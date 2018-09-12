Evrim'i destekleyen/kullanan bilimler - 5: hematoloji ve kan gruplarÄ±

Hematoloji, kelime anlamÄ± olarak "kan bilimi" demektir. Latincede "haima", kan demektir.

Kan gruplarÄ± ve bunlarÄ±n evrimi, en az kromozomlarÄ± incelemek kadar ilginç bir araÅŸtÄ±rma alanÄ±dÄ±r. Ä°nsanda, temel olarak iki ana kan grubu bulunur, bir de yardÄ±mcÄ± kan grubu kullanÄ±lmaktadÄ±r. Ana kan gruplarÄ± hepimizin oldukça iyi bildiÄŸi ABO Sistemi ve pek az kiÅŸinin bildiÄŸi MN Sistemi'dir. YardÄ±mcÄ± kan grubu, ya da daha bilimsel adÄ±yla "kan faktörü" olarak ise Rh Faktörü kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda “UluslararasÄ± Kan AktarÄ±mÄ± Cemiyeti” tarafÄ±ndan resmi olarak kabul edilen 30 farklÄ± kan grubu bilinmektedir. Ancak bunlardan açÄ±k ara farkla en sÄ±k kullanÄ±lanÄ± ABO ve Rh sistemidir.

KAN GRUPLARININ EVRÄ°MÄ°

ABO kan grubu, sadece insan türünde deÄŸil, diÄŸer bütün maymunlarda ve daha genel primatlarda görülmektedir. Bu da kan gruplarÄ±mÄ±zÄ±n bize özel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Evrimsel süreçte atalarÄ±mÄ±zdan edindiÄŸimizi (ve tabii kuzenlerimizin de atalarÄ±mÄ±zdan edindiÄŸini) göstermektedir. Konu hakkÄ±nda yapÄ±lan 28 farklÄ± araÅŸtÄ±rma göstermiÅŸtir ki, en yakÄ±n kuzenlerimiz olan bonobolar ve ÅŸempanzelerin tamamÄ± A kan grubuna sahiptir, çok nadir de olsa 0 kan grubu da görülmektedir; ancak ÅŸimdiye kadar tanÄ±mlanan hiçbir ÅŸempanzede B kan grubuna rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Öte yandan, 8 farklÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±na göre, ÅŸempanzelerden sonra ikinci en yakÄ±n kuzenimiz olan gorillerin çoÄŸunun kan grubu B'dir, çok az bir kÄ±smÄ± 0'dÄ±r ve A kan grubuna hiç rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca kuyruksuz maymunlar arasÄ±ndaki hiçbir türün hiçbir bireyinde AB kan grubuna rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu iki canlÄ± grubundan daha uzak akraba olduÄŸumuz babunlarda ise A, B ve 0 kan gruplarÄ±na rastlanmaktadÄ±r. Ancak bu türlerde de antijenler kan hücreleri üzerinde deÄŸil, dokulardaki hücrelerin üzerlerinde bulunmaktadÄ±r. Yani lokasyon farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. AyrÄ±ca yapÄ±lan incelemelerde babunlar ile insanlarÄ±n kan hücreleriyle ilgili alellerde çok sayÄ±da benzerlik bulunmuÅŸtur, ancak babunlarda, insanlarda bulunan bazÄ± mutasyonlara rastlanamamÄ±ÅŸtÄ±r, özellikle de 0 kan grubunu belirleyen alellerde. YapÄ±lan bir diÄŸer araÅŸtÄ±rma da, insanlarda 0 kan grubu her ne kadar en sÄ±k rastlanan kan grubu olsa da, babunlarda birkaç defa baÄŸÄ±msÄ±z olarak evrimleÅŸmesine raÄŸmen seyrek bulunan bir kan grubu olduÄŸunu ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r. Babunlar arasÄ±nda 0 kan grubuna sahip olanlara karÅŸÄ± ÅŸimdilik bilinmeyen bir sebeple bir seçilim baskÄ±sÄ± olduÄŸu düÅŸünülmektedir.

FOSÄ°LLER VE BULGULAR

AyrÄ±ca bazÄ± fosiller üzerinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, birer hominid (insansÄ± tür) olan Australopithecus africanus ile Australopithecus robustus türlerinin kan gruplarÄ±na da belirli bir istatistiki hata ile ulaÅŸÄ±labilmiÅŸtir. Eldeki bütün Australopithecus africanus örneklerinin kan grubunun A olduÄŸu, tüm A. robustus'larÄ±n ise B kan grubuna sahip olduÄŸu keÅŸfedilmiÅŸtir. Bu bilginin üzerinde çok fazla durmuyoruz, çünkü bu sonuçlara anatomi ve fizyolojiden yola çÄ±karak elde edilen bazÄ± istatistiki deÄŸerlere göre karar verilmektedir ve elde çok fazla örnek bulunmadÄ±ÄŸÄ± için çok saÄŸlam bulgular deÄŸildir. Ancak yukarÄ±da verdiÄŸimiz ÅŸempanze ve goril verileri, bize yeterince sonuç üretmemiz için yeterlidir.

Åžimdi, bu verileri deÄŸerlendirelim: Ä°lk olarak, çoÄŸu primatta ya A, ya B grubu gözlenmekte, 0 kan grubu ise ya hiç gözlenmemekte, ya da çok seyrek olarak görülmektedir. Bu da bizlere 0 kan grubunun sonradan evrimleÅŸtiÄŸini ve orjinal kan gruplarÄ±nÄ±n A ve B kan gruplarÄ± olduÄŸunu düÅŸündürmektedir.

AyrÄ±ca sadece insanlar, ÅŸempanzeler ve gorillere bakarak söyleyebiliriz ki A ve B kan gruplarÄ±nÄ±n birbirinden ayrÄ±lmasÄ± ve evrimleri; insanlar, ÅŸempanzeler ve gorilleri kapsayan Homininae alt familyasÄ±ndan, gorillerin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 13 milyon yÄ±l öncesinden daha önce olmuÅŸtur. Yani kan gruplarÄ±na bakarak da, bu farklÄ± özelliklerin zaman içerisinde kademeli olarak edinildiÄŸini görmemiz mümkündür. DediÄŸimiz gibi, Hematoloji bize sadece kan gruplarÄ± ile deÄŸil, akyuvarlar açÄ±sÄ±ndan da çok ilginç evrimsel bilgiler vermektedir. DoÄŸanÄ±n hangi köÅŸesine baksak, mutlaka Evrimsel Biyoloji'yi görmemiz mümkündür. Hematoloji, yani kan bilimi de bize Evrimsel Biyoloji ile ilgili ilginç sÄ±rlar vermektedir.

YazÄ±nÄ±n devamÄ±na ve B hücreleri ile ilgili daha geniÅŸ bilgiye aÅŸaÄŸÄ±daki linkten ulaÅŸabilirsiniz.

https://evrimagaci.org/evrimi-destekleyenkullanan-bilimler-2-hematoloji-ve-kan-gruplari-204

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