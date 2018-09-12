1 milyon Katalan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Katalanlar Katalonya Ulusal GÃ¼nÃ¼'nde Barcelona'da bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Yüz binlerce baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Katalan, Katalonya Ulusal Günü (Diada) etkinliklerinde büyük bir gösteri düzenledi. YürüyüÅŸte bir kez daha “BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k” sloganlarÄ± atÄ±lÄ±rken tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± da istendi.

‘BAÄžIMSIZLIK TALEBÄ°’ YENÄ°DEN

11 Eylül 1714’te Katalonya Ä°spanya’nÄ±n kontrolüne girdi, 1 Ekim 2017’de ise Ä°spanya hükümetinin sonuçlarÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± ve Katalan siyasetçileri tutukladÄ±ÄŸÄ± ‘baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu’ yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Katalonya halkÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa ‘evet’ demiÅŸti.

SalÄ± günü düzenlenen ve Katalan kitle örgütlerinin Özerk Yönetimi’nin baÅŸkenti Barselona’da düzenlediÄŸi “Bir cumhuriyet kuruyoruz” temalÄ± yürüyüÅŸte, Ä°spanya’dan ayrÄ±lÄ±k talebi yeniden dile getirildi.

AA’nÄ±n haberine göre, Katalan bayraÄŸÄ± Estelada’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra “BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k”, “Hapishaneleri açÄ±n”, “Siyasi mahkumlara özgürlük” yazÄ±lÄ± döviz ve pankartlarÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ, 1714’teki savaÅŸÄ± sembolize eden saat 17.14’te iÅŸaret fiÅŸeÄŸi atÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

SÄ±k sÄ±k “Özgürlük” sloganÄ± atan Katalanlar, gösteri sÄ±rasÄ±nda Barcelona’nÄ±n en büyük caddelerinden Diagonal’da 6 kilometreyi bulan bir konvoy oluÅŸturdu.

TORRA: GEREKLÄ° ADIMLAR ATILACAK

Katalonya Özerk Yönetimi BaÅŸkanÄ± Quim Torra da, Ä°spanyol ve Katalan ordularÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸÄ±n canlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k taleplerine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü ancak önceliÄŸinin tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için mahkemeye baskÄ± yapmak olduÄŸunu söyledi.

TutuklularÄ±n durumunun kÄ±nanmasÄ± için çaba harcayacaklarÄ±nÄ± söyleyen Torra, “EÄŸer mahkumlar, affedilmezse hükümetim ve Katalan Parlamentosu gerekli adÄ±mÄ± atacak” dedi.

NE OLMUÅžTU?

Katalonya, diktatör Francisco Franco’nun ölümünden 3 yÄ±l sonra yapÄ±lan 1978 AnayasasÄ± çerçevesinde özerklik kazanmÄ±ÅŸ olmuÅŸ, 2006’da ise yasal bir deÄŸiÅŸiklikle daha fazla yetki elde etmiÅŸti.

Ä°spanya Anayasa Mahkemesi, 2010’da yasal deÄŸiÅŸikliÄŸin Ä°spanyolca yerine Katalancaya öncelik veren ve bölgeyi bir ulus olarak tanÄ±mlayan maddelerini iptal edince baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± alevlenmiÅŸti.

Geçen sene 1 Ekim’de Ä°spanyol polisinin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gölgesinde yapÄ±lan ve Ä°spanya Anayasa Mahkemesinin yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan ettiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun ardÄ±ndan yerel parlamento 27 Ekim’de tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel yönetime el koyarak yöneticileri görevden almÄ±ÅŸ ve yönetime kayyÄ±m atadÄ±ktan sonra 21 AralÄ±k’ta yerel seçim yapmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkemeler ise de bazÄ± Katalan yöneticilerin “isyan” suçuyla tutuklanmasÄ±na karar vermiÅŸti.

21 AralÄ±k’ta yapÄ±lan erken seçimleri ise yine baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partiler kazanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 12:44

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