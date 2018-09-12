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Hindistan'da petrokimya fabrikasÄ±nda patlama: 6 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Hindistan'da petrokimya fabrikasÄ±ndaki gaz tankerinde meydana geldi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
Hindistan'da petrokimya fabrikasÄ±ndaki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 6 kiÅŸi öldü, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
Hindustan Times'Ä±n haberine göre, emniyet yetkilisi Umesh Kumar Singh, Uttar PradeÅŸ eyaletinin Bijnor bölgesindeki bir petrokimya fabrikasÄ±nda iÅŸçilerin metan gazÄ± tankerini tamir ettikleri sÄ±rada patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Patlamada 6 iÅŸçinin olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 6 kiÅŸinin de aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Singh, kazanÄ±n ardÄ±ndan 3 kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Singh, olay yerine polisin sevk edildiÄŸini söyledi.
Yerel halk, iÅŸçilerden tanktaki sÄ±zÄ±ntÄ±yÄ± gazÄ± boÅŸaltmadan tamir etmelerinin istendiÄŸini ileri sürdü. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 15:22