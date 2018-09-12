BBS'de sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±: BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Ã¼yesi 11 iÅŸÃ§i Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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Gebze

Gebze'de bulunan BBS Metal fabrikasÄ±nda BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi olan iÅŸçilerden 11’i iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. YaÅŸananlara tepki gösteren iÅŸçiler fabrika önünde direniÅŸe baÅŸladÄ±.

SendikanÄ±n çoÄŸunluk tespitinin ardÄ±ndan BBS patronunun itiraz ettiÄŸini belirten BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Gebze Örgütlenme Sorumlusu Nihat Akyol ÅŸunlarÄ± söyledi: AyÄ±n 11’inde 2 tane öncü iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten attÄ±lar. Åžube baÅŸkanÄ±mÄ±z ve iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸten atma sürecini öÄŸrenmek iÅŸçin iÅŸverenle görüÅŸmek istedi. Ä°ÅŸveren de herhangi bir görüÅŸmeye yanaÅŸmadÄ±. Ä°ÅŸverenle görüÅŸmek için mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸyerinde bekledikleri için 9 arkadaÅŸÄ±mÄ±z daha iÅŸten atÄ±ldÄ±.

‘BU ÜLKEDE Ä°ÅžVERENLERE HÄ°ÇBÄ°R YAPTIRIM YOK’

FotoÄŸraf: Evrensel

11 iÅŸçinin iÅŸveren tarafÄ±ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden, tamamen keyfi tutum sergilenerek iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Akyol, “Ä°ÅŸçiler, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ± ve yasalara güvenerek sendikaya üye oldular. Maalesef Türkiye’de artÄ±k Anayasal hakkÄ± kullanmak suç teÅŸkil eder hale geldi. Ä°ÅŸveren aslÄ±nda suç iÅŸliyor ancak Türkiye’de maalesef iÅŸverenlere yönelik hiçbir yaptÄ±rÄ±m yok” dedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:33

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