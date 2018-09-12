Rant, kira, Ã¶ÄŸrencilik

Ãœniversiteyi kazandÄ±ktan sonra sorunlar bitmiyor: Eve mi Ã§Ä±kayÄ±m yurda mÄ±? Evin ya da yurdun Ã¼cretini karÅŸÄ±layabilir miyim?

Metin Berk SÜER

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi

Üniversitelerde yeni dönemin açÄ±lmasÄ±yla birlikte yüz binlerce öÄŸrenci baÅŸka kentlere, belki de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentin baÅŸka semtlerinde ikamet etmek için bir dizi serüven yaÅŸamak zorunda kalacak her yÄ±l olduÄŸu gibi. Bu kÄ±smi ve zorunlu göç dalgasÄ±nÄ±n en çok etkilediÄŸi kesim de öznenin kendisi ve onun ailesi oluyor mecburen. Bir üniversite öÄŸrencisinin asÄ±l serüveni yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±ktan sonraki kayÄ±t yaptÄ±rma ve kayÄ±tla birlikte baÅŸlayan barÄ±nacak bir yer bulma telaÅŸÄ± ile baÅŸlÄ±yor aslÄ±nda. Bu telaÅŸ tatlÄ± bir telaÅŸ deÄŸil aksine insanlÄ±ÄŸÄ±n en doÄŸal haklarÄ±ndan biri olan barÄ±nma hakkÄ±nÄ±n nasÄ±l edinilemediÄŸinin bir ön izlemesi. Genel olarak sürecin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± nokta kalÄ±nacak yerin niteliÄŸinin seçimi ile baÅŸlÄ±yor. Yurtta mÄ± evde mi kalÄ±nacaÄŸÄ± sorusunda genel olarak aileler korunaklÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± yurt tercihine yakÄ±n ancak gerek üniversitelerin içindeki yurtlarÄ±n gerekse dÄ±ÅŸarÄ±daki KYK ve özel yurtlarÄ±n arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan öÄŸrencinin yapacaÄŸÄ± tercih bÄ±rakÄ±n güvenli olmayÄ± yaÅŸamÄ± kÄ±sÄ±tlayan, ekonomik olarak baÅŸ edilmesi güç ve siyasi odaklara göbekten baÄŸlÄ± bir sürece dönüÅŸmüÅŸ oluyor. Yurtlar siyasi olarak devlete baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± muhafazakar politikaya yönelik sempozyum ve ziyaretlerin düzenlendiÄŸi, dÄ±ÅŸlarÄ±na devlet büyüklerinin kocaman posterlerinin asÄ±labildiÄŸi, öÄŸrencilerin doÄŸrudan bir propagandaya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± yerler halini almÄ±ÅŸ durumda. ÖÄŸrencilerin kafasÄ±ndaki çeliÅŸkilerin belirginleÅŸmesinde yurt kavramÄ±nÄ±n iki tarafÄ±nda da yaÅŸanan eksikliklerin büyük payÄ± var. ÖrneÄŸin bir devlet yurdu tercihi yapacak kiÅŸi sosyal ve siyasal olarak alabildiÄŸine kÄ±sÄ±tlayan bir yapÄ±nÄ±n içine; özel yurt tercihi yapmak isteyen öÄŸrenci ise temel yaÅŸam fonksiyonlarÄ±ndaki (yemek, banyo...) eksikliklere raÄŸmen sosyal açÄ±dan belki daha rahat hissedebileceÄŸi ama fiyat olarak bütçeleri çok zorlayacak bir yapÄ±nÄ±n içine çekilmiÅŸ oluyor bir anda. Hemen hemen hiçbir özel yurtta öÄŸle ve akÅŸam yemeÄŸinin olmamasÄ± öÄŸrencilerin çoÄŸunu dÄ±ÅŸardan yemeye mecbur bÄ±rakÄ±rken, yurtlarda hijyen ve mevcuda yetememe sorunu da çoÄŸu zaman öÄŸrencilerin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor.

AÅžAÄžI TÜKÜRSEM SAKAL YUKARI TÜKÜRSEM BIYIK

Yurt yerine ev tercihi yapacak öÄŸrenciler ise özellikle büyük kentlerde büyük bir rant kaynaÄŸÄ±nÄ±n ana damarlarÄ±ndan birini oluÅŸturuyorlar. Özellikle ulaÅŸÄ±m konusunda okullara yakÄ±n olan ve minimum vakit kaybÄ± ile geçiÅŸtirilebilecek bir mesafede normal bir fiyata kiraya çÄ±kmak neredeyse imkansÄ±z. Çünkü üniversiteye yakÄ±n olan ve üniversite semti olarak tanÄ±mlanabilecek alanlarda üniversitenin merkezde olmasÄ±ndan kaynaklÄ± bir çeper oluÅŸmuÅŸ durumda. Bu çeper öÄŸrenciye normal arazi deÄŸerinin üzerinde fiyatlara ev verildiÄŸi, eski emekçi mahallelerinden oluÅŸmakta. Üniversite kampüslerinin bu alanlara açÄ±lmasÄ±yla birlikte bu alanlar önemli bir kaynak olarak cazibe merkezi haline geliyor ve merkezden çepere eski emekçi mahallelerinin dönüÅŸüm sürecine girdiÄŸi örnekler ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Üniversitenin gelmesiyle birlikte kira fiyatlarÄ±, tüketim ihtiyaçlarÄ± (hem ekonomik hem sosyal), yaÅŸayan profili hÄ±zlÄ±ca deÄŸiÅŸiyor ve alanlar üniversitenin yarattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerden kaynaklÄ± olarak gerektiÄŸinden fazla bir arazi deÄŸerine dönüÅŸüyor. Hal böyle olunca da bu semtlerde kiralar normal bir ailenin veya öÄŸrencinin karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ± bir hale gelmiÅŸ oluyor. ÖÄŸrenciler bilgi üretmeyi merkezine almÄ±ÅŸ bir kurumun çalÄ±ÅŸanlarÄ±, semtler de onlarÄ± besleyecek ve olabildiÄŸince maksimum kar yaratacak hizmet alanlarÄ±na dönüÅŸmüÅŸ oluyor. Bu durumda da barÄ±nma hakkÄ± ikinci, üçüncü plana atÄ±lmÄ±ÅŸ; önemli olanÄ±n arazinin kendini dönüÅŸtürme sürecindeki maksimum karlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na odaklanan ve ailelerin içinden çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ± çeliÅŸkiler yumaÄŸÄ±nda ilerleyen bir tercih sonrasÄ± döneme merhaba demiÅŸ oluyoruz.

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