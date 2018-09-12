Avrupa Parlamentosu'ndan Macaristan'a yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Avrupa Parlamentosu, AB deÄŸerlerini ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Macaristan hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m uygulama kararÄ± aldÄ±.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa BirliÄŸi (AB) deÄŸerlerini sistematik olarak ihlal ettiÄŸini belirttiÄŸi Macaristan hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m prosedürü açÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapan raporu oylayarak kabul etti.

Strasbourg'da devam eden AP Genel Kurulu, dünkü oturumda tartÄ±ÅŸÄ±lan "Macaristan'Ä±n durumu" konulu raporu oyladÄ±.

Genel Kurul'da 197 hayÄ±r ve 48 çekimser oya karÅŸÄ± 448 evet oyuyla kabul edilen rapora göre, "Macaristan'Ä±n, AB içerisindeki karar alma süreçlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±" olarak görülen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Macaristan'a uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak AB anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 7’nci maddesinin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.

AP'nin kararÄ± ile AB deÄŸerlerini sistematik olarak ihlal ettiÄŸi öne sürülen Macaristan hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m prosedürü açÄ±lmasÄ± için AB Komisyonuna yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakÄ±ldÄ±. AP'de ilk kez bir üye ülke hakkÄ±nda hukukun üstünlüÄŸü ilkesinin aÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na Macaristan yönetimi sert tepki göstermiÅŸti.

ORBAN: ÅžANTAJLARA BOYUN EÄžMEYECEÄžÄ°Z

Dünkü oturumda söz alan Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Macaristan'Ä±n AB kararlarÄ±nda oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±larÄ±na tepki göstererek, "Bir topluluk, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyanlarÄ± cezalandÄ±rÄ±yor. Her ÅŸeyi olduÄŸu gibi açÄ±kça söyleyelim. Macar halkÄ± göçmenlere 'hayÄ±r' dediÄŸi için Macaristan'Ä± cezalandÄ±rmak istiyorsunuz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

AP'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda 37 hata bulunduÄŸunu belirten Orban, “Siz bir hükümeti deÄŸil, bir ülkeyi cezalandÄ±rÄ±yorsunuz. Macaristan'Ä±n geleceÄŸi hakkÄ±nda Macar halkÄ±nÄ±n yerine siz karar vermek istiyorsunuz." demiÅŸti.

Orban, "Åžantajlara boyun eÄŸmeyeceÄŸiz. Macaristan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyacak, kaçak göçmenleri durduracak ve haklarÄ±nÄ± savunacaktÄ±r. Bunu gerekirse size karÅŸÄ± da yapacaktÄ±r. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz koruyacaÄŸÄ±z ve kimle yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±za kendimiz karar vereceÄŸiz." diye konuÅŸmuÅŸtu. (Strasbourg/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 15:45

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