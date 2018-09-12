FotoÄŸraf: DHA
Denizli'de iÅŸ cinayeti: Minare inÅŸaatÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Denizli'de caminin minaresinde Ã§alÄ±ÅŸan 26 yaÅŸÄ±ndaki Osman Kaplan isimli iÅŸÃ§i, 10 metreden dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir caminin minaresinin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan sÄ±va ustasÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Osman Kaplan, yaklaÅŸÄ±k 10 metreden beton zemine düÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Kaplan, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meska Evleri içindeki inÅŸaat halindeki camide meydana geldi. Caminin minaresinin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan sÄ±va ustasÄ± Osman Kaplan, dengesini kaybederek yaklaÅŸÄ±k 10 metre yükseklikten beton zemine düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan Kaplan, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaplan, hastanede yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kaplan'Ä±n cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:59