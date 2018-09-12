Ä°HD raporu: Cezaevlerindeki doluluk saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸimi engelliyor

Ä°HD, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesiâ€™ndeki cezaevlerinde kalan hasta tutuklulara dair rapor hazÄ±rladÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ankara Åžubesi ve Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) tarafÄ±ndan Ä°ç Anadolu Bölgesi’ndeki cezaevlerinde kalan hasta tutuklularÄ±n durumunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± rapora iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. AçÄ±klamayÄ± yapan Ä°HD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Nuray Çevirmen, hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporun iki yÄ±ldÄ±r topladÄ±klarÄ± verilerden oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

‘127 HASTA MAHPUS TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°’

Hasta tutuklulardan mektup aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla raporlarÄ±nÄ± isteyerek hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporu Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonuna sunacaklarÄ±nÄ± belirten Çevirmen, “Bu rapor kapsamÄ±nda Afyon Dinar T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu, Bolu F Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu, EskiÅŸehir H Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu, Kayseri-Bünyan 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu, Sincan KadÄ±n KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu, KÄ±rÄ±kkale F Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu, Tokat T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±nda tespit ettiÄŸimiz 127 hasta mahkumun evrakÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸtir” dedi.

‘SAÄžLIK ERÄ°ÅžÄ°MÄ° ZOR’

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son verilerine göre, 211 bin 274 kapasiteli 449 cezaevinde, 246 bin 426 hükümlü ve tutuklu bulunduÄŸunu anÄ±msatan Çevirmen, bu verilere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda cezaevlerinde saÄŸlÄ±k eriÅŸiminde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n en temel nedenlerinden birinin de cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlü sayÄ±sÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±ndan kaynaklÄ± olduÄŸunu belirtti. Çevirmen, cezaevinde kalan hasta tutuklularÄ±n saÄŸlÄ±k haklarÄ±na eriÅŸiminde oldukça büyük sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, yaÅŸanan hak ihlallerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Kelepçeli muayene ve tedavi, tek kiÅŸilik bölmeli ring araçlarÄ±yla sevkler, sevklerin uzun sürelere yayÄ±lmasÄ± ve geciktirilmesi, saÄŸlÄ±k raporlarÄ±nÄ±n -talep edildiÄŸi halde- hastalara verilmemesi, cezaevinde kalmasÄ± mümkün olmayan aÄŸÄ±r hasta mahpuslara ‘Cezaevinde kalabilir’ raporu verilmesi ya da cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmemesi, tetkik ve tedavileri esnasÄ±nda ayrÄ±mcÄ± ve nefret söylemlerine maruz kalmalarÄ±, dÄ±ÅŸ güvenlik sorununun çözülmemesi gerekçe gösterilerek hastane sevklerinin ve hasta kontrollerinin zamanÄ±nda yapÄ±lamamasÄ±”

‘CEZAEVLERÄ°NDE ÖLÜMLER ARTTI’

Son dönemlerde cezaevlerinde artan ölüm oranlarÄ±nÄ±n hasta tutuklular sorununun acil çözülmesi gerektiÄŸini bir kez daha ortaya koyduÄŸunu dile getiren Çevirmen, “Ä°ç Anadolu Bölgesi’ndeki cezaevlerinde kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu çalÄ±ÅŸma buzdaÄŸÄ±nÄ±n küçük bir kÄ±smÄ±nÄ± göstermektedir. Hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±na eriÅŸim sorunun ortaya konmasÄ±nda ve çözümlerin bulunmasÄ±nda kapsamlÄ± ve bilimsel bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n gerekliliÄŸi kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Türkiye genelinde 400’ün üzerinde aÄŸÄ±r hasta olmak üzere yine tespit edilebilen 1154 hasta mahpus bulunmaktadÄ±r” dedi. ArdÄ±ndan söz alan ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç da kendilerine da her hafta tedavi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yönünde dilekçeler geldiÄŸini ifade etti.

Ä°HLALÄ° PROTESTOYA HÜCRE CEZASI GELDÄ°

ElazÄ±ÄŸ KadÄ±n KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda kalan 22 kadÄ±n tutuklu 27 AÄŸustos’ta kaleme alarak gönderdikleri mektupta yaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlallerini anlattÄ±. KadÄ±n tutuklular, “Sadece bir koÄŸuÅŸta 6 adet kamera bulunmakta ve birçok gözetleme penceresi vardÄ±r” diyerek sürekli gözlendiklerini kaydetti. Söz konusu kamera ve gözetleme pencerelerinin hak ihlali olduÄŸunu söyleyen tutuklular, “Bu sebepten ötürü koÄŸuÅŸumuz adÄ±na iki temsilci arkadaÅŸÄ±mÄ±z kurum yetkilileriyle görüÅŸerek kamera uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dönük taleplerimizi ilettiler. Bununla kalmayÄ±p tüm yetkili mevkilere, sivil toplum örgütlerine bu uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dönük giriÅŸimlerde bulunmalarÄ± için mektuplar gönderdik. Ancak taleplerimize dönük olumlu hiçbir dönüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bizler de kameralarÄ± zarar vermeyecek ÅŸekilde kapattÄ±k. Bu süre zarfÄ±nda bulunduÄŸumuz cezaevine Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kamera uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dönük karar gelmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bu karar biz kameralarÄ± kapatana kadar tarafÄ±mÄ±za iletilmedi. Ve biz 30 kadÄ±n tutsaÄŸa hücre cezasÄ± verildi. (Ankara-ElazÄ±ÄŸ/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:03

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