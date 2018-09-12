Raif Efendiâ€™nin ruhu neden saklandÄ±?

Sabahattin Aliâ€™nin Ã§ok sevilen kitabÄ± KÃ¼rk Mantolu Madonnaâ€™yÄ± genÃ§ metal iÅŸÃ§isi Nuri anlatÄ±yor.

Nuri GÜNEY

Metal iÅŸçisi

Kocaeli

Ä°nsan neden yazma ihtiyacÄ± hisseder? Bir mektup, günlük veya baÅŸka birÅŸeyler. Bir insan iç dünyasÄ±na neden kapanÄ±r? EtrafÄ±nda ruhunu dinleyeceÄŸi kimseyi bulamayan birisi ne yapar?

Raif Efendi neden ruhunu herkesten saklayÄ±p deftere dökmüÅŸtü? Bu kadar içine kapanÄ±ktÄ±? Kimler onu iç dünyasÄ±na hapsetti? Bu dünyada bu kadar içine kapanÄ±k biri olabilir miydi? Ä°ç dünyasÄ±nÄ± eÅŸine,akrabalarÄ±na veya baÅŸkalarÄ±na açamayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sebebi neydi? Bir insan ne kadar yalnÄ±z olabilir?

“YAZMA Ä°ÅžÄ°NE MECBUR KALMIÅžTI”

Bu sorularÄ±n hepsi kitapta anlatÄ±lÄ±yor. Bende hissettiÄŸim kadarÄ±nÄ± cevaplayacaÄŸÄ±m. Mutlu insan yazmaz. Mutsuz insan yazar. AslÄ±nda Raif Efendi yazma iÅŸini sevmez ama içini dökebileceÄŸi bir insan bulamadÄ±ÄŸÄ± için en sevmediÄŸi yazma iÅŸine mecbur kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Hikâyemizde böylece baÅŸlÄ±yor. Raif Efendi küçüklükten beri hakikaten çok hayal dünyasÄ±nda yaÅŸayan bir insandÄ±r. UÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klara ses çÄ±karmayan ve bazen de bu yüzden gizlice aÄŸlayan birisidir. Ä°nsanlarla olan iliÅŸkisi sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. Zaten dünyadan uzak oluÅŸunu kendisi birçok kez dile getiriyor:“Daima tasavvurlarÄ±nÄ±n ve iç dünyamÄ±n oyuncaÄŸÄ±ydÄ±m” diyor.

Bu insanlar Raif Efendi’ye ne yapmÄ±ÅŸtÄ±da insanlardan bu kadar kaçÄ±yordu? Onu çoÄŸu kez hor görmüÅŸlerdi,aÅŸaÄŸÄ±lamÄ±ÅŸlardÄ±. Gene de ses çÄ±karmÄ±yordu. Ä°nsan iliÅŸkileri zayÄ±ftÄ±. Ä°nsanlar onu basit, zavallÄ±, hatta ahmak biri olarak görüyordu. Bu insanlarÄ± neden anlamaya çalÄ±ÅŸsÄ±n ki Raif Efendi? BaÅŸkalarÄ±nÄ±n koyduÄŸu kalÄ±ba göre yaÅŸayan bir insanÄ±n hayatÄ±nÄ±n tek bir anÄ±yla deÄŸiÅŸtiÄŸini görünce hayata sÄ±msÄ±kÄ± tutunmasÄ±na ÅŸahit olacaksÄ±nÄ±z bu kitapta. Tablodaki resme 1001 anlam yükleyen Raif Efendi’nin, tablodaki kadÄ±nla olan iliÅŸkisini anlatÄ±yor. Ä°nsanlardan itimadÄ±nÄ± çekip alan Raif Efendi’nin içinde birden bu kiÅŸiye karÅŸÄ± mükemmel bir samimiyet peydahlanÄ±yor.

