Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar hafta sonuna kadar devam edecek

Meteoroloji, perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ülkemizin kuzeybatÄ± kesimlerinde devam eden yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n hafta sonuna kadar etkisini arttÄ±rarak aralÄ±klarla devam etmesi beklenmektedir. YarÄ±n Marmara, BatÄ± ve Orta Karadeniz, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile BatÄ± Akdeniz' in saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Cuma günü Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Ege, BatÄ± Akdeniz, DoÄŸu Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ile KÄ±rklareli, BalÄ±kesir, TekirdaÄŸ ve Çanakkale'nin doÄŸusunun saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor" denildi.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n perÅŸembe günü Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Çanakkale'nin iç ve BalÄ±kesir'in kuzey kesimlerinde, Cuma günü ise Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile Düzce, Zonguldak ve BartÄ±n çevrelerinde kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli olmasÄ± beklendiÄŸi kaydedildi.

Ä°STANBUL'DA DURUM

Ä°stanbul' da bugün akÅŸam saatlerinde ara verecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, perÅŸembe günü öÄŸle saatlerinde tekrar baÅŸlamasÄ± ve akÅŸam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma günü öÄŸleden sonraki saatlere kadar aralÄ±klÄ± olarak kuvvetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde devam etmesi beklendiÄŸi belirtildi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise yarÄ±n iç ve doÄŸu kesimlerde 3 ila 6 derece artacaÄŸÄ±, cuma günü iç kesimlerde, cumartesi günü ise doÄŸu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacaÄŸÄ±, ülke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin edildiÄŸi kaydedildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 13:06

www.evrensel.net