olmak aldÄ±ÄŸÄ±n 3 kuruÅŸ burs ile gerçekten çok zor. Tabii burada hükümete büyük iÅŸ düÅŸüyor, biz gençler bu düzenden memnun deÄŸiliz. Hükümetin sesimizi duymasÄ± için ise biz öÄŸrencilere çok iÅŸ düÅŸüyor. Bu gidiÅŸata dur demek de bizim ellerimizde.

“ÖÄžRENCÄ°LER ÇIKIÅž YOLU ARIYOR”

Elif Deniz Ä°NEÇLÄ°

DoÄŸu Akdeniz Üniversitesi

24 Haziran seçimlerinden bu yana döviz kurlarÄ±nda yaÅŸanan %40'lÄ±k artÄ±ÅŸ KÄ±brÄ±s'ta okuyan üniversite öÄŸrencileri için tam bir vurgun oldu. Yeme-içme, barÄ±nma ve ulaÅŸÄ±m gibi temel ihtiyaçlarÄ±n yanÄ±nda bir o kadar önemli olan okul ücretlerinin her geçen gün artmasÄ± biz üniversite öÄŸrencilerini tedirgin ediyor. Bu tedirginlik eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±na henüz baÅŸlamamÄ±ÅŸ olmamÄ±za raÄŸmen herkesin kafasÄ±nda baÅŸlÄ±ca sorunlarÄ± oluÅŸturuyor. NasÄ±l besleneceÄŸiz, faturalarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l ödeyeceÄŸiz, kitap ve kÄ±rtasiye masraflarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z gibi sorulara yanÄ±t aramaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra ev ve yurt ücretlerinin taksitlendirme yapÄ±lmadan yÄ±llÄ±k ödenmesi, toplu taÅŸÄ±manÄ±n yetersizliÄŸinden kaynaklanan taksi kullanÄ±mÄ±nÄ±n artmasÄ± ve benzine gelen zamlardan dolayÄ± taksi ve ÅŸehirlerarasÄ± otobüs ücretlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± da cabasÄ±.

ZAMLAR HAYATI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÅžEKÄ°LLENDÄ°RÄ°YOR

Bunun yanÄ±nda kÄ±rtasiyeye gelen zamlarla mimarlÄ±k öÄŸrencilerinin aylÄ±k kÄ±rtasiye masraflarÄ± yaklaÅŸÄ±k 500-600 TL iken bu süreçte iki katÄ±na çÄ±ktÄ±. Hal böyle olunca birçok öÄŸrenci okulunu dondurma veya okulu bÄ±rakma düÅŸüncesi içerisine girdi. Bu sorunlara çözüm olarak KÄ±brÄ±s'Ä±n Türkiye'ye ve diÄŸer dÄ±ÅŸ ülkelere baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesilmesi, yerel üretimin desteklenmesi öngörülebilir. Bugün, Türkiye Hükümeti'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± Orta Vadeli Programlar ve önümüzdeki süreçte getirileceÄŸi açÄ±klanan çeÅŸitli reform paketlerinin iki yönü olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Birincisi, krizi bir fÄ±rsata çevirmek ve patronlarÄ±n en az hasar aldÄ±ÄŸÄ± hatta güçlenerek çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir süreç hazÄ±rlanÄ±yor. Burada da elbette bu kötü gidiÅŸatÄ±n faturasÄ± halka çÄ±karÄ±lmak isteniyor. Ä°kincisi ise alÄ±nan veya alÄ±nmasÄ± beklenen önlemler ise bu krizi daha da derinleÅŸtirmek üzere bir yol haritasÄ± çÄ±karÄ±yor. Bu gidiÅŸattan ancak halkçÄ± çözümler ile kurtulabiliriz. Bu çözüm yolu ise Türkiye ve KÄ±brÄ±s hükümetlerinin programlarÄ±nda yer almÄ±yor.

“ALINAN ÖNLEMLER SIKINTILARI ÇÖZMEYECEK”

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsü'nden bir öÄŸrenci

Åžu an KÄ±brÄ±s’ta okumak ilk geldiÄŸim yÄ±la göre ekonomik açÄ±dan bariz bir ÅŸekilde zorlaÅŸtÄ±. Günlük ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda yurt ve okul ücretlerinin her sene artmasÄ± öÄŸrencileri büyük bir sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokuyor. Mesela, ilk senemde 4.000 TL olan yurt ücretim 3 senede 4.000 TL daha arttÄ± ve ÅŸimdi yurdumu deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±m.

DEVLET YATIRIMLARINI YENÄ°DEN GÖZDEN GEÇÄ°RMELÄ°

GidiÅŸatÄ± hiç iyi görmüyorum açÄ±kçasÄ± çünkü her geçen gün milim milim artan dolar ve euro bizi ekonomik açÄ±dan daha da büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lara düÅŸürebilir. Çözüm olarak ise ÅŸu anki kÄ±sa vadeli çözümlerin yanÄ± sÄ±ra uzun vadede de bizi düzlüÄŸe çÄ±karacak yapÄ±landÄ±rmalarÄ±n ve reformlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±m. Devletin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ekonomik olarak geri dönütü olmayan inÅŸaat sektöründen çok tarÄ±m gibi sanayi gibi ekonomik olarak geri dönütü çok olan sektörlere yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± taraftarÄ±yÄ±m.

“POLÄ°TÄ°KALAR GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LMELÄ°”

Nergis YILMAZ

Girne Amerikan Üniversitesi

Kuzey KÄ±brÄ±s’taki ekonomik yapÄ±, öÄŸrencilerine istikrarlÄ± ve sürdürülebilir bir refah düzeyi yaratmaktan uzak. Euro ve Sterlin’in artmasÄ±yla birlikte öÄŸrenciler 1+1 evlere bile artÄ±k 4-5 kiÅŸi çÄ±kar oldular ve hala giderek ev kiralarÄ± artmaya devam ediyor. Ev kiralarÄ±nÄ± sterlin üzerinden veren öÄŸrenciler artÄ±k isyan etmeye baÅŸladÄ±. Sosyal anlamda öÄŸrencilerin gidip sohbet edebileceÄŸi parklar, alanlar, etkinlikler gibi geliÅŸebileceÄŸimiz alanlar yok denilebilecek kadar az. O alanlara da ulaÅŸmak bir hayli zor oluyor. Çünkü ulaÅŸÄ±m çok büyük bir sorun. Girne içerisinde gidip gelinse de uzak mesafelerde akÅŸamüstü 6’dan sonra bütün dolmuÅŸlar bitiyor. ArkadaÅŸÄ±na ders çalÄ±ÅŸmaya gitsen evine dönmen için ya yürümen ya da taksiye binmen lazÄ±m. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yurt baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir sorun, Euro üzerinden ücretler alÄ±nÄ±yor ve 1 sene sonunda eÄŸer yer yoksa yeni gelen öÄŸrencilere oda verilebilmesi için yurttan atÄ±lÄ±yorsun. Yani sistem de eÄŸitim de seni ister istemez sonunda eve çÄ±kmak zorunda bÄ±rakÄ±yor. Bugün yapÄ±lacak en acil iÅŸ ise Kuzey KÄ±brÄ±s ekonomisinin geleceÄŸine yönelik bir tartÄ±ÅŸma sürecinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±dÄ±r.

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