BÖYLE BÄ°R SEVMEK

“Beni memnun edecek hayat hakkÄ±nda pek fikrim yoktu.” diyor Raif Efendi. Maria Puder’i tanÄ±dÄ±ktan sonra ise “NasÄ±l oluyordu da bir insan, bir insanÄ± bu kadar çok mesut edebiliyor? Ä°nsanÄ±n içinde müthiÅŸ kuvvetlerin olmasÄ± lazÄ±m.” diyebiliyor. “Onunla herÅŸeyi konuÅŸabilirim” diyor. “Ben saadetimi buldum” diyor. Yanyana bulunduÄŸu zamanÄ±n durup kalmasÄ±nÄ±, hiç bitmemesini temenni ediyordu. “Maria Puder bana bir ruhum olduÄŸunu öÄŸretmiÅŸti ve bende onun ÅŸimdiye kadar rastladÄ±ÄŸÄ±m insanlar arasÄ±nda ilk defa olarak bir ruhu bulunduÄŸunu tespit ediyordum.” Raif Efendi aradÄ±ÄŸÄ± ruhu bulmuÅŸtu. ArtÄ±k sahiden yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k Maria Puder yaÅŸamak için kendisine kayÄ±tsÄ±z,ÅŸartsÄ±z muhtaç olduÄŸu bir insandÄ±. En sevdiÄŸim alÄ±ntÄ±lardan biride ÅŸudur:

“KafamÄ±n içinde ona söyleyecek uçsuz, bucaksÄ±z ÅŸeyler bulunduÄŸunu hissediyordum.Senelerce söylense bitmeyecek ÅŸeyler.” Bir iliÅŸkide bitmeyecek sözler olmasÄ± ne kadar güzel bir ÅŸey. Maria Puder aÅŸkÄ± bütün mantÄ±klarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tarifi imkânsÄ±z ve mahiyeti bilinmeyen bir ÅŸey olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Raif Efendi’ye göre aÅŸk daÄŸÄ±ldÄ±kça azalan bir ÅŸey deÄŸildir. “Ne kadar çok insanÄ± seversek asÄ±l sevdiÄŸimiz bir tek kiÅŸiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz.” diyor.

AÅžKIN EN GÜZEL TANIMI

“AÅŸkÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan birdenbire gelen bir ÅŸey zannetmek doÄŸru deÄŸildir. O içimizde zaten mevcut olan hislerin bizi ÅŸaÅŸÄ±rtacak kadar ÅŸiddetlenivermesinden ibarettir.” AÅŸkÄ±n en güzel tanÄ±mÄ± bu deÄŸil midir?

“AsÄ±l mühim olan iki insanÄ±n birbirini bulmasÄ±, bu derece güç olan ÅŸu dünyada, bu nadir

saadete ermekti.” Raif Efendi bu zor dünyada tek aÅŸkÄ±nÄ± bulmuÅŸtu. “Bir insan bir insana elbette yeterdi fakat o da olmayÄ±nca?” Ä°ÅŸte Raif Efendi artÄ±k ömrünün sonuna kadar unutamayacaÄŸÄ± aÅŸkÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k bütün vaktini Maria Puder’le geçiriyordu. Ondan uzak kaldÄ±ÄŸÄ± zamanlarda hep aklÄ±ndaydÄ±. Onsuz bir anÄ±nÄ± tasavvur edemiyordu. Maria Puder aÅŸka ulaÅŸmanÄ±n zor olduÄŸunu düÅŸünen birisiydi ama Raif Efendi’yi tanÄ±dÄ±ktan sonra artÄ±k aÅŸkÄ± bulmuÅŸtu. Ä°kiside birbirini çok iyi anlÄ±yordu.

Bu kitapla Raif Efendi’nin iç dünyasÄ±nÄ± gördüm. Kitap hakkÄ±nda oldukça çok ÅŸey yazmak istiyorum. KeÅŸke seni tanÄ±saydÄ±m. Bu kadar içine kapanÄ±k biri olmasaydÄ±n. Bu kitap senin iç dünyanÄ± o kadar güzel anlatmÄ±ÅŸki keÅŸke bu dünya da hep senin gibi güzel, iyi insanlar olsa.Raif Efendi, senden tüm insanlar adÄ±na özür diliyorum. Sana yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ±. Ben seni anlÄ±yorum Raif Efendi ve bu kitabÄ± okumuÅŸ ve okuyacak insanlarda seni anlÄ±yor, anlayacak.

Seni tanÄ±mak güzeldi. HerÅŸey için teÅŸekkür ediyorum sana. Ruhunu bir defter arasÄ±nda bizlere gösterdin. ArtÄ±k seni milyonlarca insan tanÄ±yacak. ArtÄ±k “beni kimse bilmiyor” diye üzülme. Senin sayende insanlar artÄ±k birbirlerini daha çok sevecek, birbirlerini anlamaya çalÄ±ÅŸacak. Bir insanÄ±n hakkÄ±nda peÅŸin hüküm vermeyecek.

Son sözümde ÅŸu olsun:

Ä°yi ki ruhunun güzelliklerini bizlerle paylaÅŸtÄ±n. TeÅŸekkür ederim sana Raif Efendi.

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