TÃ¼rkiye elÃ§isi, DemirtaÅŸ iÃ§in Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Evrenselâ€™e konuÅŸan Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Åžefi Nilsson, 'Ä°sveÃ§ olarak HDP milletvekillerine verilen hapis cezalarÄ±nÄ± kabul edemeyiz' dedi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve eski Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’e verilen hapis cezalarÄ±nÄ± kÄ±namak için Türkiye’nin Stockholm Büyükelçilisi HakkÄ± Emre Yunt'u, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±.

2013 yÄ±lÄ±nda “çözüm süreci” sÄ±rasÄ±nda Newroz kutlamalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar nedeniyle DemirtaÅŸ’a 4 yÄ±l 8 ay, Önder’e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verilmesi Ä°sveç medyasÄ±nda eleÅŸtirilirken, Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da, iki HDP eski milletvekiline ceza verilmesine sert tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN EVRENSEL’E AÇIKLAMA

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Margot Wallström, Twitter hesabÄ±ndan “Tutuklanan parlamenterler ve terörle mücadele yasalarÄ±nÄ±n ifade özgürlüÄŸü ve diÄŸer insan haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± için kullanÄ±lmasÄ± ileriye doÄŸru giden yol deÄŸildir” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Evrensel’in konu hakkÄ±ndaki sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot Wallström’ün BasÄ±n Åžefi Patric Nilsson, Ä°sveç Hükümeti’nin Türkiye’deki geliÅŸmeleri son derece kaygÄ± verici bulduÄŸunu belirterek “Ä°sveç olarak iki HDP milletvekiline verilen hapis cezalarÄ±nÄ± kabul edemeyiz. Bu oldukça kaygÄ± verici. Demokratik yöntemlerle seçilmiÅŸ milletvekilleri parlamentoda görevlerinin baÅŸÄ±nda olmalÄ±” dedi.

Nilsson, Ankara ve Ä°stanbul’daki konsolosluk görevlilerinin DemirtaÅŸ ve HDP milletvekilllerine açÄ±lan davalar ve duruÅŸmalarÄ± yakÄ±ndan izlediklerini ve izlemeye devam edeceklerini söyledi.

DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay, Ã–nder'e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±

YUNT’A KAYGILAR Ä°LETÄ°LDÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±lan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi HakkÄ± Emre Yunt ile bakanlÄ±k yetkililerinden Helen Eduards görüÅŸtü. Edurads’Ä±n toplantÄ±da halkÄ±n oylarÄ±yla demokratik yöntemlerle seçilmiÅŸ milletvekillerine görüÅŸlerini açÄ±kladÄ±klarÄ± için ceza verilmesini oldukça kaygÄ± verici bulduklarÄ±nÄ± ilettiÄŸi belirtildi.

Bakan Wallström, daha önce de pek çok kez basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak DemirtaÅŸ ve HDP milletvekillerinin serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:04

www.evrensel.net