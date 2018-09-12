Aile hekimleri: Check-up israftÄ±r, bilimsel deÄŸildir

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezlerinde check-up uygulamasÄ±na, Aile Hekimleri Derneklerinin Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ AHEFâ€™ten tepki geldi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100 günlük eylem planlarÄ± arasÄ±nda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezlerinde Check-up uygulamasÄ±na Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan (AHEF) tepki geldi. Federasyon BaÅŸkanÄ± Dr. H. Åženol Atakan, “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendi eÄŸitim kitaplarÄ±nda dahi Check-up’Ä±n gerekli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸru olanÄ±n periyodik muayeneler ile yaÅŸ ve cinsiyetlere göre taramalar olduÄŸu açÄ±kça belirtiliyor ve bu eÄŸitim Aile Hekimlerine veriliyor. Åžimdi birden bire bunun tam tersini eylem planÄ± olarak açÄ±klamak ve baÅŸlatmak açÄ±kça tutarsÄ±zlÄ±ktÄ±r.” dedi.

'DÜNYADA ÖRNEÄžÄ° YOK'

Check-up hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler de paylaÅŸan Dr. Atakan, “Bugün Aile Hekimi baÅŸÄ±na kayÄ±tlÄ± hasta sayÄ±sÄ± 1000 olan Almanya, 1800 olan Ä°ngiltere ve 1500 olan Ä°talya gibi birçok Avrupa ülkesi bile tüm vatandaÅŸlara tetkik ve muayene yapmak gibi bir lükse ve hekimleri üzerinde bu içerikte bir iÅŸgücü israfÄ±na ihtiyaç duymuyor iken, ülkemizin bu konudaki anlamsÄ±z cesaret ve Ä±srarÄ±nÄ± ilgi ve hayretler içinde izlemekteyiz.” dedi.

Aile HekimliÄŸine Uyum 1. AÅŸama SertifikalÄ± EÄŸitim ProgramÄ± EÄŸitici KitabÄ±'ndan periyodik muayene ve check-up ile ilgili bölüm.

'DÖVÄ°Z KAYBI YARATIR, MÄ°LLÄ° KAYIPTIR'

Check-up’Ä±n büyük bir israf olduÄŸunu söyleyen Dr. Atakan, uygulamanÄ±n ekonomik temellerinin de zayÄ±f olduÄŸunu, büyük bir israf yaratacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dr. Atakan, “Türk lirasÄ±nÄ±n tehdit altÄ±nda olduÄŸu bu günlerde ithal kitlerle yapÄ±lacak olan gereksiz tetkiklerin kabul edilebilir bir tarafÄ± yoktur” dedi.

'18 YAÅžINDAKÄ° BÄ°REY Ä°LE 70 YAÅžINDAKÄ° BÄ°R MÄ°?'

Hali hazÄ±rda Aile Hekimliklerinde hastaya özel tarama testlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten federasyon BaÅŸkanÄ± Dr. Atakan, “Check-up ile 18 yaÅŸÄ±ndaki genç bir erkek ile 70 yaÅŸÄ±nda ve ilave hastalÄ±klarÄ± bulunan bir kadÄ±n hastaya aynÄ± tetkiklerin yapÄ±lmasÄ± söz konusu olamaz. Önceden tespit edildiÄŸinde tedavisi mümkün olan, geç kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda hastaya ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri önlenemez olan hastalÄ±klarÄ±n erken tespiti ve tedavisi için dünya üzerinde birçok geliÅŸmiÅŸ ülke tarama testleri yürütmektedir.

Ülkemizde de bu programlar aile hekimi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da özverili çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yürütülmektedir. Mevcut tarama programlarÄ±nÄ±n çoÄŸu da uluslararasÄ± normlara uygundur. Check-up adÄ± verilen saÄŸlÄ±k hizmeti, uluslararasÄ± bir saÄŸlÄ±k hizmeti kalitesi ölçütü deÄŸildir” dedi ve uygulamadan biran önce vazgeçilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: AHEF

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:24

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