Ulusal YarÄ±ÅŸma Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ Ayla Alganâ€™a

30 EylÃ¼l-4 Ekim tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 55. Ulusal YarÄ±ÅŸmaâ€™nÄ±n Onur Ã–dÃ¼lÃ¼, Ayla Algan'a takdim edilecek.

55. Ulusal YarÄ±ÅŸma’nÄ±n Onur Ödülü, Sinema Emek Ödülü ve YÄ±ldÄ±rÄ±m Önal AnÄ± Ödülü’nün kimlere verileceÄŸi açÄ±klandÄ±. SinemanÄ±n ve sinemaseverlerin görünmeyen kahramanlarÄ±na verilen Sinema Emek Ödülü, Dublör Burhan KocataÅŸ’a sunulacak. YÄ±ldÄ±rÄ±m Önal AnÄ± Ödülü Tiyatro ve Sinema SanatçÄ±sÄ± Ferhan Åžensoy’a emanet edecek. Bu seneki Onur Ödülü ise Ayla Algan’a takdim edilecek. Ödüller 4 Ekim akÅŸamÄ± Cahide Müzikhol’de gerçekleÅŸecek kapanÄ±ÅŸ töreninde sahiplerine verilecek.

Bu yÄ±l ayrÄ±ca Ulusal YarÄ±ÅŸma’da kariyerlerinde yüzden fazla filme imza atarak Türkiye sinemasÄ±nÄ±n bütününde büyük emeÄŸi geçmiÅŸ isimler Aram Gülyüz, AtÄ±f YÄ±lmaz, Çetin Ä°nanç, Nejat Saydam, OÄŸuz Gözen, Orhan Elmas, Osman Fahir Seden, Semih Evin, SÄ±rrÄ± Gültekin, Ülkü ErakalÄ±n, Yavuz Figenli ve Yücel UçanoÄŸlu’ya teÅŸekkür plaketi verilecek. 55. Ulusal YarÄ±ÅŸma 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasÄ±nda sinemaseverlerle buluÅŸacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:53

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