Polis, 12 EylÃ¼lâ€™de ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe izin vermedi

12 EylÃ¼l darbesinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne siyah Ã§elenk bÄ±rakmak isteyen Devrimci 78â€™liler Federasyonu, polis tarafÄ±ndan engellendi.

12 Eylül darbesinin 38. yÄ±l dönümünde Ankara Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen Devrimci 78’liler Federasyonu, ABD BüyükelçiliÄŸi’ne siyah çelenk bÄ±rakmak istedi. Polisler, Ankara ValiliÄŸinin yasaÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek izin vermezken, 12 Eylül darbesini protesto için hazÄ±rlanan siyah çelenge de el koydu. Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, 12 Eylül’ün AKP eliyle sürdürüldüÄŸünü söyledi.

Devrimci 78’liler Federasyonu, 12 Eylül darbesinin 38. yÄ±l dönümünde Yüksel Caddesi’nden yürüyerek ABD BüyükelçiliÄŸi'ne siyah çelenk bÄ±rakmak istedi. Polisler, valilik yasaÄŸÄ±nca Yüksel Caddesi, yürüyüÅŸ yolu ve elçiliÄŸe izin verilmeyeceÄŸini söyledi. Bunun üzerine dernek üyelerinin çelengi Ä°nsanlÄ±k AnÄ±tÄ± önüne bÄ±rakma istekleri de kabul edilmeyerek çelenge polislerce el konuldu. Federasyon üyeleri dernek önlerine gidene kadar polis tarafÄ±ndan takip edildi. Dernek önünde açÄ±klama yapan Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, 12 Eylül’ün anayasasÄ±, yargÄ±sÄ±, tutuklamalarÄ±, baskÄ±sÄ± ve katliamlarÄ±yla hala devam ettiÄŸini söyledi.

15 YILDIR YAPILAN ETKÄ°NLÄ°ÄžE YASAK

Polisle müzakereler sürerken son 15 yÄ±ldÄ±r her 12 Eylül’de ABD BüyükelçiliÄŸi’ne siyah çelenk bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± ve bu yÄ±l neden izin verilmediÄŸini soran Devrimci 78’lilere, “Geçen senenin üzerinden 365 gün geçti. ValiliÄŸin yasaÄŸÄ± var. BurayÄ± terk etmezseniz müdahale edeceÄŸiz” cevabÄ± geldi. AçÄ±klama yapmak üzere giden dernek önüne giden 78’lilerin elindeki çelenge ise “Onunla yürüyemezsiniz” diyerek el konuldu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘12 EYLÜL AKP ELÄ°YLE SÜRDÜRÜLÜYOR’

Dernek önünde konuÅŸan Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, darbenin üzerinden 38 yÄ±l geçmesine raÄŸmen 12 Eylül’ün devam ettiÄŸini söyleyerek, “12 Eylül'ün faÅŸist generalleri hesap vermeden öldüler. YargÄ±lamalar bir bir düÅŸürüldü. Ä°ÅŸkence davalarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸkenceciler devlet kademelerine yönetici olarak getirildi” dedi.

Türkiye’de insan haklarÄ±nÄ±n, barÄ±ÅŸÄ±n, demokrasinin, basÄ±n özgürlüÄŸünün tamamen yok edildiÄŸini belirten Esentürk, “Bir tweetle ülke ekonomisi yerle bir olmuÅŸ durumda. Gazeteciler, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, bilim insanlarÄ±, öÄŸrenciler, öÄŸretmenler cezaevinde. Ülkenin geleceÄŸi bir kiÅŸinin dudaklarÄ± arasÄ±nda” diye konuÅŸtu.

12 Eylül’ün AKP eliyle sürdürüldüÄŸünü ifade eden Esentürk, “O gün ‘Bizim çocuklar baÅŸardÄ±’ diyenler, bugün de baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± ellerini ovuÅŸturarak izliyorlar. Darbe ve diktatörlük hevesiyle toplumsal yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± açÄ±k faÅŸist bir rejimle yönetmek isteyenlere sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. UnutmadÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeri. Bu hesabÄ± kapatmadÄ±k” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

'DARBECÄ°LÄ°ÄžE, FAÅžÄ°ZME KARÅžI MÜCADELEYÄ° YÜKSELTELÄ°M'

Ege 78’liler DayanÄ±ÅŸma ve Demokrasi DerneÄŸi 12 Eylül darbesinin 38. yÄ±lÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. Dernek, “DarbeciliÄŸe karÅŸÄ± demokrasi için mücadele” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Konak Eski Sümerbank önünde, Ege 78’liler DayanÄ±ÅŸma ve Demokrasi DerneÄŸinin çaÄŸrÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile 1980 darbesi ile ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. ‘FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza, Gün gelecek devran dönecek darbeciler halka hesap verecek’ sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya siyasi partiler ve kitle örgütleri katÄ±ldÄ±.

“Darbelerle hesaplaÅŸmayan toplumlar darbe üstüne darbe yemeye mahkumlar” pankartÄ± açÄ±lan açÄ±klamayÄ± kitle adÄ±na dernek üyesi Bilgehan OÄŸuz okudu. OÄŸuz, demokrasinin neredeyse ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni bir rejimle yönetilmeye baÅŸlanan bugünlerde 12 Eylül askeri darbesinde yaÅŸananlarÄ± özetledi. SayÄ±sÄ±z gözaltÄ±, iÅŸkence ve ölümlerle idamlara deÄŸinen OÄŸuz, “Toplumun öz güvenini, bir ÅŸeylerin deÄŸiÅŸebileceÄŸine dair inancÄ±nÄ±, inisiyatifini zedelediler. Türkiye’yi OrtadoÄŸu’da ABD emperyalizminin ve Ä°srail’in çÄ±kar bekçisi yaptÄ±lar” dedi.

1983’ten 2000’li yÄ±llara kadar kurulan sözde sivil hükümetlerin, Milli Güvenlik Rejimi çerçevesinde iktidarÄ± darbe rejimi ile bölüÅŸtüklerini ifade eden OÄŸuz, “Sivil hükümetler, askerin MGK üzerinden bir nevi hükümet ortaÄŸÄ± konumuna itiraz etmemekle, 12 Eylül rejiminin kalÄ±cÄ±laÅŸmasÄ±na en büyük katkÄ±yÄ± sundu. Cunta ÅŸefi Evren yaÅŸ haddini doldurmadan astÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Erdal Eren için 2000’lerde, ‘Åžimdi olsa yine ellerim titremeden idamÄ± imzalarÄ±m’ cümlesini kurarken, bugünkü tekçi rejim, muhtemel idam dosyalarÄ±nÄ± inceleme kaydÄ±nÄ± koymaya dahi gerek görmeden ÅŸunu söyleyebildi: ‘Önüme gelirse imzalarÄ±m’” diye konuÅŸtu.

Son olarak halka mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan OÄŸuz, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “ArtÄ±k yeter. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÄ±llardÄ±r baskÄ± altÄ±nda kararan yüzleri aydÄ±nlansÄ±n. VicdanlarÄ± uyansÄ±n. Darbecilere, faÅŸizme ve siyasal gericiliÄŸe karÅŸÄ± demokrasi mücadelesini yükseltelim.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:21

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