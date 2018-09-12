Polis ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe izin vermedi

12 Eylül darbesinin 38. yÄ±l dönümünde Ankara Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen Devrimci 78'liler Federasyonu, ABD BüyükelçiliÄŸi'ne siyah çelenk bÄ±rakmak istedi. Polisler, Ankara ValiliÄŸi'nin yasaÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek eyleme izin vermezken, 12 Eylül darbesini protesto için hazÄ±rlanan siyah çelenge de el koydu. Devrimci 78'liler Federasyonu Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, 12 Eylül'ün AKP eliyle sürdürüldüÄŸünü söyledi.

Devrimci 78'liler Federasyonu, 12 Eylül darbesinin 38. yÄ±l dönümünde Yüksel Caddesi'nden yürüyerek ABD BüyükelçiliÄŸi'ne siyah çelenk bÄ±rakmak istedi. Polisler, valilik yasaÄŸÄ±nca Yüksel Caddesi, yürüyüÅŸ yolu ve elçiliÄŸe izin verilmeyeceÄŸini söyledi. Bunun üzerine dernek üyelerinin çelengi Ä°nsanlÄ±k AnÄ±tÄ± önüne bÄ±rakma istekleri de kabul edilmeyerek çelenge polislerce el konuldu.

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15 YILDIR YAPILAN ETKÄ°NLÄ°ÄžE YASAK

Son 15 yÄ±ldÄ±r her 12 Eylül'de ABD BüyükelçiliÄŸi'ne siyah çelenk bÄ±rakan Devrimci 78'lilerin bu yÄ±lki eylemlerinin neden engellendiÄŸi sorusuna polis yetkilileri “Geçen senenin üzerinden 365 gün geçti. ValiliÄŸin yasaÄŸÄ± var. BurayÄ± terk etmezseniz müdahale edeceÄŸiz” cevabÄ± geldi.

'12 EYLÜL'ÜN AKP ELÄ°YLE SÜRDÜRÜLÜYOR'

Dernek önünde konuÅŸan Devrimci 78'liler Federasyonu Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, darbe üzerinden 38 yÄ±l geçmesine raÄŸmen 12 Eylül'ün hala devam ettiÄŸini söyleyerek, “12 Eylül'ün faÅŸist generalleri hesap vermeden öldüler. YargÄ±lamalar bir bir düÅŸürüldü. Ä°ÅŸkence davalarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸkenceciler devlet kademelerine yönetici olarak getirildi” dedi.

Türkiye'de insan haklarÄ±nÄ±n, barÄ±ÅŸÄ±n, demokrasinin, basÄ±n özgürlüÄŸünün tamamen yok edildiÄŸini belirten Esentürk, “Bir tweetle ülke ekonomisi yerle bir olmuÅŸ durumda. Gazeteciler, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, bilim insanlarÄ±, öÄŸrenciler, öÄŸretmenler cezaevinde. Ülkenin geleceÄŸi bir kiÅŸinin dudaklarÄ± arasÄ±nda” diye konuÅŸtu.

12 Eylül'ün AKP eliyle sürdürüldüÄŸünü ifade eden Esentürk, “O gün 'Bizim çocuklar baÅŸardÄ±' diyenler, bugün de baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± ellerini ovuÅŸturarak izliyorlar. Darbe ve diktatörlük hevesiyle toplumsal yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± açÄ±k faÅŸist bir rejimle yönetmek isteyenlere sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. UnutmadÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeri. Bu hesabÄ± kapatmadÄ±k” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:36

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