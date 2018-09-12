TÃ¼rkiye, Sudanâ€™da 780 bin hektar tarÄ±m arazisi aldÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de tarÄ±m gerilerken, AKP HÃ¼kÃ¼meti Sudanâ€™la anlaÅŸma yaparak bu Ã¼lkeden 780 bin 500 hektarlÄ±k tarÄ±m arazisinin kullanÄ±m hakkÄ±nÄ± aldÄ±.

DoÄŸu Afrika ülkesi Sudan, 780 bin 500 hektarlÄ±k tarÄ±m arazisini Türkiye’nin kullanÄ±mÄ±na bÄ±rakÄ±yor. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, 9-11 Eylül tarihlerinde Hartum’u ziyaret ederek Türkiye adÄ±na ikili anlaÅŸmalara imza attÄ±.

Bu kapsamda Türkiye, devlet ve özel sektör eliyle Sudan’da ticaret, enerji, bankacÄ±lÄ±k ve tarÄ±m alanlarÄ±nda yatÄ±rÄ±mlar yapacak. AnlaÅŸma dahilinde Türkiye'nin tarÄ±msal üretimini ülke dÄ±ÅŸÄ±na kaydÄ±rmasÄ± ise en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konu.

PAMUK, SOYA, MISIR, SUSAM, AYÇÄ°ÇEÄžÄ°

Euronews’ten Gonca YaÄŸcÄ±’nÄ±n haberine göre, Sudan’da kiralanan tarÄ±m arazilerinde, iklimsel nedenlerle Türkiye’de üretilemediÄŸi veya üretiminin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸi tarÄ±msal ürünler yetiÅŸtirilecek. ÖrneÄŸin bu yÄ±l 210 bin dekar alanda pamuk ve soya üretimi yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Toplam 780 bin 500 hektar, Türkiyeli giriÅŸimcilerin yatÄ±rÄ±mÄ±na açÄ±lacak. Bu topraklarda aÅŸamalÄ± olarak ananas, mango, avokado ve kanola gibi tropikal meyve sebzelerin yanÄ± sÄ±ra Türkiye’de üretim açÄ±ÄŸÄ± olan ayçiçeÄŸi, mÄ±sÄ±r, pamuk, susam, ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ± ve yonca ekilecek.

TARIM ÜRÜNLERÄ°NDE Ä°THALAT ARTIYOR

Türkiye Ä°statistik Kurumu TÜÄ°K’e göre, 2016-2017 sezonunda Türkiye’de 2 bin 100 ton kütlü pamuk üretimi yapÄ±ldÄ±. AyçiçeÄŸi üretimi ise yÄ±lda ortalama 1 ila 1.5 milyon ton.

Yine Türkiye’nin ithal ettiÄŸi tarÄ±m ürünlerinde mÄ±sÄ±r önemli bir kalem. Ziraat Mühendisleri OdasÄ±’nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, 2018’in Ocak ayÄ±nda mÄ±sÄ±r ithalatÄ± bir önceki yÄ±la kÄ±yasla 8 buçuk kat artarak 404 bin tona yükseldi.

ATALIK: GIDA EGEMENLÄ°ÄžÄ° TEHLÄ°KEYE ATILIYOR

Euronews’e konuÅŸan Türkiye Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet AtalÄ±k, Türkiye’nin Sudan’da arazi kiralayarak tarÄ±m üretimi yapmasÄ±nÄ±n gelecek neslimizin gÄ±da egemenliÄŸini riske atmak anlamÄ±na geldiÄŸine dikkat çekiyor.

AtalÄ±k’a göre, “Türkiye’nin bilgi ve teknolojisi ile Sudan halkÄ±na destek çÄ±kacak olmasÄ± takdir edilecek bir durum; ancak Türkiye tarÄ±m arazileri ve üretimini hÄ±zla kaybederken bir baÅŸka ülkede kiralanacak arazilerden ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± hedeflemesi gelecek nesillerin gÄ±da egemenliÄŸini riske atar”.

