Birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren erkeÄŸe mÃ¼ebbet hapis verildi

Adana'da imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren, bir kiÅŸiyi de yaralayan erkek, mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na mahkum edildi.

Adana'da imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± öldürdüÄŸü, bir kiÅŸiyi de yaraladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yargÄ±lanan sanÄ±k, müebbet hapis cezasÄ±na mahkum edildi.

Adana 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±na sanÄ±k Soner Uçku, tutuklu bulunduÄŸu Alanya L Tipi KapalÄ± Cezaevi'nden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

Öldürülen Gamze Ä°lhan'Ä±nÄ±n babasÄ± Tevfik Ä°lhan ve sanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada mahkeme baÅŸkanÄ± duruÅŸmayÄ± karara baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtip, sanÄ±k Uçku’ya son savunmasÄ±nÄ± sordu.

SanÄ±k Uçku, piÅŸman olduÄŸunu söyledi ve yeni bir delil göstermek üzere mahkemeden sure istedi.

Öldürülen kadÄ±nÄ±n babasÄ± Tevfik Ä°lhan ise sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olduÄŸunu ve en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme heyeti, Uçku’nun süre istemesinin duruÅŸmayÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸunu belirterek, talebini reddetti.

Heyet, Uçku’yu birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± öldürmekten müebbet hapse mahkum etti. Heyet, kararÄ±nda haksÄ±z tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadÄ±. SanÄ±ÄŸa ayrÄ±ca, olay sÄ±rasÄ±nda kendisini engellemeye çalÄ±ÅŸan yeÄŸeni E.U.’yu yaralamaktan da 9 ay hapis cezasÄ± verildi.

OLAY

Adana'nÄ±n Çukurova ilçesinde 23 AralÄ±k 2017'de bir çocuÄŸunun annesi imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gamze Ä°lhan'Ä± (28) bÄ±çaklayarak öldürdüÄŸü, kendisine engel olmaya çalÄ±ÅŸan yeÄŸenini de yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Soner Uçku (49), Antalya'nÄ±n Manavgat ilçesinde yakalanÄ±p tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 12:10

www.evrensel.net