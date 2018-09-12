Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n tahliye edilmedi

Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. DuruÅŸma 10 AralÄ±kâ€™a erteledi.

Mezopotamya AjansÄ± (MA) Muhabiri Seda TaÅŸkÄ±n hakkÄ±nda “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddialarÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n 3’üncü duruÅŸmasÄ±, MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'USULE AYKIRI SORUÅžTURMA’

Sincan KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi’nde 9 aydÄ±r tutuklu bulunan TaÅŸkÄ±n ile avukatlarÄ± Ebru Akkal ve RÄ±dvan Konak, Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Kimlik tespitinin ardÄ±ndan TaÅŸkÄ±n’a yönelik yapÄ±lan suçlama ve ihbara dikkat çeken avukat Ebru Akkal, “Ä°smini vermek istemeyen bir kiÅŸinin ihbarÄ± sonucu bu soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°hbar maili [email protected] uzantÄ±lÄ±dÄ±r. Ä°smini vermek istemeyen kiÅŸi maili atmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tamamen hukuksuzdur. Usule aykÄ±rÄ± bir soruÅŸturma verilmiÅŸtir ” dedi.

Ä°ddia makamÄ±, gazeteci TaÅŸkÄ±n’Ä±n “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddialarÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederken, Av. Akkal, dosyayla ilgili tanÄ±klarÄ±n dinlenmesini talep etti. Akkal’Ä±n talebi mahkeme heyeti tarafÄ±ndan reddedildi.

'ÇOK FANTASTÄ°K BÄ°R MÜTALAADIR’

Avukat Akkal, iddianameye konulan ilk tutanaktan son belgelere kadar hepsinin çürütüldüÄŸünü belirterek, “Delillerin gerçekliÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Delil olabilecek bir husus bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturmayÄ± MuÅŸ TEM mi yoksa savcÄ± mÄ± yürütmüÅŸtür? Müvekkilimin hiçbir haberi iddianamede yok. Müvekkilimin haber paylaÅŸÄ±mlarÄ± çarpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hiçbiri müvekkilimin haberi deÄŸil, baÅŸka kiÅŸilerin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberlerdir. Haberi paylaÅŸanlar beraat etmiÅŸ, müvekkilim bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ÅŸu an yargÄ±lanÄ±yor. Çok fantastik bir mütalaadÄ±r. Ceza hukuku niyet okuma hukuku deÄŸildir. EÄŸer niyet okuma hukuku olmuÅŸ olsaydÄ±, ÅŸu an hiçbirimiz dÄ±ÅŸarÄ±da deÄŸildik. Müvekkilimin tutukluluk hali, Anayasal hakkÄ±nÄ± gasp etmiÅŸtir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” dedi.

'GAZETECÄ°YÄ°M’

Daha sonra söz alan gazeteci TaÅŸkÄ±n, “YaptÄ±ÄŸÄ±m haberler ortadadÄ±r. Kültür haberleridir. Ä°lk kez MuÅŸ’ta gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. Daha önce gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±m. Sosyal medyada haberler paylaÅŸmÄ±ÅŸÄ±m. Suç olarak kabul edilen fotoÄŸraflar ise haber fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n uzantÄ±sÄ±dÄ±r. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n haberleridir. Kendi imzamla çÄ±kan haberler deÄŸildir. Gazeteciyim. Daha önce de baÅŸka yerlerde gazetecilik yaptÄ±m. Türkiye’nin her tarafÄ±na gidip haber yapmÄ±ÅŸÄ±m; ama hiçbiri dosyada yok.

'BU SUÇLAMALAR Ä°LE GAZETECÄ°LÄ°K YAPILAMAZ’

Sise Bingöl’ün haberleri suç unsuru sayÄ±lmÄ±ÅŸ. Tüm gazeteler bu haberi geçmiÅŸ. Suçlama olarak kabul edilen, bu haberlerin devamÄ±dÄ±r. BunlarÄ± kabul etmiyorum. Cezaevindeki bir çocuÄŸun haberini yapabilirim, bu suç deÄŸildir. Van’da bir haberle ilgili avukatla görüÅŸmem bile suç unsuru olarak dosyama girmiÅŸ. YayÄ±nlamÄ±ÅŸ haberlerimden dolayÄ± suçlu gösteriliyorum. MesleÄŸimi yaptÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± özgürlüÄŸümden mahrum bÄ±rakÄ±lÄ±yorum. Sosyal medya hesabÄ±mdan sadece politik haberler paylaÅŸmÄ±ÅŸÄ±m gibi gösteriliyor. Oysa çok sayÄ±da kültür haberleri de paylaÅŸÄ±yorum. Gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±m için tutuklandÄ±m. Bu suçlamalar ile gazetecilik yapÄ±lamaz” ifadelerini kullandÄ±.

Daha sonra söz alan avukat RÄ±dvan Konak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için TaÅŸkÄ±n’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± 10 AralÄ±k’a erteledi. (MA)

Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi davasÄ±nda bir gazeteciye tahliye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:28

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