AtalÄ±k ayrÄ±ca “Türkiye’nin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak inÅŸaat sektörü üzerinden ekonomisini çeviren bir ülke olmasÄ± nedeniyle Sudan’dan arazi kiralamanÄ±n tüm ülke tarÄ±m arazileri üzerinde betonlaÅŸma baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±”na dikkat çekiyor.

NE YAPILMALI?

Ahmet AtalÄ±k, Türkiye’nin tarÄ±m üretimini iyileÅŸtirmesi için önerilerini ise ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor:

Çiftçinin bilgi ve teknolojik hizmet alabilecek düzeyde kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ± AtÄ±l tarÄ±m arazileri tekrar üretimle buluÅŸturulmalÄ± Sulama yatÄ±rÄ±mlarÄ±, arazi toplulaÅŸtÄ±rma hizmetleri ve mera Ä±slahlarÄ± tamamlanmalÄ± Örnek tarÄ±m iÅŸletmelerinin ülkemizde de kurulmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olunmalÄ± Son derece zengin bitki türlerine sahip ülkemizde kendimize yeterlilik düzeyinde tarÄ±m politikalarÄ± üretilmeli

AtalÄ±k'a göre bu önlemler alÄ±nmazsa yapÄ±lan her bir ithalat üretimi geriletecek, tüketicinin daha da yüksek bedeller ödemesine yol açacak.

ÇÄ°FTÇÄ° SAYISI DA EKÄ°LÄ° TOPRAK ORANI DA AZALIYOR

Ziraat Mühendisleri OdasÄ±nÄ±n verilerine göre, Çiftçi KayÄ±t Sistemi’ne (ÇKS) kayÄ±tlÄ± çiftçi sayÄ±sÄ± 2003’te 2.8 milyon kiÅŸi iken 2017 yÄ±lÄ±nda 2.1 milyona kadar geriledi. Son 15 yÄ±lda çiftçinin ekmekten vazgeçtiÄŸi arazi 32 milyon dönüme ulaÅŸarak Belçika’nÄ±n yüzölçümünü geçti.

Sadece 2017’de Zonguldak ili toplam yüzölçümü kadar tarÄ±m arazisini ekmekten vazgeçti.

BAKAN PAKDEMÄ°R’LÄ° ARAZÄ°LERÄ° GEZDÄ°

AA'nÄ±n haberine göre ise TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Sudan’a gerçekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaretin son gününde helikopterle ve karadan tarÄ±m arazilerini gezerek, ÅŸeker ve yem fabrikalarÄ±nda incelemelerde bulundu. Pakdemirli, büyük bir delegasyonla Sudan’a geldiklerini belirterek, “En sonunda arazimize kavuÅŸmuÅŸ olduk, ÅŸimdi içindeyiz. Bu araziyi kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren tamamen Sudan hükümetinden teslim almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Türk hükümeti olarak örnek çiftlik ve örnek üretim yapÄ±lmasÄ± konusunda her türlü adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z” dedi.

Pakdemirli, Türkiye’nin de büyük arazileri olduÄŸunu ancak gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlayabilmek için Sudan’da bulunduklarÄ±nÄ± ileri sürdü.

‘PAMUK BURADA DAHA KALÄ°TELÄ°’

TarÄ±m Ä°ÅŸletmeleri Genel Müdürü (TÄ°GEM) AyÅŸe AyÅŸin IÅŸÄ±kgece de, “Bu gördüÄŸünüz alanda pamuk ekili. KasÄ±m sonu, aralÄ±k baÅŸÄ± gibi bu ürünler pamuk haline geldiÄŸi zaman Türkiye’ye gelecek. Biz bu ürünlerin özel sektör üzerinden satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Yerel üreticiyle TÄ°GEM arasÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n sonucu olarak üreticiler bu ürünleri buraya ektiler. Pamuk burada hava koÅŸullarÄ± nedeniyle çok daha kaliteli bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla verimli bir sonuç olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 12:20

www.evrensel.net