EÄŸitimdeki 12 soruna CHPâ€™den 12 Ã§Ã¶zÃ¼m: Her Ã¶ÄŸrenciye 500 TL destekÂ 

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya: Ã–zel okuldaki Ã§ocuÄŸumuza 5 bin TL verildiÄŸine gÃ¶re bu da verilebilir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya, eÄŸitime iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 12 sorun ve çözümü açÄ±kladÄ±. Okullar açÄ±lmadan önce, devlet okullarÄ±nda okuyan her çocuÄŸa, eÄŸitime katkÄ± payÄ± olarak 500 TL verilmesini öneren Kaya, “Özel okuldaki çocuÄŸumuza 5 bin TL verildiÄŸine göre bu da verilebilir” dedi. Kaya, 4+4+4 eÄŸitim sistemine karÅŸÄ± ise 1+8+4 olmak üzere 13 yÄ±l zorunlu eÄŸitim önerdi.

CHP EÄŸitimden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya, eÄŸitimin sorunlarÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± soru ve çözüm önerilerini parti genel merkezinde açÄ±kladÄ±. 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nda bozulan eÄŸitim sisteminde saÄŸlam çark kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kaya, eÄŸitimde köklü deÄŸiÅŸikliklere ihtiyaç olduÄŸunu ifade ederek 12 sorunu ve çözüm önerilerini sÄ±raladÄ±.

Okullar açÄ±lmadan önce, devlet okullarÄ±nda okuyan her çocuÄŸa, eÄŸitime katkÄ± payÄ± olarak 500 TL verilmesini öneren Kaya, “Özel okuldaki çocuÄŸumuza 5 bin TL verildiÄŸine göre bu da verilebilir. TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime son verilmelidir. Ä°kili eÄŸitim sistemi kaldÄ±rÄ±larak, tam gün eÄŸitim sistemine geçilmelidir. BirleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nÄ±f uygulamasÄ± sonlandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Her okulda bir öÄŸün ücretsiz yemek verilmelidir. Velilerden kayÄ±t parasÄ± ve okul masraflarÄ± alÄ±nmamalÄ±dÄ±r” dedi. EÄŸitimin laik, bilimsel, demokratik ve parasÄ±z niteliÄŸinin korunmasÄ± gerektiÄŸini belirten Kaya, bakanlÄ±ÄŸÄ±n tarikat ve cemaatlerin eÄŸitimle olan iliÅŸkisini kesmesi gerektiÄŸini söyledi.

‘OKULLAR Ä°HTÄ°YACA GÖRE BELÄ°RLENSÄ°N’

Siyasete bakÄ±larak atama yapÄ±lmamasÄ±, mülakat sistemine son verilerek hak edenlerin atanmasÄ± gerektiÄŸini belirten Kaya, “KPSS’de yüksek puan alÄ±p atamaya hak kazanan, ancak mülakatta çok düÅŸük puan verilerek elenen öÄŸretmenlerin haklarÄ±nÄ±n iadesi yoluna gidilmelidir. Okul türleri Türkiye’nin ihtiyaçlarÄ±na göre belirlenmelidir. Talep edilmeyen çok az sayÄ±da öÄŸrencisi olan okul türleri, talep fazlasÄ± olan okul türlerine dönüÅŸtürerek sorun çözülmelidir. KadrolaÅŸmayÄ± hedefleyen atamalarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, rektör atamalarÄ±nÄ±n üniversite özerkliÄŸini ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaya, “Milletvekili yapmadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± üniversitelere rektör olarak atayamazsÄ±nÄ±z” dedi.

‘EÄžÄ°TÄ°M SINAV ODAKLI OLMAMALI’

ÇocuklarÄ±n yeteneklerini ve ilgi alanlarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kartacak eÄŸitim modellerinin hayata geçirilmesi gerektiÄŸini ifade eden Kaya, ezberci ve sÄ±nav odaklÄ± eÄŸitimden vazgeçilmesini önerdi. Kaya, “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± istemedikleri okul türlerinde okumaya zorlayan LGS sistemi kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. ÇocuklarÄ±mÄ±z ilgi alanlarÄ±na ve yeteneklerine göre yönlendirilerek, istedikleri lise türünde okumalarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. BaÅŸarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±, öÄŸrencilerin ilgi alanlarÄ±nÄ±n ve yeteneklerinin tespit edilerek o alana yönlendirilmesinde gizlidir” diye konuÅŸtu.

‘CHP’DEN 1+8+4 EÄžÄ°TÄ°M ÖNERÄ°SÄ°’

Kaya, 4+4+4 eÄŸitim sistemine karÅŸÄ± da “1 yÄ±l okul öncesi, 8 yÄ±l ilköÄŸretim, 4 yÄ±l ortaöÄŸretimden oluÅŸan 1+8+4 modeli”ni önerdi. Zorunlu eÄŸitimin 9 yÄ±lÄ± kesintisiz temel eÄŸitim olmak üzere 13 yÄ±la çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Kaya, “EÄŸitimin toplumla, ekonomiyle ve bilimle iliÅŸkisini yeniden kurmalÄ± ve ona göre etkin yapÄ±lanma, çaÄŸdaÅŸ-bilimsel içerik, yetiÅŸmiÅŸ öÄŸretmen, güçlendirilmiÅŸ okul ve edilgen olmayan öÄŸrenci dikkate alÄ±narak eÄŸitim yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi. ÖÄŸretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden Kaya, tüm öÄŸretmenlerin kadroya alÄ±narak, ücretli öÄŸretmen, sözleÅŸmeli öÄŸretmen, kadrolu öÄŸretmen ayrÄ±mÄ±na son verilmesini istedi. Kaya, cemaat ve tarikatlarÄ±n baskÄ±sÄ±yla kanunda yer alan karma eÄŸitimin yönetmelikten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 15:58

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