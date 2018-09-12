AbdÃ¼llatif Åžener: Devlette liyakat sistemi yeniden inÅŸa edilmeli

CHP'li AbdÃ¼llatif Åžener, ekonomik geliÅŸmelerle ilgili; ' Ä°flaslarÄ± izleyeceÄŸiz, iÅŸsizleri gÃ¶receÄŸiz.' ifadelerini kullandÄ±.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Åžener, son dönemdeki ekonomik geliÅŸmelerle ilgili "Kurda 1 kuruÅŸluk artÄ±ÅŸ olsa Türkiye'nin borçlarÄ±, 4 milyar 67 milyon lira artÄ±yor. BahsettiÄŸim borca göre, dolar kuru 6 lira olsaydÄ± bizim dÄ±ÅŸ borcumuz, Türk lirasÄ± cinsinden 1 trilyon 41 milyar lira artmÄ±ÅŸ durumda oluyor" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Åžener ve Kayseri Milletvekili Çetin ArÄ±k, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti. Ziyarette konuÅŸan KGC BaÅŸkanÄ± Veli AltÄ±nkaya, basÄ±n sektöründe yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anlattÄ±. AltÄ±nkaya, döviz kurundaki yükseliÅŸ nedeniyle gazete kaÄŸÄ±dÄ± ve uydu kiralama ücretlerinde, yüksek oranda artÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyledi. AltÄ±nkaya, ayrÄ±ca basÄ±n sektöründeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± 15 maddelik kaÄŸÄ±dÄ± Åžener'e verdi.

CHP Konya Milletvekili Åžener ise ziyaretteki konuÅŸmasÄ±nda, "Sektörün ve gazetecilerin sorunlarÄ±nÄ± dile getirdiler. Gerçekten aÄŸÄ±r bir dönem yaÅŸÄ±yoruz. Neden? Gazete kaÄŸÄ±dÄ± ithale dayalÄ± olmalÄ±. Gazete maliyetlerini yukarÄ± doÄŸru çekince bunu finanse etme durumu var. Bu da meslek açÄ±sÄ±ndan en önemli sorunlardan biridir. Sadece gazetecilikle ilgili deÄŸil, ülkemizdeki ekonomik durumun her sektöre zorluklar getirdiÄŸini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda kriz masasÄ± oluÅŸturduk. O masada oturanlardan biri de benim. Bunu takip ediyoruz. Kriz masasÄ±nÄ±n üyesi olarak ülkeye daÄŸÄ±ldÄ±k ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ziyaret ediyoruz. Meslek gruplarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz ve sonrasÄ±nda bunu Ankara'da deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi.

'HER ALAN DOLARÄ°ZE OLMUÅž'

Son 10 yÄ±lda, Türkiye ekonomisinde sorunlar oluÅŸtuÄŸunu kaydeden Åžener, "Bu dönem öyle geçiÅŸtirilecek dönem deÄŸildir. 'Döviz çÄ±ktÄ±, benim dövizim yok' diyebileceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir. Bu, bütün gelir gruplarÄ±nÄ± etkileyecek bir süreçtir. Fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na yol açacak, borçluluk nedeniyle birçok giriÅŸimci iÅŸini sürdüremeyecek. Ä°flaslarÄ± izleyeceÄŸiz, iÅŸsizleri göreceÄŸiz. Bütün bunlarÄ± üst üste görünce ekonominin de küçüleceÄŸini göreceÄŸiz. Ekonominin küçülmesiyle bütçe azalacaktÄ±r. Bize göre bu süreçte dÄ±ÅŸ etkiler yok mu? Var. Her dönemde dÄ±ÅŸ faktörler vardÄ±r. Ä°ç dinamikler müsait olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde dÄ±ÅŸ dinamikler etkili olamaz. Son 10 yÄ±lda Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarÄ± var. Her alan dolarize olmuÅŸ. Benim bulunduÄŸum dönemlerde döviz geliri olmayanlarÄ±n döviz cinsinden borçlanmalarÄ± yasaktÄ±. Bunu prensibe baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Sonradan 2010 yÄ±lÄ±nda maalesef bu kural terkedildi. Bunun üzerine Türkiye döviz üzerinden borçlanmaya baÅŸladÄ±. Kurda 1 kuruÅŸluk artÄ±ÅŸ olsa Türkiye'nin borçlarÄ±, 4 milyar 67 milyon lira artÄ±yor. BahsettiÄŸim borca göre, dolar kuru 6 lira olsaydÄ± bizim dÄ±ÅŸ borcumuz, Türk lirasÄ± cinsinden 1 trilyon 41 milyar lira artmÄ±ÅŸ durumda oluyor" diye konuÅŸtu.

'ARAMIZDA KÖTÜ BÄ°R ÅžEY GEÇMEDÄ°'

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile geçmiÅŸte güzel hukuklarÄ± olduÄŸunu da dile getiren CHP'li Åžener, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Hiç kavga etmedik, aramÄ±zda kötü bir ÅŸey hiç geçmedi. Bana hep güzel üslup kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben geldiÄŸimde dolar 1 lira 60 kuruÅŸtu, bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mda 1 lira 10 kuruÅŸtu. 1 lira 10 kuruÅŸ olarak bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m dolar, ÅŸu an 6 lirayÄ± geçti. AsÄ±l sorun, ekonominin yönetiminde. Bu açÄ±dan liyakata önem verilmelidir. Ekonomi düzgün yürütülürse 6 ayda her ÅŸey düzelir. EÄŸer yönetilmezse 3 yÄ±l içinde herkes kavrulur. 3- 5 sene Türkiye bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± çeker ve herkes yanar. Tabi her kriz döneminde kazananlar vardÄ±r. Bunlar rantiyecilerdir; ama üreten, çalÄ±ÅŸan kesimler kriz dönemlerinde mahvolur. O yüzden biz enerji sarf edenleri korumak için çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Biz ihracata katkÄ±sÄ± olanlarÄ± düÅŸünmek zorundayÄ±z. Bu süreçte bazÄ± eleÅŸtiriler olmaz mÄ±? Olur. Memleketi sevmek, eleÅŸtiri yapmaktan çekinmemeyi gerektirir. Memleketin bu badireden kurutulmasÄ± için hangi adÄ±mlar varsa o adÄ±mlarÄ± atarÄ±z" diye konuÅŸtu. (Konya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:12

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