12 HDPâ€™liye 270 yÄ±la kadar hapis isteniyor

HDP Ä°stanbul eski Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± DoÄŸan ErbaÅŸâ€™Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 HDPâ€™linin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. HDP'liler iÃ§in 270 yÄ±l hapis isteniyor.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°stanbul eski Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 2’si tutuklu 12 partilinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 6’ncÄ± duruÅŸmasÄ±, ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul 14’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. DuruÅŸmada tutuklu bulunan DoÄŸan ErbaÅŸ ve KasÄ±m Oba hazÄ±r bulundu. Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) avukatlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmayÄ± çok sayÄ±da kiÅŸi ile HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Ali KenanoÄŸlu izledi.

MAHKEME HEYETÄ° 4 KEZ DEÄžÄ°ÅžTÄ°, BEN 21 AYDIR TUTUKLUYUM

DuruÅŸma, ErbaÅŸ’Ä±n söz almasÄ± ile baÅŸladÄ±. ErbaÅŸ, yargÄ±lamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana mahkeme heyetinin dört kez deÄŸiÅŸtiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. 21 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu belirten ErbaÅŸ, “Benim tutuklu olarak yargÄ±lamamÄ±n hiçbir hukuki koÅŸulu yok. YargÄ±nÄ±n içine düÅŸtüÄŸü durum, keyfilik ve eleÅŸtiri konusudur” dedi. TutukluluÄŸunun adil yargÄ±lamaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getiren ErbaÅŸ, 12 Eylül’ün yÄ±ldönümü olduÄŸunu belirterek, “Bugün tutuklu olmamÄ±z 12 Eylül zihniyetinin deÄŸiÅŸmediÄŸinin göstergesidir” ifadesinde bulundu.

KAYYIMI PROTESTO ETMEK SUÇ SAYILDI

SavcÄ± ise esasa dair verdiÄŸi mütalaasÄ±nda 12 HDP’linin “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 270 yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. SavcÄ±, mütalaasÄ±nda siyasetçilerin cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na gerekçe olarak, Demokratik Bölgeler Partisine (DBP) ait belediyelere kayyÄ±m atanmasÄ± ve partilerinin eski eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ ile milletvekillerin tutuklanmasÄ±nÄ±n protesto ile Özgür Gündem gazetesinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n protesto edilmesi gibi eylemlere katÄ±lmalarÄ±, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± gösterdi. SavcÄ±nÄ±n mütalaasÄ± ardÄ±ndan söz alan avukatlar, mütalaaya karÅŸÄ± esas savunmalarÄ±nÄ± bir sonraki celse yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. DuruÅŸmaya kÄ±sa bir ara veren mahkeme heyeti, ErbaÅŸ ve Oba’nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± 18 Ekim tarihine erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:48

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