Okul masraflarÄ± zamlandÄ±, o da veliye yÄ±kÄ±ldÄ±

Okul giderlerinin Aâ€™dan Zâ€™ye zamlanmasÄ± aileleri kara kara dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Esenyurt ve AvcÄ±larâ€™da velilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k.

Eylem NAZLIER

Eren ERGÄ°NE

Ä°stanbul

EÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± veliler için ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larla baÅŸlÄ±yor. Bu yÄ±l döviz kurunun yükselmesinden dolayÄ± okul giderlerinin A’dan Z’ye zamlanmasÄ± aileleri kara kara düÅŸündürüyor. Esenyurt ve AvcÄ±lar’da konuÅŸtuÄŸumuz veliler, okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na az bir süre kala zamlardan dolayÄ± henüz okul alÄ±ÅŸveriÅŸini yapamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirirken bazÄ± veliler ise servis ücretlerinin yüksekliÄŸinden dolayÄ± okul yolunu yürümek zorunda kalacaklarÄ±nÄ± belirtti. Ä°lköÄŸretime yeni baÅŸlayan bir öÄŸrencinin baÅŸlangÄ±ç masrafÄ±, geçen sene 1000 lira iken bu yÄ±l 1600 lirayÄ± buluyor. Okul kayÄ±tlarÄ±nda ise baÄŸÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda okullarÄ±n ihtiyaçlarÄ± velilerden karÅŸÄ±lanmak isteniyor.

‘OKUL Ä°HTÄ°YAÇLARINI KARÅžILAYAMADIM’

Neredeyse her okulda velilerden ‘kayÄ±t parasÄ±’ isteniyor. AvcÄ±lar YeÅŸilkent Mahallesi’nde konuÅŸtuÄŸumuz 2 çocuk velisi, kayÄ±t sÄ±rasÄ±nda kendilerinden 30 lira ve 2 top A4 kaÄŸÄ±dÄ± istendiÄŸini belirterek bu istenenlerin bile kendilerini zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÅŸinin asgari ücrete çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evin kira olduÄŸunu anlatan veli ‘Henüz çocuklarÄ±n okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±m’ dedi.

‘OKULA YÜRÜYEREK GÄ°DECEÄžÄ°Z’

3 çocuÄŸu olan bir baÅŸka veli ise servis fiyatlarÄ±na dikkat çekiyor; “Fiyatlar çok pahalÄ±, en düÅŸük servis parasÄ± 215 lira. Evde tek eÅŸim çalÄ±ÅŸÄ±yor, asgari ücret alÄ±yor, ev kira bütçem yetmediÄŸi için çocuklarÄ± servise veremiyorum yürüyerek okula götüreceÄŸim. Sadece 1 oÄŸlumu servise vereceÄŸim çünkü o akÅŸamcÄ± olduÄŸu için geç çÄ±kÄ±yor. DiÄŸer 2 çocuÄŸumla beraber her gün yarÄ±m saat yürüyerek okula gideceÄŸiz.”

‘Ä°HTÄ°YAÇLARINI ALMADAN GÄ°DÄ°YORLAR’

ÖÄŸrenci velileri kadar kÄ±rtasiye sahipleri de durumdan ÅŸikayetçi. Ä°smini vermek istemeyen bir kÄ±rtasiye sahibi, velilerle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Geçen sene kaÄŸÄ±t 11 lira iken bu sene benim alÄ±ÅŸÄ±m 16-17 lira. SatÄ±ÅŸÄ±m 18 lira buna bile tepki gösteriyorlar. A dan Z’ye her ÅŸeye zam geldi. Veliler geliyor ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadan gidiyorlar. PoÅŸete dolduruyorsun sonra ÅŸok oluyor. BÄ±rakÄ±p gidiyor ‘Sonra alÄ±rÄ±m’ diyor ama bir daha gelmiyor.” Okul yöneticilerinin, okulun bütün ihtiyaçlarÄ±nÄ± veliler üzerinden çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kÄ±rtasiyeci ÅŸöyle diyor “Ä°dare bize liste veriyor toner, zÄ±mba, kalem, A4 kaÄŸÄ±dÄ±... Veliden önce baÄŸÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda 70 lira isteniyor eÄŸer vermezse o tutarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan malzemeleri almasÄ±nÄ± talep ediyorlar.”

KÄ±rtasiyeci Servet Terekeme ise iÅŸlerin bu kadar kötü olduÄŸu baÅŸka bir dönem hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek “Okullar birkaç güne açÄ±lacak olmasÄ±na raÄŸmen dükkan boÅŸ” diyerek ekeonomik durumun kötülüÄŸüne dikkat çekti.

‘KAMUSAL EÄžÄ°TÄ°ME AYKIRI’

EÄŸitim Sen Genel YükseköÄŸretim ve EÄŸitim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan ise hukuki olarak velilerden herhangi bir ad altÄ±nda ücret alÄ±nmasÄ±nÄ±n hem yasak hem de kamusal eÄŸitimin özüne aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti. Kamusal eÄŸitimin en temel özelliÄŸinin ücretsiz, ulaÅŸÄ±labilir ve eÅŸit olmasÄ± olduÄŸunu belirten BozdoÄŸan “Ama ailelerden, çocuklarÄ±nÄ±n temiz sÄ±nÄ±flarda okumasÄ±, daha donanÄ±mlÄ± sÄ±nÄ±flarda okumasÄ± adÄ± altÄ±nda, katkÄ± saÄŸlanmak isteniyor. Bu kesinlikle hem eÄŸitimin içeriÄŸine hem de eÄŸitimin kamusal özelliÄŸine aykÄ±rÄ±” dedi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ya da siyasal iktidarÄ±n bütçeyi oluÅŸtururken politik tercihlerini de ortaya koyduÄŸunu ifade eden BozdoÄŸan “Türkiye’de siyasal iktidarlar kamusal hizmetlere kaynak ayÄ±rmayarak bu hizmetlerin yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor. Her yurttaÅŸÄ±n en temel hakkÄ± olan eÄŸitim, saÄŸlÄ±k gibi haklarÄ± ticarileÅŸmeye baÅŸlÄ±yor. TicarileÅŸmeye baÅŸlayÄ±nca da hizmetin özelliÄŸi ortadan kalkÄ±yor” diye konuÅŸtu.

KÄ±rtasiye malzemelerine dikkat! Ã‡ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:57

www.evrensel.net