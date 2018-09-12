ABDâ€™nin 12 EylÃ¼l belgeleri yayÄ±nlandÄ±: Askeri liderleri iyi tanÄ±yoruz

BBC TÃ¼rkÃ§e, ABD'nin 12 EylÃ¼l'e dair yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. DÃ¶nemin ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, diplomatik notta darbecileri iyi bildiklerini sÃ¶ylÃ¼yor.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sÄ±rasÄ±nda ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain’in, ABD’ye gönderdiÄŸi gizli ibareli diplomatik mektup yayÄ±nlandÄ±. Büyükelçi Spain, notta darbeyi yapan askeri liderleri iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±, Türkiye'nin gerek dÄ±ÅŸ politika gerekse de savunma politikalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸi yönünde endiÅŸe yaratacak bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

BBC Türkçe, ABD tarafÄ±ndan ‘iyi çocuklar’ diye hitap edilen 12 Eylül darbecileri ile ilgili yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ä°rem Köker imzalÄ± haber ile yayÄ±nladÄ±. BBC, belgeleri üç gün boyunca yayÄ±nlayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± belgelerine 2011 yÄ±lÄ±nda Bilgi Edinme YasasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan bir baÅŸvuru üzerine ulaÅŸÄ±ldÄ±. 12 Eylül 1980 ile 5 KasÄ±m 1980 tarihleri arasÄ±nda gönderilmiÅŸ ‘gizli’, ‘özel’ ve ‘tasnif dÄ±ÅŸÄ±’ ibareli 10 adet yazÄ±ÅŸmanÄ±n ilkinin tarihi 12 Eylül 1980.

'ASKERÄ° LÄ°DERLERÄ°N TAMAMINI Ä°YÄ° TANIYORUZ'

"Ordunun (yönetime) el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD-Türkiye iliÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±ÅŸmada Spain, darbenin hemen ertesinde ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yapÄ±yor:

"Mevcut askeri liderlerin tamamÄ±nÄ± iyi tanÄ±yoruz ve özellikle de NATO üyeliÄŸi baÅŸta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ya da dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda deÄŸiÅŸim yaÅŸanacaÄŸÄ± yönünde bir endiÅŸe taÅŸÄ±mamÄ±za da gerek yok.”

“Buradaki esas mesele, bu çÄ±karlarÄ± etkin ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yeniden tesis edilen demokratik ortamda da korumak olacak. Ancak bunun olmayacaÄŸÄ±na inanmak için de herhangi bir neden bulunmuyor.”

"Bu ilk günlerde daha da önemli olan ise bizim kamuoyu önündeki tutumumuz. ABD devleti adÄ±na konuÅŸan sözcülere, durumu yakÄ±ndan takip ettiklerini söylemelerini ve yorumlarÄ±nÄ± Türkiye'nin NATO üyeliÄŸi gibi dÄ±ÅŸ politika yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸim görmeyi beklemedikleri yönündeki ifadelerle sÄ±nÄ±rlÄ± tutmalarÄ±nÄ± öneriyoruz."

Büyükelçi Spain'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ÅŸmanÄ±n askeri liderlerle ilgili deÄŸerlendirmeleri içeren paragrafÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±ç kÄ±smÄ±nÄ±n ise belgelerin gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±lmadan önce ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan metinden çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

BBC Türkçe'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± belgelerden örnek ve dönemin ABD Ankara Büyükelçisi James Spain. (FotoÄŸraf: Wikimedia Commons - GNU Free Ducamantation Licence)

'SAVUNMA VE EKONOMÄ°K Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° SÜRECEK'

Spain'in darbe günü gönderdiÄŸi yazÄ±da, Türkiye'de ordunun yönetime el koymasÄ±nÄ±n diÄŸer birçok demokratik ülkenin aksine "daha köklü ve daha kabul edilir" bir durum olduÄŸu ifade ediliyor.

"Hükümetlerle deÄŸil, devletlerle iliÅŸki kurma temeline dayanan olaÄŸan politikamÄ±za uygun olarak, bu durumda (askeri yönetimi) tanÄ±ma gibi bir sorunun ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

"Bunun ötesinde, mevcut durumla ilgili ABD'nin iki önemli ulusal çÄ±karÄ± söz konusu. Bunlardan ilki Türkiye'nin uzun vadede demokratik bir ülke olarak korunmasÄ±. DiÄŸeri de savunma ve ekonomik iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmaya devam etmesi de dahil olmak üzere güvenlik alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin sürmesi."

Belgede ayrÄ±ca, darbeyle indirilen yöneticilere ve dönemin siyasi parti liderlerine de deÄŸinildi. “Demirel, Ecevit, Erbakan ve muhtemelen TürkeÅŸ'in gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± konusunda tutumumuzun ne olmasÄ± gerektiÄŸine dair tavsiyede bulunmadan önce birkaç gün beklemek istiyorum.”

‘ABD ÇIKARLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° TEMASLAR RAHATLATICI’

Haberde darbe döneminde Ankara'da görevli diplomatlardan Daniel Newberry'nin yazÄ±ÅŸmalarÄ±na da yer veriliyor. 36 yÄ±l süren diplomasi kariyerinde Türkiye'ye dört defa atanan, Ankara, Adana ve Ä°stanbul'da görev yapan Newbery'nin yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda darbecilerle yürütülen temaslarÄ±n rahatlatÄ±cÄ± olduÄŸu ifade ediliyor.

YazÄ±ÅŸmada, yeni yönetimde devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak olan iki konunun ekonomik sistem ve dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler olduÄŸu belirtiliyor. Askeri liderlerin 1980 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan ekonomik reform programÄ±nÄ± sürdürmeye kararlÄ± olduklarÄ± vurgulanÄ±yor. Newberry, dÄ±ÅŸ politika konusunda "deÄŸiÅŸimin az olmasÄ±nÄ± ya da hiç olmamasÄ±nÄ±" beklediklerini dile getiriyor ve daha önce Spain'in yazÄ±ÅŸmasÄ±nda da adÄ± geçen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Ä°lter Türkmen ile temasta olduklarÄ±nÄ± belirtiyor. YazÄ±ÅŸmada, "Büyükelçi'nin Türkmen ile kurduÄŸu temaslar yapÄ±cÄ± ve ABD'nin çÄ±karlarÄ± ile savunma alanÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olaÄŸan iÅŸbirliÄŸinin devamÄ±na yönelik rahatlatÄ±cÄ± oldu" ifadeleri kullanÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

'12 EylÃ¼l'den 38 yÄ±l sonra: SÄ±kÄ±yÃ¶netim bildirilerinden kararnamelere

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 11:40

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