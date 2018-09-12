UEFA Uluslar Ligiâ€™nde 2. hafta sona erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maÃ§larÄ± tamamlandÄ±. MÃ¼cadeleye 11 Ekim'de devam edilecek.

UEFA’nÄ±n milli takÄ±m düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nde ikinci maç haftasÄ± tamamlandÄ±. Türkiye, deplasmanda Ä°sveç’i yenerek umutlarÄ±nÄ± diri tutarken Ä°spanya, son Dünya KupasÄ± finalisti HÄ±rvatistan’Ä± 6-0’la geçerek büyük sükse yaptÄ±.

A Ligi 4. grup karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ä°spanya, HÄ±rvatistan karÅŸÄ±sÄ±nda, 24. dakikada Saul Niguez, 33. dakikada Marco Asensio, 35. dakikada Lovre Kalinic (kendi kalesine), 49. dakikada Rodrigo, 57. dakikada Sergio Ramos ve 70. dakikada Isco’nun attÄ±ÄŸÄ± gollerle mücadeleyi 6-0 kazandÄ±. Grupta 2’de 2 yapan Ä°spanya, puanÄ±nÄ± 6’ya çÄ±kardÄ±. HÄ±rvatistan ise ilk maçÄ±ndan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

A Ligi 2. grup mücadelesinde ise Belçika, Ä°zlanda deplasmanÄ±ndan 29. dakikada Eden Hazard (penaltÄ±dan), 31 ve 81. dakikalarda Romelu Lukaku’nun kaydettiÄŸi gollerle 3-0’lÄ±k galibiyetle döndü. Belçika’nÄ±n ilk maçÄ±ndan galip ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grupta, Ä°zlanda ise ikinci karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan da puan çÄ±karamadÄ±.

B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye, Rusya’ya evinde 2-1 kaybettikten sonra Ä°sveç’i deplasmanda 2-0 yenik duruma düÅŸtüÄŸü maçta 3-2 yenmeyi baÅŸardÄ±.

UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü maç haftasÄ± 11 Ekim’de baÅŸlayacak.

2020’YE 4 YOLCUSU VAR

UEFA Uluslar Ligi, 2020 Avrupa KupasÄ±’na gidecek 4 takÄ±mÄ± belirleyecek. Ülkelerin UEFA puanÄ±na göre ayrÄ±lacaÄŸÄ± 4 lig arasÄ±nda küme yükselme ve küme düÅŸme olacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belli oldu

TÃ¼rkiye, Ä°sveÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda geriden gelerek kazandÄ±: 3-2

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 12:15

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