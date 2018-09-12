'Cumartesi Anneleri'ne yasaÄŸÄ±n 3 hukuki problemi var'

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) Eski YargÄ±cÄ± RÄ±za TÃ¼rmen, Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin yasaklanmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

KayÄ±plarÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin yargÄ±lanmasÄ± talebiyle her hafta Galatasaray MeydanÄ±’nda toplanan Cumartesi Anneleri’nin eylemlerine 700’üncü haftada konan yasak hâlâ devam ediyor. Cumartesi Anneleri’ne valilik tarafÄ±ndan konan yasaÄŸÄ±n üç hukuki problemi olduÄŸuna iÅŸaret eden Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) Eski YargÄ±cÄ± RÄ±za Türmen, uygulanan yasaÄŸÄ±n insan haklarÄ± mahkemesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.

Türmen, Cumartesi Anneleri eyleminin yasaklanmasÄ±nÄ±n üç hukuki problemi olduÄŸunu belirterek, “Birincisi; bundan bir süre önce Cumartesi Anneleri’ne karÅŸÄ± ilgili polisin orantÄ±sÄ±z güç kullanmasÄ± ve ÅŸiddete baÅŸvurmasÄ±dÄ±r. Åžiddete baÅŸvurmak iÅŸkence ve kötü muameleyle ilgili insan haklarÄ± konusunda 3’üncü maddeye girer. Bu durumda bir dava açÄ±lmasÄ± ve hukuki yollara gidilmesi gerekir. AyrÄ±ca devletin suç iÅŸleyen görevlisini korumamasÄ± lazÄ±m. Ä°kincisi; barÄ±ÅŸçÄ±l bir toplantÄ± yapÄ±lÄ±yorsa eÄŸer, içinde ÅŸiddet olmayan ve barÄ±ÅŸçÄ±l bir gösteri yapÄ±lÄ±yorsa polisin buna müdahale etmesi toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±nÄ±n ihlalidir. Bu da insan haklarÄ± sözleÅŸmesinin 11’inci maddesidir. Yani bu toplantÄ±ya iliÅŸkin gerekli formaliteler yerine getirilmemiÅŸ olsa bile polis müdahale etmemekle yükümlüdür. DolayÄ±sÄ±yla müdahale etmekle deÄŸil korumakla ve toplantÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamakla yükümlüdür. Üçüncüsü ise; Cumartesi Anneleri’nin toplantÄ± gösteri hakkÄ±nÄ±n engellenmesidir. Bu sürekli yaÅŸanan bir durumdur. Bu da ayrÄ±ca 11’inci maddeye aykÄ±rÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n hepsi ayrÄ± ayrÄ± ihlallerdir. Bunlarla ilgili önce yerel olan Anayasa Mahkemesine sonra da AÄ°HM’ye gitmek lazÄ±m” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:12

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