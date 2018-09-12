â€˜ABD, Yunanistanâ€™daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmek istiyorâ€™

ABD'nin TÃ¼rkiye ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilim sebebiyle Yunanistan'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmek istediÄŸi bildirildi.

Türkiye ile diplomatik gerilim yaÅŸayan ABD, Yunanistan’daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmek istiyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’li askeri yetkililerin bu ülkedeki donanma ve hava üslerini daha sÄ±k kullanmanÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dizi seçeneÄŸi Yunan yetkililerle görüÅŸtüÄŸünü yazdÄ±.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre WSJ’ye konuÅŸan ABD’li yetkililer hem jeopolitik hem de coÄŸrafi faktörlerin Yunanistan’Ä± ABD ordusu için cazip kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gazeteye konuÅŸan yetkililer siyasi olarak Yunan-ABD iliÅŸkilerinin en üst noktada olduÄŸunu ve iki ülkenin de NATO müttefikleri Türkiye hakkÄ±nda endiÅŸeleri olduÄŸunu söyledi.

Gazete coÄŸrafi olarak da Yunanistan’Ä±n ‘tüm yÄ±l boyunca uçuÅŸ eÄŸitimi’ için de uygun hava durumuna sahip olduÄŸunu belirtti. Ülkeye yaptÄ±klarÄ± son ziyarette Yunan hükümetinin ve ana muhalefetinin ‘yeni düÅŸüncelere açÄ±k olduÄŸunu’ söyleyen ABD’li yetkililer, Yunanistan’daki tesisleri daha fazla kullanma ve geçici olarak daha fazla ABD askeri konuÅŸlandÄ±rma konularÄ±nda ‘fÄ±rsat gördüklerini’ aktardÄ±.

DUNFORD: YUNANÄ°STAN’DAKÄ° FIRSATLAR HAYLÄ° ÖNEMLÄ°

Gazete ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford’Ä±n seyahati sÄ±rasÄ±nda yanÄ±ndaki gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Yunanistan’Ä±n Suriye ve Kuzey Afrika’daki operasyonlarÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak “Yunanistan’Ä±n coÄŸrafyasÄ± ve bu ülkedeki fÄ±rsatlar hayli önemli” dediÄŸini aktardÄ±.

Gazete ABD’nin Yunanistan üslerini kullanmayÄ± geniÅŸletmeye halihazÄ±rda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu baharda silahsÄ±z MQ-9 Reaper tipi insansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ±n bu ülkedeki Larissa Hava Üssü’nden kalkarak operasyonlar gerçekleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

Yetkililer, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat KomutanÄ± Curtis Scaparrotti liderliÄŸinde yapÄ±lan görüÅŸmelerin hazÄ±rlÄ±k niteliÄŸinde olduÄŸunu ve kalÄ±cÄ± asker ya da teçhizat konuÅŸlandÄ±rma teklifleri içermediÄŸini belirtirken, Yunanistan’Ä±n bir dizi avantaj önerdiÄŸini söyledi.

‘YUNANÄ°STAN’LA Ä°KÄ°LÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°MÄ°Z TÜRKÄ°YE PAHASINA DEÄžÄ°L’

Ancak Yunanistan’Ä±n kaynaklarÄ±nÄ±n daha fazla kullanÄ±mÄ±nÄ±n Türkiye’deki Ä°ncirlik Üssündeki ABD operasyonlarÄ±nÄ±n yerini tutmasÄ± amacÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Dunford “Yunanistan’la ikili iliÅŸkimiz hiçbir ÅŸekilde Türkiye pahasÄ±na deÄŸil” ifadelerini kullandÄ±.Gazete, Ä°ncirlik’in Suriye’ye daha yakÄ±n olduÄŸunu ve NATO operasyonlarÄ± için tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 2016’daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemleri almasÄ± ve Türkiye’nin “terör örgütü” kabul ettiÄŸi YPG’ye ABD’nin yardÄ±mÄ± nedeniyle iki ülke iliÅŸkilerinin gerilmesinin Yunanistan’Ä±n bu konuda çekicileÅŸmesine katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Haberde Türkiye’nin 2015 yÄ±lÄ±nda ABD’nin Ä°ncirlik’ten yapacaÄŸÄ± operasyon tiplerine kÄ±sÄ±tlama getirdiÄŸi ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ABD’nin Suriye operasyonlarÄ± için kaynaklarÄ±nÄ± Katar gibi ülkelere yönlendirdiÄŸini de hatÄ±rlattÄ±.

Haberde Yunan diplomatik kaynaklarÄ±nÄ±n doÄŸrudan askeri iÅŸ birliÄŸi konusunda yorum yapmadÄ±ÄŸÄ± ancak Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos’un bu ay Selanik’teki bir konuÅŸmasÄ±nda ABD ve Yunanistan iliÅŸkilerini överek “GeleceÄŸe birlikte gideceÄŸiz. Askeri anlaÅŸmalar geniÅŸleyecek ve bu, Yunanistan’Ä±n Akdeniz’deki stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na yardÄ±m edecek” dediÄŸini de hatÄ±rlattÄ±. (DIÅž HABERLER)

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