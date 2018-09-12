Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ yaz okulu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™in Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi ikinci yaz okulunda 'KÃ¼ltÃ¼r KuramÄ±' ve 'Adli TÄ±p ve KÃ¼ltÃ¼r' konularÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) ve Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸinin (ÜNÄ°VDER) birlikte yürüttüÄŸü Hayat Bilgisi Okulu’nun ikinci yaz okulu devam ediyor. Üçüncü günün sabah oturumlarÄ±nda 'Kültür KuramÄ±' ile 'Adli TÄ±p ve Kültür’ tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

'Kültür KuramÄ±' oturumunda konuÅŸan gazeteci Yard. Doç. Dr. Fuat Özdinç, kültürün sadece bir yaÅŸam tarzÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. "KuramÄ± ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kültürel olgularÄ± adlanlandÄ±ramÄ±yoruz" diyen Özdinç, oturumunda yapÄ±salcÄ±lÄ±k ve post yapÄ±salcÄ±lÄ±k baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda tartÄ±ÅŸma yürüttü. YapÄ±salcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kültürel fenomenleri okumada etkili olduÄŸunu vurgulayan Özdinç, "Post yapÄ±salcÄ±lar da öznenin öneminden bahsediyor. Bu yaklaÅŸÄ±mlar kültürü anlamlandÄ±rmamÄ±za yarayacak, tabii eleÅŸtirel yaklaÅŸÄ±mÄ± elden bÄ±rakmadan” dedi.

'KABULLENDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDE BÄ°TERÄ°Z’

'Adli TÄ±p ve Kültür' oturumunda konuÅŸan Prof. Dr. Ümit Biçer ise adli tÄ±bbÄ±n ölüm ve benzeri konularla iliÅŸkilendirildiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla da kültür ile baÄŸ kurulabileceÄŸini söyledi. Adli TÄ±p Kurumunun iktidarlarÄ±n en temel aracÄ± olduÄŸunu vurgulayan Biçer, "YaranÄ±n hafÄ±zasÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken hakikat ile cebelleÅŸiyoruz. Adli tÄ±p, kayÄ±plarÄ±n da tarihidir aynÄ± zamanda. Adli tÄ±pta hakikati ortaya çÄ±karmak, iktidarÄ±n bilgisinin dÄ±ÅŸÄ±nda bir bilgiyi ortaya koymak görevimiz. Ä°ç dünyalarÄ±mÄ±zÄ± gasbettikleri zaman boynumuzu büküp kabullendiÄŸimizde biteriz" diye konuÅŸtu.

Yaz okulunun öÄŸleden sonraki oturumlarÄ±nda ise Prof. Dr. Nilay Etiler 'SaÄŸlÄ±k ve Kültür', AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Adem YeÅŸilyurt ise 'Gündelik Hayat ve Mizah' baÅŸlÄ±klarÄ±nda konuÅŸtu.

KatÄ±lÄ±mcÄ±lar Bodrum gezisinde çevreyi de keÅŸfetti. (Bodrum/EVRENSEL)

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